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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनPAK फौज लगातार कर रही थी गुस्ताखी... अफगानिस्तान ने ड्रोन पावर से पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया, मुंह छुपाए घूम रहे आसिम मुनीर!

PAK फौज लगातार कर रही थी गुस्ताखी... अफगानिस्तान ने 'ड्रोन' पावर से पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया, मुंह छुपाए घूम रहे आसिम मुनीर!

Afghanistan-Pakistan Border clash: भारत के पड़ोस में भी जंग की ज्वाला भड़की है. हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में एक साथ हमला किया. अफगान तालिबान ने ऐसा जवाब दिया कि PAK फौज के होश फाख्ता हो गए. लगातार मिल रही नाकामियों के चलते कभी रौब से चलने वाले जनरल चेहरा छिपाए घूम रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 15, 2026, 12:15 PM IST
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Pakistan-Afghanistan war AI Image
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Afghanistan-Pakistan War Dynamics: पाकिस्तान एयरस्ट्राइक करके अफगानिस्तान में बेगुनाह नागरिकों, बच्चों और महिलाओं को निशाना बना रहा है. पाकिस्तानी जेट अफगानिस्तान के अंदरूनी ढांचे को ध्वस्त कर रहे हैं. इससे भड़के अफगानिस्तान के 'मारक' जवाब ने पाकिस्तान में हाल ही में भगदड़ के हालात पैदा कर दिए. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब ड्रोन अटैक से दिया. अफगानिस्तान ने अपनी ड्रोन पावर से पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया. अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अफगानिस्तान से सुलह करने की सलाह दे रहे हैं.

पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नागरिकों पर हमला कर रहा है. बदले में अफगानिस्तान ने अपनी ड्रोन पावर से सीधे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इस्लामाबाद के फैजाबाद में स्थित पाकिस्तान का हमजा मिलिट्री बेस हमले की जद में आ गया. अफगानिस्तान के ड्रोन कोहाट कैंट, क्वेटा और पेशावर तक पहुंचे. अफगानिस्तान ने दावा किया है. उनके ड्रोन अटैक से पाकिस्तान के मिलिट्री बेसों को बड़ा नुकसान हुआ है. हालांकि पाकिस्तान हमेशा की तरह इन दावों से इनकार कर रहा है. लेकिन पाकिस्तान जिन चीजों से इनकार नहीं कर पाया, वो भी जान लीजिए.

  • अफगानिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद इस्लामाबाद का एयर स्पेस बंद करना पड़ा.

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  • इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रोकनी पड़ी .

  • पाकिस्तान की राजधानी के कुछ मार्केट भी बंद कर दिए गए.

  • पाकिस्तान में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है.

  • हमलों के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी और क्वेटा के सैन्य ठिकानों पर रेड अलर्ट जारी हुआ.

  • इस बीच पाकिस्तान जो ड्रोन इंटरसेप्ट कर पाया उनके टुकड़े क्वेटा, कोहाट और रावलपिंडी में गिरे.

  • अफगानी ड्रोन के मलबे से भी पाकिस्तान में 5 लोग घायल हो गए हैं.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी. उस वक्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को इस बात की उम्मीद तक नहीं थी कि काबुल के रणबांकुरे इस्लामाबाद तक ड्रोन भेज सकते हैं. यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी के पास मिलिट्री ठिकानों पर धमाके कर सकता है. यही वजह है कि अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तानी बुरी तरह सहम गए हैं. 

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अफगानिस्तान का हमला...मुनीर दहला 

पाकिस्तानी पब्लिक तक अफगान तालिबान के हमलों से डरी-सहमी है. क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों और अफगानिस्तान की ड्रोन पावर में बहुत ज्यादा फर्क है. ब्रह्मोस को नहीं रोक पाने से पाकिस्तानी शर्मिंदा नहीं हुए थे. क्योंकि इसे रोकना बहुत मुश्किल है. लेकिन अफगान ड्रोन के इस्लामाबाद पहुंचने से पाकिस्तानी क्यों पानी-पानी हैं? इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए.

अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल किए. वो बहुत साधारण और सस्ते थे. ये बायरकतार, हर्मीज या फिर शाहेद जैसे बड़े सैन्य ड्रोन नहीं थे, बल्कि छोटी मोटर, GPS और बाजार में मिलने वाले सामान्य पुर्जों से बनाए गए थे.

- इनमें ज्यादा ताकतवर बम भी नहीं था. कई रिपोर्टों के मुताबिक ड्रोन्स में प्लास्टिक की बोतलों में विस्फोटक भरकर लगाया गया था.

- यानी इन्हें आसान और सस्ते तरीके से तैयार किया गया. आप इन्हें अफगानिस्तान का जुगाड़ वाला ड्रोन भी कह सकते हैं.

- पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात ये है की इतने साधारण ड्रोन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गए.

- यानी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान के सस्ते ड्रोन के सामने बेकार साबित हुआ.

-पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान हैं. ले​किन ये भी अफगानी ड्रोन को इस्लामबाद तक पहुंचने से नहीं रोक पाए.

- पाकिस्तान ने ड्रोन गिराने का दावा किया, लेकिन उसके मलबे से कुछ लोग घायल हो गए. यानी, PAK सेना अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाई.

तालिबान का ड्रोन प्रोग्राम

पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये है. तालिबान पिछले 4 साल से अपना ड्रोन प्रोग्राम चला रहा है. इसके लिए तालिबान ने डिनिट टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी बनाई है, जहां ड्रोन बनाए और जोड़े जाते हैं. तालिबान ने ड्रोन बनाने के लिए अमेरिकी MQ-9 Reaper और ईरानी Shahed-136 जैसे ड्रोन से प्रेरणा ली है. तालिबान ने कुछ वर्ष पहले Mobin नाम का ड्रोन दिखाया था, जो लगभग 70 किलो विस्फोटक ले जा सकता है, लेकिन बड़े हमलों में अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया. पाकिस्तानियों को लग रहा है. अगर तालिबान ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया. तो तबाही बहुत ज्यादा होगी. क्योंकि टीटीपी जैसे संगठनों की मदद से अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर से हमले कर सकता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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