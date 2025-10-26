Advertisement
खुली जंग पर उतरेंगे पाक-अफगानिस्तान? ख्वाजा आसिफ की काबुल को बड़ी धमकी

Pakistan-Afghanistan Peace Deal:  पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शांति वार्ता विफल होती है तो इस्लामाबाद काबुल के साथ ओपन वॉर में उतर जाएगा.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 26, 2025, 08:39 AM IST
Pakistan-Afghanistan Conflict: पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता विफल होती है तो इस्लामाबाद काबुल के साथ ओपन वॉर यानी खुलेआम जंग में उतर जाएगा. बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हफ्तों से चल रही बैठकों का मकसद घातक झड़पों और संघर्ष विराम उल्लंघनों के बाद अफगान-पाक बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को सुलझाना है. 

पाकिस्तान-अफगानिस्तान समझौता

अफगानी मीडिया 'टोलो न्यूज' के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाल के दिनों में कोई घटना या झड़प नहीं हुई है, लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि दोहा समझौता कुछ हद तक प्रभावी रहा है.' वहीं अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल दूसरे दौर की बातचीत के लिए तुर्की में हैं. इस बातचीत का मुख्य विषय दोहा समझौते को लागू करना, सीमा पार हमलों को रोकना और विश्वास बहाली है.  

ये भी पढ़ें- पाक-अफगान सीजफायर: तालिबान को इस एक शब्द से हुई दिक्कत, कतर को बदलना पड़ा बयान; क्या है विवाद?

पाकिस्तान में अफगानी शरणार्थी 

'टोलो न्यूज' के मुताबिक इस वार्ता में भविष्य में हिंसा को रोकने के लिए एक जॉइंट सर्विलेंस सिस्टम का निर्माण, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान सुनिश्चित करना, पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान के सुरक्षा मुद्दों की जड़ों को संबोधित करना और व्यापार प्रतिबंधों को हटाना मुख्य बिंदू हैं. इसके अलावा वार्ता में पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शरणार्थियों के जबरन डिपोर्ट को रोकने और शरणार्थी मुद्दे को राजनीति से दूर रखने पर भी चर्चा होगी.   

ये भी पढ़ें- 'पाकिस्तान को छोड़ हमारे सारे पड़ोसी खुश हैं...,' अफगान के विदेश मंत्री ने भारत को दिया ये बड़ा ऑफर

दोहा में शांति वार्ता 

पाकिस्तान की पिछली दोहा वार्ता का नेतृत्व करने वाले आसिफ ने कहा कि हाल ही में बॉर्डर पर स्थिति शांत रही है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कूटनीति विफल रही तो स्थिति तेजी से बदल भी सकती है. बता दें कि कतर में हुई बैठक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तत्काल युद्धविराम समझौते पर सहमत हुए थे. इसको लेकर कतर ने एक बयान जारी किया था. विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा,' इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में कतर राज्य और तुर्की गणराज्य की मध्यस्थता में वार्ता का एक दौर आयोजित किया गया. वार्ता के दौरान दोनों पक्ष तत्काल युद्धविराम और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए तंत्र की स्थापना पर सहमत हुए.'  

FAQ 

क्या है पाकिस्तान की चेतावनी?

अगर कूटनीति विफल हुई तो स्थिति तेजी से बदल भी सकती है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर में उतर जाएगा. 

क्या है दोहा समझौते का परिणाम?

अफगानिस्तान और पाकिस्तान तत्काल युद्धविराम समझौते पर सहमत हुए थे और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए तंत्र की स्थापना पर सहमत हुए थे. 

