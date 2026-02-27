Operation Ghazab Lil Haq: पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग जैसे हालात! काबुल-कंधार में PAK हमलों के भयानक वीडियो आए सामने

Operation Ghazab Lil Haq Video: पाकिस्तान ने बीते दिन अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था. जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. इस कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान की तरफ से पलटवार किया गया और अब दोनों देशों में जंग जैसे हालात बन गए हैं. पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल-हक के तहत रातभर अफगानिस्तान पर आग के गोले बरसाए. जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के जेट विमान ने तालिबान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है. इसका भयावह मंजर भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है.

पाकिस्तान ने रातभर बरसाए आग के गोले

पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स ने मिलकर किए गए ऑपरेशन में काबुल, कंधार और पक्तिका में तालिबान के कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें दो ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गए हैं, ये हमले शुक्रवार सुबह काबुल में हुए जोरदार धमाकों के कुछ घंटों बाद हुए. सुबह करीब 1.50 बजे कम से कम आठ धमाकों की आवाज आई, साथ में फाइटर जेट की आवाज भी थी. लोगों ने बताया कि एक के बाद एक धमाके होने से घर हिल गए, जिसके बाद सेंट्रल काबुल में गोलीबारी हुई जो सुबह करीब 2.30 बजे तक चली.

Afghan media shows visuals of Afghan forces capturing & setting fire to Pakistan post across the Durand Line in Khostpic.twitter.com/gVkNnNppdQ February 26, 2026

तालिबान सरकार ने किया था दावा

तालिबान सरकार ने पहले कहा था कि उसने पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले वाले ऑपरेशन शुरू किए हैं और दावा किया था कि उसने एक दर्जन से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया है. इसके अलावा अफगान हमलों में 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है. पाकिस्तान ने उन दावों को खारिज कर दिया था और कहा कि अफगान कार्रवाई बिना उकसावे के हुई थी और इसमें कुछ लोग मारे गए हैं.

कई भयावह वीडियो आए सामने

जो वीडियो सामने आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि आग के गोले जैसा कुछ दिखाई दे रहा है. लोग चिल्ला रहे हैं. वहीं एक तरफ कई लोग बंदूक थामे हुए बैठे हैं, काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से कई घंटे पहले अफगान सेना ने डूरंड लाइन के पार खोस्त में पाकिस्तानी पोस्ट को आग के हवाले कर दिया था.