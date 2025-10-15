अफगानिस्तान से सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, संघर्ष विराम आज शाम से लागू

Pakistani-Afghanistan Conflict: इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध और आग्रह पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम आज शाम 5:30 बजे के बाद प्रभावी हो गया है. बता दें इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि पाकिस्तानी सेना ने स्पिन बोल्डक जिले में एक नागरिक घर को निशाना बनाया था. सूत्र के अनुसार, घर में बच्चे भी मौजूद थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. बता दें, बुधवार सुबह दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण गोलीबारी हुई थी. अफगान तालिबान सैन्य बलों ने पाकिस्तानी आर्मी के एक बॉर्डर पोस्ट को तबाह कर दिया था. तालीबानी लड़ाकों ने एक टैंक को अपने कब्जे में ले लिया था जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान तालिबान पोस्ट को टारगेट करने के लिए कर रही थी.

पत्रकार पर पाकिस्तानी सेना ने किया हमला

ताजा जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही लड़ाई में एक पत्रकार के भी मारे जान की खबर है. जानकारी के अनुसार, एक नेशनल टेलीविजन के पत्रकार डूरंड रेखा पर हुई झड़पों को कवर करने गए थे तभी उन पर पाकिस्तानी सेना ने हवाई और जमीनी हमले किए. इन हमलों में अब्दुल गफूर आबिद नाम के एक पत्रकार की मौत हो गई और तवाब अरमान नाम के एक अन्य पत्रकार घायल हो गए.

जानें क्या होता है सीजफायर

बता दें, सीजफायर एक ऐसा समझौता है जो दो या दो से ज्यादा संघर्षरत पक्षों के बीच लड़ाई और सैन्य गतिविधियों को अस्थायी या स्थायी रूप से रोकने के लिए किया जाता है. सीजफायर आपसी सहमति से होता है और इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण बातचीत की अनुमति देना होता है.