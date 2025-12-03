Advertisement
हाथ पर रखा गरम लोहा, जलने लगा तो पंचायत बोली- यही चोर है; इलाके से कर दिया बाहर

Pakistan  हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कितना पीछे है इसकी एक और मिसाल देखने को मिली है. हाल ही में पाकिस्तानी पंजाब में एक शख्स को चोरी के आरोप में मुजरिम ठहराने के तरीके ने विवाद खड़ा कर दिया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:22 AM IST
Pakistan: क्या एक गर्म लोहे की छड़ यह साबित करती है कि किसी शख्स ने चोरी की है या नहीं? कोई भी इतना सुनने के बाद यही कहेगा कि यह कैसा सवाल है? लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आज भी ऐसी ही पुरानी रिवायतों पर अमल कर रहा है. हाल ही में एक मामला सामने आया है कि जिसमें एक शख्स के हाथों पर गर्म लोहे की छड़ रखी गई और कहा गया कि अगर तुम सच्चे होंगे तो तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा. आज के दौर में इस तरह की घटनाएं घटना शर्म की बात हैं.

मामला पाकिस्तान के पंजाब राज्य के डेरा गाजी खान जिले का है. यहां कबायली इलाके 'फुगला' से में एक सोलर पैनल चोरी गया था. जिसके शक में एक व्यक्ति के साथ बेहद क्रूर और गैर-कानूनी तरीका अपनाया गया. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला गांव के कबायली पंचायत (जिरगा) के पास पहुंचा. वहां पारंपरिक तरीके से इंसाफ करने के नाम पर आरोपी को बेगुनाह या गुनहगार साबित करने के लिए 'आस' नाम की रस्म अपनाई गई.

आरोपी को इलाके कर दिया बाहर

लंबे समय से कबायली इलाकों में चली आ रही इस रस्म के तहत आरोपी के हाथ पर अंगारा और गर्म लोहा रखा गया. जब आरोपी का हाथ जल गया तो जिरगे ने कहा कि यही शख्स सोलर प्लेट्स का चोरी करने का मुजरिम है क्योंकि गर्म अंगारे और गर्म लोहे से इसके हाथ जल गए. अगर आरोपी के हाथ ना जलते तो वह बेकसूर होता. मुजरिम साबित होने के बाद जिरगे ने आरोपी को इलाके से निकाल देने का आदेश जारी कर दिया. हालांकि बाद में जिरगा के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.

क्या है कबायली आस परंपरा?

बता दें कि 'आस' एक ऐसी परंपरा है जो लंबे समय से कबायली क्षेत्रों में चली आ रही है. इसके तहत असल में यह एक तरह का अंधविश्वास आधारित आग से परीक्षा है, जिसे पहले कई कबायली इलाकों में इंसाफ का पैमाना माना जाता था. 

Tahir Kamran

Tahir Kamran

Pakistan

