हम इधर भी हैं और उधर भी... अफगानिस्तान के पठान चाहते क्या हैं? इस्लामाबाद भी अब तालिबान के राडार पर

पिछले दिनों बॉर्डर पर झड़प के बाद जिस तरह से तालिबान ने डूरंड लाइन को मानने से मना कर दिया है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में डर बढ़ गया है. अब पाकिस्तान की एक बात सुनकर अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि इस्लामाबाद तक जवाब देंगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:58 AM IST
खैबर पख्तूनख्वा... नाम तो आपने सुना होगा. अफगानिस्तान से लगा पाकिस्तान का एक सूबा है. इसे सूबा-ए-सरहद के नाम से भी जाना जाता है. वो सरहद, जिसे अफगानिस्तान के लोग अब मानते ही नहीं हैं. हां, कुछ दिन पहले बॉर्डर पर जो झड़प हुई उसके मूल में भी यही बात है. खैर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब काबुल को कोसते हुए पुराना टूलकिट इस्तेमाल किया है. पीस डील नहीं हुई तो झट से कह दिया कि तालिबान भारत की हां में हां मिला रहा है. चंद लड़ाकों की पिटाई से घबराए मुल्क के मिनिस्टर कहने लगे कि अगर अफगानिस्तान ने हमला किया तो 50 गुना करारा जवाब दिया जाएगा. तालिबान ने इस्लामाबाद को भी अपने राडार पर बता दिया है. 

तुर्की और कतर मध्यस्थता कर रहे थे लेकिन पता चला है कि पाकिस्तान ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया कि उसने अपनी जमीन से ड्रोन अटैक करने की अमेरिका को परमिशन देने वाला एग्रीमेंट कर रखा है. पाक अधिकारी बोले कि हम इसे तोड़ नहीं सकते. यह सुनते ही अफगानिस्तानी नाराज हो गए. उन्होंने भी मैसेज दे दिया है कि भविष्य में पाकिस्तान के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे... और इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे. अब पाकिस्तान कांपने लगा है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का झगड़ा क्या है?

पश्तूनों का वो इलाका

वापस खैबर के इलाके में चलते हैं. मैप पर (लाल लाइनों पर) नजर दौड़ाइए. अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका पख्तूनों (पश्तूनों या पठानों) का है. हां, वह पश्तून समुदाय जिससे क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, इमरान खान और इरफान पठान ताल्लुक रखते हैं. आज भी अफगान क्रिकेट टीम में पश्तून खिलाड़ियों का बोलबाला है. पश्तून इधर भी हैं और उधर भी. हां, 6000 साल पुराने पश्तूनी विरासत को संभालने वाला यह समुदाय अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में है. एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल आबादी के 16 प्रतिशत यानी 3 करोड़ से ज्यादा पश्तून हैं. पहले पर पंजाबी और दूसरे पर सिंधी है जबकि अफगानिस्तान में पश्तून डेढ़ करोड़ के आसपास हैं. वो बात अलग है कि अफगानिस्तान को पश्तूनों या पठानों से ही ज्यादा शोहरत मिली. 

सीमावर्ती इलाकों में पश्तूनों की बड़ी आबादी को देखते हुए 1950 के दशक में पख्तूनिस्तान देश बनाने की बात उठने लगी थी. हालांकि ऐसी रायशुमारी हो न सकी. आखिरकार 1893 में अंग्रेजों की तरफ से खींची आभासी लाइन (डूरंड रेखा) के आधार पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद मान ली गई. हालांकि अफगान साइड के लोग और पाकिस्तानी पश्तून वैचारिक, सांस्कृतिक, भाषायी हर बंधन से बंधे हैं. यही वजह है कि वे पाकिस्तान के इस इलाके को अपना मानते हैं. 

डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2600 किमी सीमा बनाती है और यह ब्रिटिश भारत के समय से है. भारत से पाकिस्तान निकला तो अफगानों ने डूरंड लाइन मानने से मना कर दिया. 

अफगानिस्तान का तर्क

ओ जी, ये समझौता तो ब्रिटिश भारत और अफगान शासकों के साथ हुआ था. पाकिस्तान के साथ यह हमारी सीमा नहीं है... हां पठान यही तर्क देते हैं कि वे तो इधर भी हैं और उधर भी हैं. सब हमारा है. कुछ-कुछ पख्तूनिस्तान वाले अंदाज में. डूरंड लाइन के एक तरफ अफगानिस्तान के 12 सूबे हैं तो दूसरी तरफ आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान. समस्या यह है कि डूरंड रेखा पर दोनों देशों के बीच काफी दूरी तक खुली सीमा है. मतलब वहां शायद कुछ कंटीले तार, पत्थर ही बॉर्डर बताते हों और पठान ये कहां मानने वाले. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

