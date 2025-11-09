वो एक शर्त जिसकी वजह से नाकाम हुई इस्तांबुल शांति वार्ता... तालिबान ने नहीं मानी पाकिस्तान की यह बात

Pakistan-Afghanistan Clash: पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीमा पर तनाव कम करने और नाजुक युद्धविराम को कायम रखने के उद्देश्य से की गई वार्ता के विफल होने के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है.
Trending Photos
Pakistan-Afghanistan Clash: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया है. दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी जारी है. शुक्रवार को इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई. साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान अपने मुल्क में पनप रहे आतंक का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ना चाहता था, लेकिन तालिबान ने पाक के प्लान को विफल कर दिया है.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीमा पर तनाव कम करने और नाजुक युद्धविराम को कायम रखने के उद्देश्य से की गई वार्ता के विफल होने के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है.
अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने वार्ता की विफलता के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए कहा कि, "बातचीत में पाकिस्तान की मांगें अनुचित थीं और इसलिए ये आगे नहीं बढ़ सकी, बैठक समाप्त हो गई और वार्ता फिलहाल ठप है।"
शनिवार को कंधार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान “क्षेत्र में असुरक्षा नहीं चाहता है, और युद्ध में प्रवेश करना हमारी पहली पसंद नहीं है, लेकिन यदि युद्ध छिड़ता है, तो हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है.”
दरअसल, पाकिस्तान ये मांग कर रहा है कि अगर उसके देश में कोई हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान की होगी, लेकिन तालिबान ने इस शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया. तालिबान का मानना है कि 'हम पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं. पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है और उनकी नीतियों में समयस्याएं हैं.
इस्तांबुल शांति वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार देर रात निजी जियो न्यूज चैनल को बताया कि "बातचीत खत्म हो गई है" और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल "भविष्य में किसी भी बैठक की योजना नहीं" के साथ स्वदेश लौट रहा है। उन्होंने आगे कहा कि युद्धविराम तब तक लागू रहेगा जब तक अफगानिस्तान की ओर से इसका उल्लंघन नहीं किया जाता.
पाकिस्तान ने बार-बार अफगानिस्तान के तालिबान शासकों पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पनाह देने का आरोप लगाया है, जो 2021 से पाकिस्तान के अंदर हमलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार एक आतंकवादी समूह है. काबुल ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र का इस्तेमाल अन्य देशों के खिलाफ करने की अनुमति नहीं देता है.
इसे भी पढ़ें: 'सत्ता और सलामी की डील'! पाकिस्तान के संविधान में ऐसा संशोधन जिसने लोकतंत्र को हिला दिया