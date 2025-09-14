Pakistan Flood: लोन का ब्याज चुकाने में फूल रही थी सांसे! अब बाढ़ छीन लेगी बचा-खुचा निवाला, बड़े संकट में फंसा PAK
Pakistan Flood Crisis Latest News: बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की जीडीपी का 47 प्रतिशत हिस्सा हर महीने विभिन्न संस्थाओं की ओर से लिए गए लोन को चुकाने में ही खर्च हो जाता है. अब रही सही कसर इस साल वहां पर आई बाढ़ ने पूरी कर दी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:32 PM IST
Pakistan Economic Crisis Latest News: पाकिस्तान में कंगाली और महंगाई पहले से ही लोगों के लिए भारी बनी हुई थी. अब वहां आई विनाशकारी बाढ़ ने लोगों का जीना और मुहाल कर दिया है. वहां पर फसलें बह चुकी हैं और आधारभूत ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है. जनता सरकार से राहत मांग रही है लेकिन आईएमएफ की शर्तो से बंधे होने की वजह से शहबाज सरकार इसमें भी खुद को नाकाम पा रहे हैं. ऐसे में वहां के हुक्मरानों ने फिर से आजमाया हुआ नुख्ता आजमाने का फैसला कर लिया है. 

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपना कटोरा धो-मांझकर फिर से भीख मांगने के लिए निकलने वाले हैं. वो भी फिर से IMF के दरवाजे. IMF के पास जाएंगे तो हो सकता है कि कई सारी चीजों में समझौता करना पड़े. वह जितनी बार भी आईएमएफ के पास गया है, उतनी बार पाकिस्तान में आम लोगों पर टैक्स और महंगाई दोनों बढ़ गए हैं. अब पाकिस्तानी लोगों ने जैसे ही पीएम के आईएमएफ के पास जाने की खबर सुनी है, उनके होश उड़ गए हैं. 

पाकिस्तान की अवाम चिल्ला रही IMF-IMF

पाकिस्तान की अवाम अभी से IMF-IMF चिल्लाने लगी है. उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानियों के बिजली का कनेक्शन कटने वाला है. अगर IMF ने मदद नहीं कि तो पूरा पाकिस्तान अंधेर में डूब सकता हैं. बस रहम की यही गुहार लेकर शहबाज़ शरीफ ने फिर से IMF के दरवाजे पर माथा टेका है.

दरअसल, पाकिस्तान इन दिनों तीन तरफ से मार झेल रहा है. एक तो कंगाली...दूसरी महंगाई और तीसरी बाढ़ से मची तबाही. ऐसे में जब पाकिस्तानियों के सामने खाने-पीने के लाले पड़े हो तो बिजली के भारी-भरकम बिल भला कहां से दिए जाएंगे. बस इसी वजह से शहबाज़ सरकार की कोशिश थी कि कम से कम एक महीने बिजली के बिल में छूट दी जाए. मगर वाह री पाकिस्तान की तकदीर. ये फैसला भी हुकूमत बिना IMF की सहमति के नहीं ले सकती है.

IMF से ले रखा है 2.4 अरब डॉलर का कर्ज

बता दें कि IMF ने पाकिस्तान को  2.4 अरब डॉलर का कर्ज दे ऱखा है. मगर ये कर्ज पाकिस्तान को 33 शर्तों के साथ दिया गया था. जिसमें बिजली की दरें भी IMF ने तय की थी, जो 35 रुपये प्रति यूनिट थी. बस शहबाज इसी पर राहत दिलवाकर क्रेडिट खाना चाहते हैं. 

खैर होना तो ये चाहिए था कि बाढ़ के हालात में पाकिस्तान सरकार खुद पंजाब के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करती. मगर रिलीफ फंड के नाम पर कुछ बचाकर रखा हो, तभी तो उसका ऐलान किया जाएगा ना. पाकिस्तान नाम का ये मुल्क तो चलता ही खैरात पर है. कभी विश्वबैंक तो कभी IMF. पाकिस्तान की इमेज तो इतनी खराब है कि मुस्लिम मुल्क तक इसे मुंह नहीं लगाते हैं.

क्या 2050 तक टूट जाएगा पाकिस्तान?

बता दें कि पाकिस्तान दुनिया का वो खस्ताहाल मुल्क है. जिसकी कुल जीडीपी का 47% पैसा लोन का ब्याज देने में चला जाता है. सोचिए ऐसा मुल्क कभी तरक्की करेगा क्या. यही वजह है कि अब पाकिस्तानी तक ये मानने लगे हैं कि 2050 तक पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क इस दुनिया में नहीं बचेगा. 

(ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया)

 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Pakistan Economic CrisisPakistan flood

