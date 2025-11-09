4 साल में 7,500 महिलाओं का कत्ल, आधी आबादी के लिए 'जहन्नम' बनता जा रहा है पाकिस्तान

Over 7500 women murdered in Pakistan: पाकिस्तान में मानवाधिकार और महिलाओं के हालात बद से बदतर होती जा रही है. 'डॉन' न्यूजपेपर की रिपोर्ट के मुताबिक, वहां के मानवाधिकार मंत्री आजम नजीर तरार (Azam Nazeer Tarar) ने 7 नवंबर को नेशनल असेंबली को बताया कि 2021 से 2024 तक चार सालों में देश में 7,500 से ज्यादा महिलाओं की हत्या हुई, जिनमें 1,553 महिलाओं की हत्या ऑनर (Honour) के नाम पर की गई.

4 साल में इतनी महिलाओं पर जुल्म

डॉन के मुताबिक, उन्होंने जेयूआई-एफ (JUI-F) की नईमा किश्वर खान (Naeema Kishwar Khan) की तरफ से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में ये आंकड़े पेश किए. तरार के अनुसार, ये आंकड़े नेशनल पुलिस ब्यूरो की तरफ से कंपाइल किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि 4 सालों की अवधि के दौरान महिलाओं के साथ रेप और सामूहिक बलात्कार के 17,771 मामले दर्ज किए गए. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, दस्तावेज से पता चलता है कि हिरासत के दौरान 121 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया.

डोमेस्टिक वॉयलेंस भी बढ़ा

इसी ड्यूरेशन में, 9,799 महिलाओं को उनके ही घरों में पुरुषों द्वारा क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जबकि वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न के कुल 632 मामले दर्ज किए गए. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, आंकड़े बताते हैं कि 4 सालों में देश भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कुल 1,73,367 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए.

हर साल बढ़ रहे मामले

इसमें आगे बताया गया है कि आंकड़ों से ऐसे मामलों में हर साल धीरे-धीरे इजाफा देखी गया है, क्योंकि 2021 में 30,757 मामले, 2022 में 35,477, 2023 में 46,036 और 2024 में 61,997 मामले दर्ज किए गए. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने बताया है कि ऑनर के नाम पर क्राइम में हर साल लगभग 1,000 महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, हालांकि कम रिपोर्टिंग के कारण असल संख्या ज्यादा होने की संभावना है.

कंदील बलोच के मर्डर ने फैलाई थी सनसनी

पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक हाई प्रोफाइल मामला 2016 में सोशल मीडिया हस्ती कंदील बलोच (Qandeel Baloch) के कत्ल का था, जिनकी उनके भाई ने सामाजिक उसूलों को तोड़ने और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के कारण गला घोंटकर हत्या कर दी थी. पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति एक गंभीर मानवाधिकार मुद्दा बनी हुई है. हालांकि कानूनी सुधारों और जागरूकता में तरक्की हुई है, लेकिन सिस्टेमेटिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा महिलाओं को पीछे धकेलती रहती है.

