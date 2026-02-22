रमजान में पाकिस्तान की बड़ी स्ट्राइक, अफगान बॉर्डर के मदरसे पर किया हमला, 17 लोगों की मौत

Pakistan Afghanistan Air Strike: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सख्त हो गए हैं, अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है, ये शिविर अफगानिस्तान की सीमा से सटे हुए थे, इसमें टीटीपी सहित सात संगठन थे, इसके अलावा पाकिस्तान ने मदरसों को भी निशाना बनाया है. इन हमलों में 17 लोगों की जान चली गई है.

कहां पर की गई एयरस्ट्राइक?

ये स्ट्राइक अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले के साथ-साथ खोग्यानी जिले में की गई है. इसके अलावा पक्तिका के अरगुन और नंगरहार के बहसोद और गनी खेल जिलों में भी हमले की खबर है. टोलो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने हवाई हमलों में आम लोगों के घरों के साथ ही एक मदरसे को भी निशाना बनाया है. जानकारी के मुबाबिक आतंकी ठिकाने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और इस्लामिक स्टेट-खोरासान (ISKP) से जुड़े लोगों के थे. पाकिस्तान सरकार TTP को ‘फितना अल खवारिज’ कहती है. इसके बारे में जानकारी पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दी.

खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था आत्मघाती हमला

यह कार्रवाई रमजान के दौरान इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में हुए आत्मघाती हमलों के जवाब में की गई है. बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में एक आत्मघाती हमलावर द्वारा विस्फोटकों से भरी गाड़ी एक सुरक्षा चौकी से टकरा गई थी, जिसमें 11 सैनिक सहित एक बच्चे की जान चली गई थी. अधिकारियों ने बाद में कहा कि हमलावर एक अफगान नागरिक था. इससे पहले एक और आत्मघाती हमलावर ने बन्नू जिले में एक सुरक्षा काफिले को निशाना बनाया थे जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत दो सैनिक मारे गए गए.

टीटीपी ने ली थी जिम्मेदारी

मंत्रालय ने आरोप लगाया कि आत्मघाती हमले अफगानिस्तान स्थित नेतृत्व और संचालकों के निर्देश पर किए गए थे. इसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और दाएश से जुड़े लोगों ने ली थी. बता दें कि पाकिस्तान खुद लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह और रसद सहायता प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना कर रहा है.

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कही थी ये बात

डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश ऑफिस ने कहा कि था बाजौर में एक जानलेवा हमले के बाद बॉर्डर पार तनाव बढ़ने के बीच पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए अफगानिस्तान को टारगेट कर कर सकता है. पाकिस्तान के विदेश ऑफिस के स्पोक्सपर्सन ताहिर अंद्राबी ने कड़े शब्दों में कहा था कि अफगान इलाके का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए.