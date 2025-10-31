Advertisement
पाकिस्तान-चीन

तुर्की-कतर ने लगा दी सारी औकात फिर 11 दिनों बाद माना तालिबान! पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग होगी या नहीं 6 नंवबर को हो जाएगा फैसला?

 Turkey announced Pakistan-Afghanistan Ceasefire: तुर्की-कतर की मध्यस्थता से पाकिस्तान-अफगानिस्तान ने 11 दिनों के तनाव के बाद युद्धविराम जारी रखने पर सहमति जताई है. दोहा में 19 अक्टूबर की अस्थायी संधि की बात पर राजी तो हुए लेकिन इस्तांबुल में बात बिगड़ गई अब 11 दिनों बाद तालिबान मान गया है. जानें क्या है इसके पीछे की कहानी.

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 31, 2025, 09:29 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)

Pakistan and Afghanistan Ceasefire: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण सैन्य टकरावों ने दोनों देशों के लिए जंग के हालात बना दिए थे. भयंकर तनाव के बाद दोनों देशों ने सीजफायर पर सहमति तो जताई लेकिन बात बनी नहीं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग होनी तय मानी जा रही थी, लेकिन इसी बीच इस्तांबुल में तुर्की-कतर की मध्यस्थता से युद्धविराम जारी रखने पर सहमति की मुहर लगा दी है. अब 6 नवंबर को इस मामले पर एक बड़ी मीटिंग होगी जिसके बाद अमन-चैन कैसे आए इन सब बातों पर चर्चा होगी. आइए समझते हैं किस आधार पर अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीजफायर पर माने.

आपसी सम्मान के शर्त पर' इस्तांबुल शांति वार्ता पर राजी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में हुए घातक सैन्य टकरावों के बाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्तांबुल में शांति वार्ता के दौरान युद्धविराम बनाए रखने पर सहमत हुए हैं. तुर्की ने समझौते की घोषणा की है. जिसको लेकर अब 6 नवंबर को एक मीटिंग होनी है. दोनों देश आपसी सम्मान और गैर-हस्तक्षेप के आधार पर स्थायी शांति चाहते हैं, हालांकि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ चेतावनी दी है. तुर्की के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले की चर्चा विफल होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान आखिरकार गुरुवार को इस्तांबुल में शांति वार्ता के दौरान युद्धविराम बनाए रखने पर सहमत हो गए हैं.रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान द्वारा 2021 में काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद से दोनों देशों ने अपने सबसे गंभीर सैन्य टकरावों का सामना किया है, जिसमें इस महीने हुई घातक झड़पों के कारण पाकिस्तानी हवाई हमले, अफगानी जवाबी गोलीबारी और व्यापार और आने जाने वाले ट्रक के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख क्रॉसिंग बंद हो गए थे.

11 दिनों तक चला मान मनौव्वल
जिसके बाद हालात बहुत बदतर हो गए. 19 अक्टूबर को कतर के दोहा में इमरजेंसी मीटिंग हु. वहां अस्थायी युद्धविराम हो गया, लेकिन भविष्य के लिए कोई सहमति नहीं बन  पाई. इसके बाद तुर्की और कतर ने दोनों के बीच शांति कराने की कमर कसी. 25 अक्टूबर से इस्तांबुल में चार दिनों की बातचीत शुरू हुई, लेकिन 28 अक्टूबर को सब उल्टा-पुल्टा हो गया. दोनों देशों के बीच फिर बात बिगड़ गई. जिसके बाद  पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ तो बौखला गए और कहने लगे कि अगर तालिबान नहीं माना तो खुली जंग होगी. लेकिन कतर और तुर्की ने अपनी सारी ताकत लगाकर फिर मीटिंग बुलाई.

कतर-तुर्की ने लगाई सारी ताकत
30 अक्टूबर को तुर्की के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त बयान जारी किया: "अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने 25-30 अक्टूबर को इस्तांबुल में बैठकें कीं... सभी पक्षों ने युद्धविराम जारी रखने पर सहमति जताई है" रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि ये दोहा की संधि को मजबूत करने का प्रयास था.

दोनों देशों के बीच जंग की आ गई थी नौबत
तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस्तांबुल में आधी रात से कुछ पहले एक अलग बयान जारी कर वार्ता के समापन की पुष्टि की और कहा कि दोनों पक्ष भविष्य की बैठकों में चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए हैं. उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान के साथ "आपसी सम्मान और गैर-हस्तक्षेप" पर आधारित अच्छे संबंध चाहता है. इस महीने की शुरुआत में काबुल में हुए विस्फोटों के बाद पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसके लिए तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी हवाई हमलों को ज़िम्मेदार ठहराया था.अफ़ग़ान अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए कहा कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसके 23 सैनिक मारे गए और उसने ज़ोर देकर कहा कि उसके अभियान अफ़ग़ानिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर चलाए गए.

6 नवंबर: जंग का फैसला या शांति की शुरुआत?
अब सारी नजरें 6 नवंबर पर है. इस्तांबुल में हाई-लेवल मीटिंग होगी, जहां निगरानी तंत्र बनेगा. उल्लंघन पर क्या सजा? अमल का प्लान फाइनल होगा. अगर ये कामयाब रहा तो सीमा खुली, व्यापार बहाल, लाखों लोग राहत पाएंगे. लेकिन TTP जैसे मुद्दे लटके हैं. वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, डीप मिस्ट्रस्ट अभी बाकी है. तालिबान डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने कहा- "टेररिज्म का लेबल राजनीति के लिए यूज होता है।" उम्मीद है, 6 नवंबर को जंग खत्म हो, शांति बने. दोनों मुल्कों के लोग तो यही चाहते हैं.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

afganistan

