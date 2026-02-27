Advertisement
घर उजड़ा, परिवार खाक में मिला...इबादत के महीने में उजड़ी नूर की नूरानी जिंदगी, आपको भी रुला देगा वीडियो

घर उजड़ा, परिवार खाक में मिला...इबादत के महीने में उजड़ी नूर की 'नूरानी जिंदगी', आपको भी रुला देगा वीडियो

Afghanistan Pakistan Conflict: रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हो गए हैं. पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से अफगानिस्तान में हाहाकार मचा है, इस एयर स्ट्राइक में एक बच्चे ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है. उसके बहते हुए आंसुओं को देखकर लोग सहम गए हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 27, 2026, 11:05 AM IST
घर उजड़ा, परिवार खाक में मिला...इबादत के महीने में उजड़ी नूर की 'नूरानी जिंदगी', आपको भी रुला देगा वीडियो

Viral video: रमजान का पवित्र महीना चल रहा है. इस महीने में लोग अल्लाह की इबादत करते हैं. अमन-चैन की दुआएं मांगते हैं लेकिन इसी पवित्र महीने में दो मुस्लिम देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं. दोनों देश एक दूसरे पर आग के गोले बरसा रहे हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है. कई बेगुनाह भी इसकी चपेट में आए हैं, कई लोग अपने को खोने की वजह से सदमें में हैं, इन्हीं में से एक बच्चा है नूर आलम, इस गोलीबारी में 8 साल के नूर ने अपने पूरे परिवार को खो दिया और वह अकेले जिंदा बचा है. 

विलाप करता हुआ दिखाई दे रहा है नूर

अपनों के खोने का गम उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है. उसके बहते हुए आंसुओं को देखकर लोग भावुक हो गए हैं, उसकी विरह-वेदना अफगानिस्तान से निकलकर दुनियाभर में फैल गई है. जिसपर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नूर विलाप करता हुआ दिखाई दे रहा है. उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा है. नूर का परिवार अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में रहता था और पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में उसका पूरा परिवार मारा गया. 

नूर ने सुनाई आपबीती 

उस दर्दनाक मंजर को याद करते हुए नूर ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बताया कि पाकिस्तानी सेना ने घनी आबादी वाले इलाकों पर हमला किया जिसकी वजह से तबाही मच गई. इस हमले की वजह से उसका घर गिर गया और लोग चीखने-चिल्लाने लगे, घर गिरने के साथ ही साथ उसने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया. वीडियो में टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ सामान और जली हुई मिट्टी दिखाई दे रही है. 

लोग तरह-तरह की दे रहे हैं प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा कि रमजान के पाक महीने में जहां चारों ओर अमन चैन होता है वहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने कहर बरपा रखा है. इस बच्चे के आंसू किसी भी पत्थर दिल तक को झकझोर देंगे. एक अन्य ने लिखा कि पाकिस्तान की बर्बरता का कोई अंत नहीं है. एक अन्य ने लिखा कि ये चेहरा है 8 साल के मासूम नूर आलम का, जिसने अफगानिस्तान के नंगरहार में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में अपना सब कुछ खो दिया. पलक झपकते ही एक हंसता-खेलता परिवार खत्म हो गया. नूर अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है, उसकी आंखों के आंसू पूरी दुनिया के जमीर से सवाल कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: Operation Ghazab Lil Haq: पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात! काबुल-कंधार में PAK हमलों के भयानक वीडियो आए सामने

 

