Advertisement
trendingNow12941685
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Pakistan-Afghanistan: रिश्ते बिगड़े अब कारोबार भी धड़ाम, अर्श से फर्श पर कैसे आया अफगानिस्तान-पाकिस्तान का ट्रेड, PAK मंत्री ने तालिबान पर लगाए बड़े आरोप

Afghanistan-Pakistan Trade: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस साल 1.108 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है, जबकि बीते साल इसी समय में यह आंकड़ा 1.117 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan-Afghanistan: रिश्ते बिगड़े अब कारोबार भी धड़ाम, अर्श से फर्श पर कैसे आया अफगानिस्तान-पाकिस्तान का ट्रेड, PAK मंत्री ने तालिबान पर लगाए बड़े आरोप

Pakistan-Afghanistan: साल 2025 की पहली छमाही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में गिरावट दर्ज की गई है. स्थानीय मीडिया ने अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच ट्रेड में गिरावट दर्ज की गई है.

अफगानिस्तान के टोडो न्यूज ने आंकड़ों के मुताबिक बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस साल 1.108 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है, जबकि बीते साल इसी समय में यह आंकड़ा 1.117 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था.

बड़े साझेदार हैं दोनों देश 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान को अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रीय कारोबारी साझेदारों में से एक माना जाता है. हालांकि, व्यापारिक लेनदेन में चल रही चुनौतियों के कारण दोनों देशों के बीच कारोबार में कमी आई है.

तालिबानी उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता अखुंदजादा अब्दुल सलाम जवाद ने कहा, "पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली अहम चीजों में कोयला, कपास, प्रसंस्कृत टैल्कम पाउडर, मूंग, खीरा, बीन्स, तंबाकू और मसूर शामिल हैं. आयात की जाने वाली अहम चीजों में चावल, सीमेंट, मेडिकल सप्लाई, विभिन्न तरह के कपड़े और आलू शामिल हैं."

संबंध क्या सुधर पाएंगे?

अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति और पाकिस्तान के जरिए निर्यात ट्रांजिट रूट्स पर निर्भरता को देखते हुए, अफगानिस्तान के कृषि और पशुधन चैंबर ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया.

अफगानिस्तान के कृषि एवं पशुधन चैंबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम सफी ने जोर देकर कहा कि अच्छे कारोबारी रिश्ते बनाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि इससे देश को फायदा मिल सके. शनिवार को, पाकिस्तान ने चल रही सीमा सुरक्षा वार्ता विफल होने पर तालिबान को बल प्रयोग की धमकी दी.

अफगानिस्तान के खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने धमकी दी है कि अगर तालिबान के साथ बातचीत से सीमा पार आतंकवाद नहीं रुका, तो इस्लामाबाद "गोली की भाषा" में जवाब देगा.

तलाल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 'पाकिस्तान में हाल ही में हुए करीब 80 फीसदी आतंकी हमलों में अफगानिस्तानी लोगों का हाथ है.' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि घुसपैठ रोकने के लिए कड़े सीमा नियंत्रण कदमों पर विचार किया जा रहा है. पाकिस्तान सभी सुरक्षा खतरों को दूर करने के लिए तैयार है और विकास के लिए स्थिरता और सुरक्षा को जरूरत बताया.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

pakistan afghanistan

Trending news

तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
;