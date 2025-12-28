Advertisement
trendingNow13056434
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन36 घंटे में भारत ने भेजे थे 80 ड्रोन, पाकिस्तान ने अब कबूला ऑपरेशन सिंदूर का दर्द; नूरखान एयरबेस को किया था तबाह

'36 घंटे में भारत ने भेजे थे 80 ड्रोन', पाकिस्तान ने अब कबूला ऑपरेशन सिंदूर का दर्द; नूरखान एयरबेस को किया था तबाह

India Targets Pak Airbase in Operation Sindoor: अब पाकिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ अली जरदारी के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय सेना ने 36 घंटे के दौरान 80 ड्रोनों से हमला किया जिसमें से हमने 79 ड्रोन हमले रोक दिए थे जबकि एक ड्रोन के हमले से हमारे मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा था और कुछ जवान भी घायल हुए थे. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'36 घंटे में भारत ने भेजे थे 80 ड्रोन', पाकिस्तान ने अब कबूला ऑपरेशन सिंदूर का दर्द; नूरखान एयरबेस को किया था तबाह

Pakistan Accept Operation Sindoor: अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठनों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान जोरदार एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को तबाह कर दिया था. पाकिस्तान इस बात से लगातार इनकार करता रहा. हालांकि अब पाकिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ अली जरदारी के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय सेना ने 36 घंटे के दौरान 80 ड्रोनों से हमला किया जिसमें से हमने 79 ड्रोन हमले रोक दिए थे जबकि एक ड्रोन के हमले से हमारे मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा था और कुछ जवान भी घायल हुए थे. 

27 दिसंबर को एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के सटीक हमलों के असर को सार्वजनिक रूप से मान लिया है. जबकि शुरुआत में उसने नुकसान को कम करके बताया था. यह बात तब सामने आई है जब भारत ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में यह ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. पाकिस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पुष्टि की कि भारतीय ड्रोन ने रावलपिंडी के चकलाल इलाके में नूर खान एयर बेस पर हमला किया, जिससे मिलिट्री फैसिलिटी को नुकसान हुआ और वहां तैनात जवान घायल हो गए थे.'

पाकिस्तानी पीएम ने 9 मई को मीटिंग भी की थी
इशाक डार ने कहा, 'उन्होंने (भारत) पाकिस्तान की ओर 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोनों से हमला किया. हमने इसमें से 79 ड्रोन को रोक दिया. जबकि एक ड्रोन ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया और हमले में जवान भी घायल हुए.' डार ने आगे कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने 9 मई की रात को स्थिति का जायजा लेने और जवाब में फैसले लेने के लिए एक मीटिंग भी की थी. उन्होंने यह भी माना कि भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयर बेस पर हमला करके गलती की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने नूर खान के अलावा इन आतंकी कैंपों को बनाया था निशाना
नूर खान पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की एक अहम फैसिलिटी है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किए गए 11 एयर बेस में से एक था. हमले में शामिल अन्य बेस में सरगोधा, रफीकी, जैकोबाबाद और मुरीदके शामिल थे. भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन शुरू किया था. भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए शुरु किए गए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी कैंपों पर हमला किया और फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया.

यह भी पढ़ेंः जंग शुरू हो गई है, बंकर में चलिए... ऑपरेशन सिंदूर को याद कर कांप उठे PAK राष्ट्रपति

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

operation sindoorPakistan

Trending news

'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार