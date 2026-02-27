Advertisement
trendingNow13123929
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनOperation Ghazab Lil Haq: पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात! काबुल-कंधार में PAK हमलों के भयानक वीडियो आए सामने

Operation Ghazab Lil Haq: पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात! काबुल-कंधार में PAK हमलों के भयानक वीडियो आए सामने

Pakistan Afghanistan Tension: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात बन गए हैं. दोनों देश एक देश एक दूसरे पर आग के गोले बरसा रहे हैं. पाकिस्तान ने काबुल, कंधार सहित कई इलाकों में अटैक किया, जिसका भयानक वीडियो सामने आया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 27, 2026, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Operation Ghazab Lil Haq: पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात! काबुल-कंधार में PAK हमलों के भयानक वीडियो आए सामने

Operation Ghazab Lil Haq Video: पाकिस्तान ने बीते दिन अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था. जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. इस कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान की तरफ से पलटवार किया गया और अब दोनों देशों में जंग जैसे हालात बन गए हैं. पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल-हक के तहत रातभर अफगानिस्तान पर आग के गोले बरसाए. जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के जेट विमान ने तालिबान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है. इसका भयावह मंजर भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है. 

पाकिस्तान ने रातभर बरसाए आग के गोले

पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स ने मिलकर किए गए ऑपरेशन में काबुल, कंधार और पक्तिका में तालिबान के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें दो ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गए हैं,  ये हमले शुक्रवार सुबह काबुल में हुए जोरदार धमाकों के कुछ घंटों बाद हुए. सुबह करीब 1.50 बजे कम से कम आठ धमाकों की आवाज आई, साथ में फाइटर जेट की आवाज भी थी. लोगों ने बताया कि एक के बाद एक धमाके होने से घर हिल गए, जिसके बाद सेंट्रल काबुल में गोलीबारी हुई जो सुबह करीब 2.30 बजे तक चली.

 

Add Zee News as a Preferred Source

तालिबान सरकार ने किया था दावा

तालिबान सरकार ने पहले कहा था कि उसने पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले वाले ऑपरेशन शुरू किए हैं और दावा किया था कि उसने एक दर्जन से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया है.  इसके अलावा अफगान हमलों में 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है. पाकिस्तान ने उन दावों को खारिज कर दिया था और कहा कि अफगान कार्रवाई बिना उकसावे के हुई थी और इसमें कुछ लोग मारे गए हैं. 

 

कई भयावह वीडियो आए सामने 

जो वीडियो सामने आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि आग के गोले जैसा कुछ दिखाई दे रहा है. लोग चिल्ला रहे हैं.  वहीं एक तरफ कई लोग बंदूक थामे हुए बैठे हैं, काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से कई घंटे पहले अफगान सेना ने डूरंड लाइन के पार खोस्त में पाकिस्तानी पोस्ट को आग के हवाले कर दिया था.

 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

pakistan afghanistan tension

Trending news

हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
weather update
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस
Punjab Education Revolution
डिजिटल क्लासरूम पंजाब शिक्षा क्रांति के प्रणालीगत सुधार का आधार हैं: हरजोत सिंह बैंस