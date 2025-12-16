आधा पाकिस्तान हाथ से फिसल चुका था, तानाशाह जनरल कर रहा था सुरा-सुंदरी की पार्टी, हार की जांच में क्या निकला?

India Pakistan war: 16 दिसंबर, 1971 यानी वो तारीख जब बांग्लादेश अस्तित्व में आने वाला था. पाकिस्तान का दो हिस्सों में बटना तय हो चुका था. बांग्लादेश के जन्म के कारणों को आज करीब 54 साल बाद भी कोई याद नहीं करना चाहता. आधा पाकिस्तान कट चुका था. 93,000 से ज्यादा पाक फौज के सैनिक सर झुकाए घुटनों के बल झुके थे. लेकिन उस समय का तानाशाह पाकिस्तानी शाषक नशे में धुत अपनी उस करीबी महिला के साथ था जिसे दुनिया जनरल रानी के नाम से जानती है. पाकिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजहों में जनरल रानी का नाम भी लिया जाता है.

पाकिस्तान में हार की जांच के लिए बना था कमीशन

जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान में तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर गद्दी संभाली थी. जनरल रानी कही जाने वाली अकलीम अख्तर उनकी रखैल कही जाती थीं तो मशहूर सिंगर नूर जहां भी उनके साथ रिलेशन में थीं. इसके अलावा एक बंगाली महिला भी उसके काफी करीब थीं. एक किताब कहती है कि युद्ध में हार के बाद जब जनरल को गद्दी से उतार दिया गया तो उन्हें एक आयोग के सामने पेश किया गया तो उन्होंने माना कि उनकी बहुत सी प्रेमिकाएं थीं.

कमीशन की रिपोर्ट में पाया गया था कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान का आत्मसमर्पण सिर्फ एक सैन्य पराजय नहीं बल्कि एक ऐसे शासन का अंतिम अध्याय था, जो शराब, औरतों, भ्रष्टाचार और कायरता से सड़ चुका था.

कौन था याह्या खान?

याह्या खान ने फौजी था. उसने सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा था. भारत के बंटवारे पर उसने पाकिस्तान में बसना पसंद किया. उसने पाकिस्तान की सत्ता पूर्व तानाशाह अयूब खान से हथियाई थी. भारत से हारने और बांग्लादेश बनने के बाद 20 दिसंबर 1971 को उसे नजरबंद कर दिया गया. 77 में तमाम पाबंदियों के साथ वो रिहा हुआ लेकिन 1980 में रावलपिंडी में उसकी मौत हो गई. पाकिस्तान के तमाम इतिहासकार और नेताओं की नजर में वो पाकिस्तान के खलनायक साबित हुआ.

क्यों कहलाता था खलनायक

शराब-शबाब-कबाब का शौकीन याह्या खान अक्सर अपनी रातें रंगीन करने कराची के नाइट क्लब में जाता था. वहीं उसे पहली बार वो महिला मिली, जिसे जनरल रानी कहा गया. जनरल याह्या खान जबरदस्त ड्रिंकर और वूमनाइजर था. याह्या पहली नजर में उसकी खूबसूरती पर मर मिटा.

पाकिस्तान के मशहूर लेखक हसन अब्बास ने अपनी किताब पाकिस्तान ड्रिफ्ट इन टू एक्सट्रीज्म में (Hassan Abbas, Pakistan’s Drift into Extremism) में लिखा था कि 1971 में जब पाकिस्तान हार चुका था और सरेंडर करने वाला था, तब भी याह्या अपने चाटुकार और अय्याश फौजी अफसरों के साथ अपने घर पर पार्टी कर रहा था. ये पार्टी पाकिस्तान के आत्मसमर्पण से ठीक पहले हुई थी. जिसके कई खास मेहमान आए थे. उनमें से एक मिसेज शमीम थीं, जो बंगाली मूल की थीं और याह्या की नई दोस्त बनीं थीं. जैसे-जैसे पार्टी बढ़ी, उसमें समाज की वर्जनाएं टूटती गईं. उस पार्टी में याह्या ने जमकर बंगाली सुंदरी के साथ मस्ती की. पंजाबी जनरल रानी और बंगाली नई दोस्त से इतर उसके कईयों से बेहद करीबी संबंध थे.

1967-68 के बीच चालू हुई प्रेम कहानी की किताब का लास्ट चैप्टर तब छपा जब 16 दिसंबर को आधा पाकिस्तान बंट चुका था. उसके हजारों फौजी सरेंडर कर चुके थे, तब भी वो नशे में धुत था.

कैसे हुआ तानाशाह का अंत

याह्या खान ने अविभाजित भारत में आर्मी की ओर से ग्रेट ब्रिटेन के लिए दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी थी. भारत के बंटवारे के बाद उसने पाकिस्तान जाने का फैसला किया. उसने पाकिस्तान की सत्ता पूर्व तानाशाह अयूब खान से हथियाई. याह्या खान ने तख्तापलट किया और मार्शल ला लागू किया था. भारत से हार और बांग्लादेश बनने के बाद 20 दिसंबर 1971 को उसे नजरबंद कर दिया गया. 77 में तमाम पाबंदियों के साथ वो रिहा हुआ और 1980 में रावलपिंडी में उसकी मौत हो गई. पाकिस्तान के तमाम इतिहासकारों और नेताओं की नजर में वह पाकिस्तान का नायक नहीं खलनायक साबित हुआ.

ये सीन तो सीडीएफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज भी चुभा होगा.

तारीख 16 दिसंबर, 1971 जगह- ढाका का रामना रेस कोर्स

तेज धूप में एक अस्थायी मेज पर पाकिस्तान के ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएके ‘टाइगर’ नियाजी कांपते हाथों से बैठा था. उनके सामने मेज पर पाकिस्तान के आत्मसमर्पण का दस्तावेज था. उसके ठीक सामने भारत के विजयी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हैं, जिनके साथ बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के कमांडर खड़े थे. नियाजी के ठीक पीछे 93000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक अपने भविष्य का इंतजार कर रहे थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण होने वाला था. 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान के पहले सीडीएफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए भी बड़ी एंजायटी से भरा रहा होगा.