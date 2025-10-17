Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

तालिबान ने बदले की आग में मचाया ऐसा तांडव, घुटने टेकने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान? सीजफायर के लिए दोहा में होने जा रही मीटिंग

Pakistan-Afghanistan ceasefire: पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की होगी कि तालिबान एयरस्ट्राइक का बदला ऐसा लेगा जिसमें उसके दर्जनों लोग मार डाले जाएंगे. दोनों देशों के बीच चल रही जंग अब खत्म होने के कगार पर है. जिसको लेकर अब आपस में बातचीत होनी है. जानें पूरी खबर. कैसे तालिबान ने मचा दिया तांडव.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 17, 2025, 10:59 AM IST
Afghanistan-Pakistan may hold talks in Doha: अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर खूनी जंग ने सारी दुनिया की नजरें खींच ली हैं.तालिबान ने काबुल पर पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का बदला लेते हुए पाक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला बोला, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए. इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसमें कई मासूम नागरिकों की जान चली गई. जिसके बाद पूरी दुनिया में दोनों देशों के बीच चल रही जंग पर चर्चा होने लगी.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में सीजफायर 
आखिरकार अब तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं. दोनों देशों ने अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है और कतर की राजधानी दोहा में उच्च स्तरीय वार्ता होने वाली है. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हैं. भारी गोलीबारी और बमबारी के बाद दोनों पक्षों ने सीजफायर पर सहमति जताई. अफगानिस्तानी मीडिया के सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान कतर की राजधानी दोहा में बातचीत कर सकते हैं.

सीमा पर खूनी जंग, कैसे भड़का विवाद?
सब कुछ 10 अक्टूबर से शुरू हुआ. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, तब से अब तक सीमा पार झड़पों में कम से कम 18 नागरिक मारे गए और 360 से ज्यादा घायल हुए हैं. एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकी संगठनों को पनाह देने का आरोप लगाया, जबकि तालिबान ने पाक को झूठा बताते हुए कहा कि वे ही आईएसआईएस जैसे गुटों को शरण दे रहे हैं. जिसके बाद दोनों देशों के बीच मार होने लगी. पहले काबुल में धमाकों से हड़कंप मच गया. एनजीओ इमरजेंसी ने बताया कि काबुल के पास विस्फोटों में 5 लोग मारे गए और 40 घायल हुए, जिनमें से कई की हालत नाजुक थी. उसके बाद अफगानिस्तान ने पाक के पुलिस सेंटर पर जवाबी हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के मुताबिक दर्जनों तालिबानी लड़ाके मारे गए.लेकिन तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया. स्पिन बोल्डक और चमन बॉर्डर पर तो युद्ध का माहौल बन गया था. ट्रक रुक गए, लोग बेघर हो गए. पाकिस्तान ने क्वेटा में अफगान शरणार्थियों को एक हफ्ते में घर-दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया.  

तालिबान का तांडव: बदले की आग ने झुलसाया पाक को?
यह जंग और भी तेज तब हुई जब पाकिस्तान ने काबुल पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी, जिसमें अफगान सैन्य ठिकाने तबाह हो गए. तालिबान ने इसे हमला बताते हुए कहा कि पाक ने सीमा पार घुसपैठ की. जिसके बाद तालिबान ने ऐसा तांडव मचाया कि पाक के बॉर्डर पोस्ट्स पर कर लिया. जैसा दावा किया गया. दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से आर्मी के डीजी अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि उनके सैनिकों ने अनप्रोवोक्ड अटैक को फेल कर दिया, लेकिन हकीकत में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ. अंत में तालिबान की आक्रामकता ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया. तभी तो पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग में कहा, हमारी सहनशक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन अब डायलॉग से हल निकालेंगे.  

क्या यह तालिबान की जीत है? या दोनों की मजबूरी?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई, जिससे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े. दोहा में अब शांति की उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं. जिसमें तालिबान के एक सोर्स ने अल मायादीन को बताया कि अफगान डेलिगेशन आज या कल दोहा पहुंचेगा. इसके लीडर रक्षा मंत्री याकूब मुजाहिद होंगे. दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अफसर शामिल होंगे. बाद में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और आईएसआई चीफ भी जॉइन कर सकते हैं. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Pakistan-Afghanistan Border

