पहले US अब चीन, ट्रंप के कसीदे पढ़ने वाले मुनीर अब जिनपिंग पर हुए मेहरबान; कहा- सीजफायर में निभाई बड़ी भूमिका

Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपहले US अब चीन, ट्रंप के कसीदे पढ़ने वाले मुनीर अब जिनपिंग पर हुए मेहरबान; कहा- सीजफायर में निभाई बड़ी भूमिका

India-Pakistan Conflict: पाकिस्तान ने चीन के उस दावे का समर्थन किया है कि उसने मई 2025 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मध्यस्थता की थी जिसके परिणामस्वरूप ऑपरेशन सिंदूर हुआ. पाकिस्तान के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ संवाद किया था जिससे तनाव कम करने में मदद मिली.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:43 AM IST
Operation Sindoor: पाकिस्तान ने बीजिंग के इस दावे का समर्थन किया है कि उसने मई 2025 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर हुआ था. जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ताहिर अंद्राबी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा कि चीन के नेताओं ने पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा था और इस दौरान उन्होंने भारतीय नेतृत्व से भी संवाद किया था. अंद्राबी के अनुसार, यह संपर्क विशेष रूप से 6 से 10 मई के बीच थे और शायद इससे पहले और बाद में भी कुछ बातचीत हुई थी.

अंद्राबी ने चीन के दावे पर भरी सहमति

अंद्राबी ने कहा कि ये संपर्क बहुत सकारात्मक राजनयिक आदान-प्रदान की विशेषता रखते थे और इनकी मदद से तनाव को कम करने और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा लाने में मदद मिली थी, इसलिए मुझे यकीन है कि चीन का मध्यस्थता के बारे में जो दावा है, वह सही है. हालांकि, पाकिस्तान का ये बयान आलोचनाओं का सामना कर रहा है. दरअसल, यह पहला बयान है जिसमें पाकिस्तान ने चीन की कथित मध्यस्थता को स्वीकार किया है जबकि इससे पहले पाकिस्तान ने इसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दिया था. भारत ने पाकिस्तान के इस दावे का खंडन किया था और कहा था कि सैन्य विराम केवल पाकिस्तान के डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस) द्वारा अपने भारतीय समकक्ष से किए गए अनुरोध के बाद हुआ था, न कि किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण.

ये भी पढ़ें: बलूचिस्तान में क्या है चीनी सेना का प्लान? बलूच नेता ने भारत को लिखा खुला पत्र, मदद की लगाई गुहार

भारत ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के दावे को भी खारिज कर दिया था कि बीजिंग ने संघर्ष के दौरान कोई मध्यस्थता की थी. इस पर अंद्राबी ने पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन के आकलन से पूरी तरह सहमत है और इसे शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए कूटनीति के रूप में देखा जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि यह चीन के नेतृत्व के साथ किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा था जो संघर्ष को सुलझाने में मददगार साबित हुए. यहां ये भी ध्यान देने योग्य है कि चीन का यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बार-बार किए गए उस दावे से मेल खाता है, जिसमें ट्रम्प ने कहा था कि वाशिंगटन ने दोनों परमाणु-सशस्त्र देशों के बीच तनाव को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

