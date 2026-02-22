Advertisement
trendingNow13118272
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनरमजान में पाकिस्तान की बड़ी स्ट्राइक, अफगान बॉर्डर के मदरसे पर किया हमला, 17 लोगों की मौत

रमजान में पाकिस्तान की बड़ी स्ट्राइक, अफगान बॉर्डर के मदरसे पर किया हमला, 17 लोगों की मौत

Pakistan Afghanistan Air Strike: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमलों के बाद की गई है. इस हमले में कई लोगों की जान भी चली गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 22, 2026, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रमजान में पाकिस्तान की बड़ी स्ट्राइक, अफगान बॉर्डर के मदरसे पर किया हमला, 17 लोगों की मौत

Pakistan Afghanistan Air Strike: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सख्त हो गए हैं, अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है, ये शिविर अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए थे, इसमें टीटीपी सहित सात संगठन थे, इसके अलावा पाकिस्तान ने मदरसों को भी निशाना बनाया है. इन हमलों में 17 लोगों की जान चली गई है.

कहां पर की गई एयरस्ट्राइक?
ये स्ट्राइक अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले के साथ-साथ खोग्यानी जिले में की गई है. इसके अलावा पक्तिका के अरगुन और नंगरहार के बहसोद और गनी खेल जिलों में भी हमले की खबर है. टोलो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने हवाई हमलों में आम लोगों के घरों के साथ ही एक मदरसे को भी निशाना बनाया है. जानकारी के मुबाबिक आतंकी ठिकाने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और इस्लामिक स्टेट-खोरासान (ISKP) से जुड़े लोगों के थे. पाकिस्तान सरकार TTP को ‘फितना अल खवारिज’ कहती है. इसके बारे में जानकारी पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दी.

खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था आत्मघाती हमला
यह कार्रवाई रमजान के दौरान इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में हुए आत्मघाती हमलों के जवाब में की गई है. बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में एक आत्मघाती हमलावर द्वारा विस्फोटकों से भरी गाड़ी एक सुरक्षा चौकी से टकरा गई थी, जिसमें 11 सैनिक सहित एक बच्चे की जान चली गई थी. अधिकारियों ने बाद में कहा कि हमलावर एक अफगान नागरिक था. इससे पहले एक और आत्मघाती हमलावर ने बन्नू जिले में एक सुरक्षा काफिले को निशाना बनाया थे जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दो सैनिक मारे गए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

 

टीटीपी ने ली थी जिम्मेदारी
मंत्रालय ने आरोप लगाया कि आत्मघाती हमले अफगानिस्तान स्थित नेतृत्व और संचालकों के निर्देश पर किए गए थे. इसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और दाएश से जुड़े लोगों ने ली थी. बता दें कि पाकिस्तान खुद लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह और रसद सहायता प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना कर रहा है. 

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कही थी ये बात
डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश ऑफिस ने कहा कि था बाजौर में एक जानलेवा हमले के बाद बॉर्डर पार तनाव बढ़ने के बीच पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए अफगानिस्तान को टारगेट कर कर सकता है. पाकिस्तान के विदेश ऑफिस के स्पोक्सपर्सन ताहिर अंद्राबी ने कड़े शब्दों में कहा था कि अफगान इलाके का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
N amchander rao
कांग्रेस ने क्यों रोका BJP अध्यक्ष का रास्ता? अहम मुलाकात से पहले ही 'हाउस अरेस्ट'
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
Drone Base
Explain: भारत बना रहा ड्रोन बेस, एयरबेस से कितना अलग होगा; सेना को इसकी जरूरत क्यों?
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
Maharashtra news
महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में लहराया भगवा, 20 महापौर पदों पर भाजपा का कब्जा
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
hindi news
लश्कर-ए-तैयबा की धमकी और ‘बदले’ वाला मकसद, एक इनपुट के बाद राजधानी में अलर्ट
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
weather update
दोपहर की धूप में हाफ शर्ट पहनकर घूम रहे हैं? संभल जाइए, 10 राज्यों में IMD का अलर्ट
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
Punjab news
मान सरकार की शिक्षा क्रांति के परिणाम आए सामने, 305 छात्रों ने पास किया JEE मेन्स
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
Punjab
BJP-कांग्रेस से निराश लोग किधर देख रहे? AAP के नेताओं ने मिसाल देकर बताया
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
India Brazil Ties
'G4 से लेकर...', PM मोदी-प्रेसिडेंट लूला की बैठक में क्या डिस्कस हुआ, क्या नहीं हुआ?
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा