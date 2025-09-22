पाकिस्तान वायुसेना ने अपनी ही लोगों पर बरसाया बारूद, रात के अंधेरे में छीन ली 30 मासूमों की जान
Advertisement
trendingNow12932199
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान वायुसेना ने अपनी ही लोगों पर बरसाया बारूद, रात के अंधेरे में छीन ली 30 मासूमों की जान

Pakistan Air Force: पाकिस्तान सेना ने दार रात अपने ही राज्य के लोगों पर बारूद बरसा दिया है. बताया जा रहा है कि तड़के 2 बजे के करीब किए गए हमले में 30 पाकिस्तानियों की मौत हो गई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 22, 2025, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान वायुसेना ने अपनी ही लोगों पर बरसाया बारूद, रात के अंधेरे में छीन ली 30 मासूमों की जान

Pakistan Air Force Attack on KPK: पाकिस्तान की सरकार तो पहले ही अपने लोगों का खून चूसने में लगी हुई है लेकिन अब पाकिस्तानी सेना भी लोगों की जान से खेलने लगी है. पाकिस्तान की वायुसेना ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा राज्य में हवाई हमलों से महिला और बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि यह हमला देर रात करीब 2 बजे हुआ था. बड़ी तादाद में लोगों की मौत के बाद पाकिस्तानी गुस्से में हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं.

क्यों किए पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमले?

घटनास्थल की कई विचलित कर देने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं. कुछ तस्वीरें तो बच्चों की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह मासूम जिंदगियों को बारूदी खेल का मोहरा बनाया गया है. कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें देखने से मन विचलित हो सकता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एयरफोर्स के निशाने पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकाने थे लेकिन हमले में मारे गए लोग आम नागरिक थे.

 

Add Zee News as a Preferred Source

KPK में कई दिनों से चल रहा सैन्य अभियान

पिछले कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों के खिलाफ कई सैन्य अभियान हुए हैं. यह इलाका अफगानिस्तान की सरहद से सटा पहाड़ी प्रांत है. रविवार को पाकिस्तानी फौज ने बताया था कि डेरा इस्माइल खान जिले में खुफिया जानकारी पर हुई कार्रवाई में सात TTP आतंकी मारे गए. पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग आईएसपीआर के मुताबिक मारे गए 7 में से तीन अफगान नागरिक थे और दो आत्मघाती हमलावर थे. इसके अलावा 13-14 सितंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा में दो अलग-अलग झड़पों में कम से कम 31 टीटीपी आतंकी ढेर किए गए थे.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
Kishtwar Encounter
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
;