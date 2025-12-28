'36 घंटे में भारत ने भेजे थे 80 ड्रोन', पाकिस्तान ने अब कबूला ऑपरेशन सिंदूर का दर्द; नूरखान एयरबेस को किया था तबाह

Pakistan Accept Operation Sindoor: अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठनों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान जोरदार एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को तबाह कर दिया था. पाकिस्तान इस बात से लगातार इनकार करता रहा. हालांकि अब पाकिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ अली जरदारी के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय सेना ने 36 घंटे के दौरान 80 ड्रोनों से हमला किया जिसमें से हमने 79 ड्रोन हमले रोक दिए थे जबकि एक ड्रोन के हमले से हमारे मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा था और कुछ जवान भी घायल हुए थे.

27 दिसंबर को एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के सटीक हमलों के असर को सार्वजनिक रूप से मान लिया है. जबकि शुरुआत में उसने नुकसान को कम करके बताया था. यह बात तब सामने आई है जब भारत ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में यह ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. पाकिस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पुष्टि की कि भारतीय ड्रोन ने रावलपिंडी के चकलाल इलाके में नूर खान एयर बेस पर हमला किया, जिससे मिलिट्री फैसिलिटी को नुकसान हुआ और वहां तैनात जवान घायल हो गए थे.'

पाकिस्तानी पीएम ने 9 मई को मीटिंग भी की थी

इशाक डार ने कहा, 'उन्होंने (भारत) पाकिस्तान की ओर 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोनों से हमला किया. हमने इसमें से 79 ड्रोन को रोक दिया. जबकि एक ड्रोन ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया और हमले में जवान भी घायल हुए.' डार ने आगे कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने 9 मई की रात को स्थिति का जायजा लेने और जवाब में फैसले लेने के लिए एक मीटिंग भी की थी. उन्होंने यह भी माना कि भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयर बेस पर हमला करके गलती की थी.

भारत ने नूर खान के अलावा इन आतंकी कैंपों को बनाया था निशाना

नूर खान पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की एक अहम फैसिलिटी है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किए गए 11 एयर बेस में से एक था. हमले में शामिल अन्य बेस में सरगोधा, रफीकी, जैकोबाबाद और मुरीदके शामिल थे. भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन शुरू किया था. भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए शुरु किए गए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी कैंपों पर हमला किया और फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया.

