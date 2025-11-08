Advertisement
पाकिस्तान-चीन

कतर के बाद अब तुर्की में भी नहीं बनी बात... फेल हुई शांति वार्ता, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर फूटा गुस्सा

Pakistan-Afghanistan Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव को लेकर शांति वार्ता आयोजित हो रही थी, हालांकि अब इसमें भी बात नहीं बनी है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 08, 2025, 02:16 PM IST
Pakistan-Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ा हुआ है. दोनों देश आपसी तनाव को खत्म करने के लिए शांति वार्ता का आयोजन कर रहे थे, हालांकि तुर्किए के इस्तांबुल में यह वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई. इसको लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था. 

नहीं बनी बात 

अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफगान प्रतिनिधिमंडल की ओर से 6-7 नवंबर 2025 को 2 दिनों तक पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई. इस दौरान अफगानिस्तान ने वार्ता में पॉजिटिव आउटकम और क्रिएटिव रिजल्ट की उम्मीद की थी, हालांकि वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने सुरक्षा संबंधी सारी जिम्मेदारियां अफगानिस्तान सरकार पर डालने की कोशिश की और खुद किसी भी लेवल पर जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया.    

पाकिस्तान पर लगाया आरोप 

तालिबान के प्रवक्ता ने कहा,' अफगान प्रतिनिधिमंडल और मध्यस्थों की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी प्रतिनिधियों की ओर से गैर जिम्मेदार व्यवहार ने वार्ता को नाकाम बना दिया.' उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान किसी को भी अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं करने देगा. अफगानिस्तान अपने देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह वार्ता पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर बढ़ते आतंकी हमलों के बीच की गई.  

पाकिस्तान का आरोप 

बता दें कि पाकिस्तान कई बार दावा कर चुका है कि अफगानिस्तान की जमीन से उनके मुल्क में आतंकी घसपैठ कर रहे हैं, हालांकि काबुल की ओर से इन आरोपों को हमेशा खारिज किया जाता रहा है. पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में TTP के हमलों में बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं. इस्तांबुल में वार्ता दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक करने के लिए अहम प्रयास माना जा रहा था, हालांकि अब हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

