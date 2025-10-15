चंद मिनट की जंग में अफगानिस्तान के सामने पाक सेना ने किया 'सरेंडर', हथियार भी हुए जब्त

Afghanistan Pakistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बताया जा रहा है कि आज तड़के एक बार फिर बॉर्डर पर गोलीबारी हुई और दोनों ही देशों के भारी नुकसान भी हुआ है. दावा तो यहां तक भी है महज कुछ मिनट के लिए चली इस जंग में पाकिस्तानी सेना बुरी तरह कमजोर नजर आई और अफगानिस्तान की सेना के सामने सरेंडर कर दिया. यहां तक कि उनके हथियार भी छीन लिए गए. जबकि पाकिस्तान भी बड़े-बड़े दावे कर रहा है.

दो दिन बाद ही दूसरी बार दोनों देशों की फौजें आमने सामने हो गईं. इस बार पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) ने रातभर बिना उकसावे के फायरिंग की, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी हमला किया. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त राज्य को निशाने बनाया. पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक उसने अफगानिस्तान के 6 टैकों को तबाह किया है. साथ ही कई तालिबानी फौजियों के मारे जाने का भी दावा है.

The body of a Pakistani soldier can be seen in the video. pic.twitter.com/CioIdHy16E — Afghanistan Times (@TimesAFg1) October 15, 2025

'रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा पाकिस्तान'

अफगान मीडिया के अनुसार यह झड़पें करीब सुबह 4 बजे स्पिन बोल्दक इलाके में हुईं, जो अफगानिस्तान के कंधार राज्य और पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र की प्रमुख सीमा जिले में आता है. रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने आवासीय क्षेत्रों पर गोले दागे, जिससे कई लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए

Afghan Taliban and TTP militants opened unprovoked fire in Kurram. Pakistan Army responded with full force, inflicting heavy damage on Taliban posts. Fires erupted at multiple Taliban positions — one Taliban tank was also destroyed. pic.twitter.com/cD3tDKy5so — Global Defense Insight (@Defense_Talks) October 14, 2025

स्पिन बोल्दक जिले के सूचना अधिकारी अली मोहम्मद हकमल ने मीडिया को बताया कि अफगान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच बुधवार की सुबह झड़पें शुरू हुईं और इसमें हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था. कंधार के निवासी भी सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने नागरिक घरों को निशाना बनाकर भारी हथियारों से हमला किया.

सोशल मीडिया पर भी कुछ तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. जिनमें अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं. हालांकि ZEE NEWS इन वीडियोज और तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है कि यह कब की हैं और कहां की हैं.

पाकिस्तान के 58 सैनिकों की मौत

हाल ही में अफगानिस्तान ने कहा था कि उसने कई पाकिस्तानी सैन्य पोस्टों पर जवाबी हमलों में 58 पाक सैनिक मारे, जबकि पाकिस्तान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उसने 23 सैनिक खोए हैं. इसके बाद पाकिस्तान ने काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के बाजारों पर हवाई हमला किया, जिससे सीमा पर तनाव और बढ़ गया.