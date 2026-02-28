तालिबान बोला- हम बातचीत के लिए तैयार; ट्रंप का भी PAK को समर्थन, कल से अब तक क्या-क्या हुआ?

Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के ऊपर आग के गोले बरसा रहे हैं. दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं. इसमें कई लोगों की जान चली गई है. पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने दावा किया है कि अभी तक अफगानिस्तान के 29 ठिकानों को निशाना बनाया है. जबकि 89 चौकियों को नष्ट कर दिया गया है. जबकि अफगानिस्तान ने भी कई चौकियों को कब्जे में लेने की बात कही है. अभी तक संघर्ष में क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं.

शुक्रवार को देर रात करीब 1.50 बजे पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पक्तिका में एयर स्ट्राइक की, करीब आठ धमाकों की आवाज आई, लोगों ने बताया कि एक के बाद एक धमाके होने से घर हिल गए, जिसके बाद सेंट्रल काबुल में गोलीबारी हुई जो करीब 2.30 बजे तक चली. इसके बाद दोनों देशों में संघर्ष और ज्यादा तेज गया. इन हमलों के लेकर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने दावा किया कि अफगानिस्तान की 89 चौकियों को नष्ट कर दिया गया है. जबकि 18 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है और 135 टैंक और सशस्त्र वाहनों को नष्ट कर दिया गया है. उनका दावा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमलों में 29 ठिकानों को निशाना बनाया है. इन हमलों में 297 अफगान सैनिक मारे गए हैं और 450 घायल हुए हैं. इसके अलावा अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने तालिबान के 55 सैनिकों को मार गिराया है. जबकि सीमा पर स्थित पाकिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा किया है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने शुक्रवार दोपहर को पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) का दौरा किया, जहां उन्हें सैन्य नेतृत्व द्वारा अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सशस्त्र बल देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं और पाकिस्तान किसी भी आक्रमण से अपना बचाव करना जानता है. हमले को लेकर तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अफगान सरकार ने हमेशा बातचीत और आपसी समझ के जरिए समस्या का समाधान करने की कोशिश की. इसके बावजूद भी हमले किए गए, हमने सिर्फ आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार का प्रयोग किया है, हालांकि हम अब भी बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करना चाहते हैं. चीनी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि हम जानमाल के नुकसान से दुखी हैं. उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं दखल दूंगा लेकिन पाकिस्तान ने हमारे रिश्ते अच्छे हैं. उन्होंने पाक पीएम और मुनीर की भी तारीफ की. अमेरिकी विदेश विभाग में राजनीतिक मामलों की अवर सचिव एलिसन हूकर ने पाकिस्तानी विदेश सचिव अमीना बलूच से बात की, जिसके दौरान उन्होंने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हाल ही में हुई झड़पों में हुई जानमाल की हानि के प्रति सहानुभूति व्यक्त की. पाकिस्तान को समर्थन देते हुए उन्होंने लिखा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और तालिबान हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा करने के पाकिस्तान के अधिकार का समर्थन करते हैं.