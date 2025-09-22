पाकिस्तान वायुसेना ने अपनी ही लोगों पर बरसाया बारूद, रात के अंधेरे में छीन ली 30 मासूमों की जान

Pakistan Air Force Attack on KPK: पाकिस्तान की सरकार तो पहले ही अपने लोगों का खून चूसने में लगी हुई है लेकिन अब पाकिस्तानी सेना भी लोगों की जान से खेलने लगी है. पाकिस्तान की वायुसेना ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा राज्य में हवाई हमलों से महिला और बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि यह हमला देर रात करीब 2 बजे हुआ था. बड़ी तादाद में लोगों की मौत के बाद पाकिस्तानी गुस्से में हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं.

क्यों किए पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमले?

घटनास्थल की कई विचलित कर देने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं. कुछ तस्वीरें तो बच्चों की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह मासूम जिंदगियों को बारूदी खेल का मोहरा बनाया गया है. कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें देखने से मन विचलित हो सकता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एयरफोर्स के निशाने पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकाने थे लेकिन हमले में मारे गए लोग आम नागरिक थे.

A protest sit-in has started at Khyber Chowk against the killing of innocent people in Tirah Valley. Some people are suggesting that the protest should also be announced in Peshawar. However, Afridi tribe will announce a collective decisions very soon. pic.twitter.com/xWaqVDQNWG — Jawad Yousafzai (@JawadYousufxai) September 22, 2025

KPK में कई दिनों से चल रहा सैन्य अभियान

पिछले कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों के खिलाफ कई सैन्य अभियान हुए हैं. यह इलाका अफगानिस्तान की सरहद से सटा पहाड़ी प्रांत है. रविवार को पाकिस्तानी फौज ने बताया था कि डेरा इस्माइल खान जिले में खुफिया जानकारी पर हुई कार्रवाई में सात TTP आतंकी मारे गए. पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग आईएसपीआर के मुताबिक मारे गए 7 में से तीन अफगान नागरिक थे और दो आत्मघाती हमलावर थे. इसके अलावा 13-14 सितंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा में दो अलग-अलग झड़पों में कम से कम 31 टीटीपी आतंकी ढेर किए गए थे.