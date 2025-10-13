ट्रंप ने ले लिया है युद्ध बंद कराने का ठेका! अब इन दो मुल्कों की जंग में कूद पड़े...

Pakistan-Afghanistan Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर शनिवार देर रात भीषण झड़पें हुईं जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है. बता दें जब अफगानिस्तान पर 2021 में तालिबान ने कब्जा कर लिया था उसके बाद से ये अबतक दोनों देशों के बीच हुई सबसे बड़ी झड़प है.

जानें क्या है पूरा मामला ?

बता दें, बीते शनिवार को तालिबान बलों ने 2600 किमी लंबी सीमा पर स्थित पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया. जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की. रविवार तड़के तक बंदूकों, तोपों और ड्रोनों से गोलीबारी होती रही. रविवार को भी छिटपुट गोलीबारी जारी रही. पाकिस्तान ने कहा कि उसके 23 सैनिक मारे गए और तालिबान ने कहा कि उसके 9 सैनिक मारे गए.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तानी सैनिकों ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कई हवाई हमले किए थे जिसमें पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादी समूह के प्रमुख को निशाना बनाया गया था. इसके जवाब में तालिबान ने बीते शनिवार को हमला किया. तालीबानी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने हमपर हमला कर के अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है जिसके जवाब में हमने ये हमला किया है.

क्यों खास है पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादी समूह?

बता दें, 2007 में उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में सक्रिय पश्तून जातीय समूह के कई जिहादी संगठनों ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का गठन किया था जिसे आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान के नाम से जाना जाता है. बता दें ये वही समूह है जिसने 1990 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था.

जानकारी के अनुसार, इस समूह ने बीते कुछ सालों में बाजारों, मस्जिदों, हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों, पुलिस स्टेशनों पर हमले किए है और कई क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया है. जानकारी के अनुसार, इस समूह द्वारा कब्जा किए गए अधिकांश क्षेत्र अफगानिस्तान की सीमा पर है. लेकिन इस समूह ने पाकिस्तान के स्वात घाटी को भी अपने कब्जे में लिया था और यही पर इस समूह ने मलाला यूसुफजई को गोली मारी थी. इसी समूह ने 2014 में शहर पेशावर के एक स्कूल पर हमला किया था जिसमें 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे.

पाकिस्तान क्यों TTP को करना चाहता है तबाह?

बता दें, पाकिस्तान ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी का स्वागत किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं. लेकिन इस्लामाबाद को जल्द ही पता चल गया कि तालिबान की वफादारी कहीं और है. तब से पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में तेजी से वृद्धि हुई है. इस्लामाबाद का कहना है कि टीटीपी का नेतृत्व और उसके कई लड़ाके अफगानिस्तान में स्थित हैं. पाकिस्तान ने बार-बार तालिबान प्रशासन से टीटीपी पर लगाम लगाने का आह्वान किया है, लेकिन काबुल का कहना है कि इस समूह की देश में कोई मौजूदगी नहीं है.

पाकिस्तान भारत पर क्यों लगा रहा है आरोप ?

पाकिस्तान का दावा है कि भारत, टीटीपी का समर्थन करने और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है. नई दिल्ली इस दावे का खंडन करती है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी वर्तमान में भारत की कई दिनों की यात्रा पर हैं जिसके दौरान नई दिल्ली ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की जिससे पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ गई हैं. इस बीच, रविवार को मध्य पूर्व के लिए उड़ान भरते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है. मुझे वापस आने तक इंतजार करना होगा. आप जानते ही हैं मैं एक और युद्ध कर रहा हूं क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में माहिर हूं.