Advertisement
trendingNow12994379
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

4 साल में 7,500 महिलाओं का कत्ल, आधी आबादी के लिए 'जहन्नम' बनता जा रहा है पाकिस्तान

Crime Against Women in Pakistan: पाकिस्तान महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बनता जा रहा है, यहां उनके खिलाफ बढ़ते अपराध चिंता का विषय हैं. आखिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 साल में 7,500 महिलाओं का कत्ल, आधी आबादी के लिए 'जहन्नम' बनता जा रहा है पाकिस्तान

Over 7500 women murdered in Pakistan: पाकिस्तान में मानवाधिकार और महिलाओं के हालात बद से बदतर होती जा रही है. 'डॉन' न्यूजपेपर की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां के मानवाधिकार मंत्री आजम नजीर तरार (Azam Nazeer Tarar) ने 7 नवंबर को नेशनल असेंबली को बताया कि 2021 से 2024 तक चार सालों में देश में 7,500 से ज्यादा महिलाओं की हत्या हुई, जिनमें 1,553 महिलाओं की हत्या ऑनर (Honour) के नाम पर की गई.

4 साल में इतनी महिलाओं पर जुल्म
डॉन के मुताबिक, उन्होंने जेयूआई-एफ (JUI-F) की नईमा किश्वर खान (Naeema Kishwar Khan) की तरफ से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में ये आंकड़े पेश किए. तरार के अनुसार, ये आंकड़े नेशनल पुलिस ब्यूरो की तरफ से कंपाइल किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि 4 सालों की अवधि के दौरान महिलाओं के साथ रेप और सामूहिक बलात्कार के 17,771 मामले दर्ज किए गए. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, दस्तावेज से पता चलता है कि हिरासत के दौरान 121 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया.

डोमेस्टिक वॉयलेंस भी बढ़ा
इसी ड्यूरेशन में, 9,799 महिलाओं को उनके ही घरों में पुरुषों द्वारा क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जबकि वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न के कुल 632 मामले दर्ज किए गए. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, आंकड़े बताते हैं कि 4 सालों में देश भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुल 1,73,367 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

हर साल बढ़ रहे मामले
इसमें आगे बताया गया है कि आंकड़ों से ऐसे मामलों में हर साल धीरे-धीरे इजाफा देखी गया है, क्योंकि 2021 में 30,757 मामले, 2022 में 35,477, 2023 में 46,036 और 2024 में 61,997 मामले दर्ज किए गए. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने बताया है कि ऑनर के नाम पर क्राइम में हर साल लगभग 1,000 महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, हालांकि कम रिपोर्टिंग के कारण असल संख्या ज्यादा होने की संभावना है.

कंदील बलोच के मर्डर ने फैलाई थी सनसनी
पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक हाई प्रोफाइल मामला 2016 में सोशल मीडिया हस्ती कंदील बलोच (Qandeel Baloch) के कत्ल का था, जिनकी उनके भाई ने सामाजिक उसूलों को तोड़ने और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के कारण गला घोंटकर हत्या कर दी थी. पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति एक गंभीर मानवाधिकार मुद्दा बनी हुई है. हालांकि कानूनी सुधारों और जागरूकता में तरक्की हुई है, लेकिन सिस्टेमेटिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा महिलाओं को पीछे धकेलती रहती है. 

(इनपुट-एएनआई)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

PakistanWomen

Trending news

पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
jammu kashmir news
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
Kashmir
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Mohan Bhagwat
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
Kerala
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
Ajit Pawar
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
ED
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की