रात में ताबड़तोड़ बरसाए बम, अब अफगानिस्तान से बातचीत करेगी मुनीर की सेना, दोहा में होगी बैठक

Pakistan Attack On Afghanistan: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भीषण हमला किया है, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी है. अब पाक-अफगानिस्तान आमने-सामने बात करने वाले हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 18, 2025, 01:41 PM IST
Pakistan-Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते कई दिनों से तनाव जारी है. हाल ही में पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 अफगान क्रिकेटर भी शामिल थे. इस हमले ने दोनों देशों के बीच पिछले 2 दिन के सीजफायर को तोड़ दिया है.  पाकिस्तान ने अब शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को एक सीनियर ऑफिसर के अफगानिस्तान के साथ वार्ता के लिए कतर जाने की बात कही है. यह घोषणा अफगानिस्तान में घातक हवाई हमले करने के कुछ ही घंटों बाद की गई है. 

पाकिस्तान के हवाई हमले 

पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन ने कहा कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया प्रमुख जनरल असीम मलिक बढ़ते तनाव को कम करने के लिए तालिबान प्रतिनिधियों से मिलने दोहा जा रहे हैं. स्टेट टेलीविजन ने बिना कोई और ब्यौरा दिए घोषणा करते हुए कहा,' रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया प्रमुख जनरल असीम मलिक अफगान तालिबान के साथ वार्ता के लिए आज दोहा जा रहे हैं.'  

तालिबान सरकार ने भी वार्ता की पुष्टि  

अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी 'एक्सटीवी' पर कहा,' रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में इस्लामिक अमीरात का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दोहा के लिए रवाना हुआ.' बता दें कि पाकिस्तान के हवाई हमले में अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में कई घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिक मारे गए. हमले में 3 अफगान क्रिकेटर, कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की भी मौत हो गई. 

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला 

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ टी 20 सीरीज से हटने का फैसला किया है. यह मुकाबला नवंबर 2025 में होने वाला था. बोर्ड ने इस फैसले को पीड़ितों के सम्मान में लिया गया बताया. अफगानिस्तान के नेशनल टीम के कप्तान राशिद खान ने हवाई हमले की निंदा की और कहा कि यह बेहद दुखद है कि नागरिकों को निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा,' यह पूरी तरह से अनैतिक और अमानवीय है कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाए.'  

FAQ 

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव क्यों बढ़ गया है? 

पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमले में अफगानिस्तान के कई नागरिक मारे गए, जिससे तनाव बढ़ गया. 

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या फैसला किया है? 

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज से हटने का फैसला किया है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

