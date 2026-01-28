PAK की फिर नीच हरकत... 13 साल की नाबालिग ईसाई लड़की को किया किडनैप, फिर जबरन कबूल करवाया इस्लाम

Pakistan News: पाकिस्तान के पंजाब में एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का मामला सामने आया है. यहां ईसाई समुदाय की एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया. नाबालिग से एक मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए भी कहा गया. इस घटना की जानकारी एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन की ओर से दी गई. संगठन ने कहा कि यह घटना देश में बच्चों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.

ईसाई लड़की का किया अपहरण

वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (VOPM) के अनुसार पंजाब के साहीवाल जिले की रहने वाली कक्षा 6 की 13 साल की लड़की का कथित तौर पर अपहरण किया गया. इसके बाद उसे जबरन धर्मांतरण और जबरन विवाह करने के लिए कहा गया. मानवाधिकार संगठन ने बताया कि लड़की के माता-पिता खुद को बेहद असहाय और कमजोर स्थिति में रह रहे हैं. पीड़िता की मां पैर में फ्रैक्चर के कारण विकलांग हैं, जबकि पिता शारीरिक रूप से अक्षम हैं और अंडे बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं. संगठन ने कहा,' जिस घर में हर रुपया मायने रखता है और हर दिन संघर्ष से भरा है, वहां बेटी का गायब हो जाना ऐसा डरावना सपना बन गया है, जो सुबह होने पर भी खत्म नहीं होता.'

ये भी पढ़ें- UGC New Rules: UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका, क्या है छात्रों की डिमांड?

Add Zee News as a Preferred Source

जबरन कबूल करवाया इस्लाम

परिवार और स्थानीय समुदाय के लोगों के हवाले से वीओपीएम ने बताया कि कथित अपहरणकर्ता की पहचान अली हैदर के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के मुस्लिम जट्ट समुदाय से बताया जा रहा है। आरोप है कि अपहरण के बाद लड़की को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया और उसी युवक से शादी के लिए मजबूर किया गया. संगठन ने कहा कि समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवाधिकारों, खासकर बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है. VOPM का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद लड़की की बरामदगी में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. इस बीच परिवार को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, ताकि वे कानूनी कार्रवाई न कर सकें. संगठन ने कहा,' यह क्रूरता पर क्रूरता है. पहले बच्चे को छीन लिया जाता है और फिर माता-पिता से कहा जाता है कि इसे स्वीकार करो या नुकसान झेलो. विकलांगता और गरीबी से जूझ रहे परिवारों के लिए डर एक पिंजरा बन जाता है.'

ये भी पढ़ें- 'सभी लोग जिंदा निकल जाओ, वरना मारे जाओगे', पाकिस्तान में मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से क्यों गूंजी चेतावनी, 70 हजार लोग घर छोड़कर भागे

अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के हवाले से VOPM ने कहा कि शादी के लिए जबरन धर्मांतरण उन जगहों पर फलता-फूलता है, जहां शक्ति का असंतुलन होता है, समुदाय खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं और अपराधियों को लगता है कि वे बिना सजा के बच सकते हैं. VOPM ने पाकिस्तानी प्रशासन से मांग की है कि लड़की को तुरंत सुरक्षित रूप से बरामद किया जाए, उसकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जाए, परिवार को धमकियों से बचाया जाए और मामले में पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए. संगठन ने जोर देकर कहा कि इस केस को किसी निजी मामला मानकर दबाया न जाए, बल्कि इसे एक नाबालिग के खिलाफ गंभीर अपराध के रूप में देखा जाए. ( इनपुट-आईएएनएस)