पाकिस्तान-चीन

Imran Khan: बहन उजमा को मिली इमरान खान से जेल में मिलने की इजाजत, अब सामने आएगा पूरा सच!

Imran Khan Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर लगातार आशंकाओं का दौर बना हुआ है. उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं. अब पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान खान की बहन उजमा को उनसे मिलने की इजाजत दे दी है.

Dec 02, 2025, 04:49 PM IST
Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या को लेकर लंबे समय से आशंकाएं बनी हुई हैं. उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार सरकार से अपने नेता की खैरियत के बारे में पूछ रहे हैं. इस बीच मुल्क की शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान की बहन उजमा को मिलने की इजाजत दे दी है. इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं. 

पाकिस्तानी हुकूमत ने यह कदम तब उठाया है, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) रावलपिंडी में इमरान खान से मिलने की मांग को लेकर अपने तय विरोध के साथ आगे बढ़ रही है. हालांकि अधिकारियों ने रावलपिंडी में लोगों के जमा होने पर रोक लगाते हुए धारा 144 लगा दी है. अब सूत्रों के हवाले से बताया कि जेल अधिकारी सिर्फ उनकी बहन उजमा और एक जांचे-परखे वकील को पूर्व PM से मिलने की इजाजत दे रहे हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया से जुड़ी किसी भी बातचीत पर सख्त रोक है. 

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

Imran Khan

