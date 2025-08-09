IAF चीफ के दावे से बिलबिलाया पाकिस्तान, 5 जेट्स गिराने पर रक्षामंत्री आसिफ ने खोल डाली झूठ की दुकान
‘Aur maarna tha’: भारतीय वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह (Air Chief Marshal AP Singh) ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनके करीबी लोगों ने कहा था- 'आपको पाकिस्तान को और मारना था'. एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह की ये टिप्पणी शनिवार को बेंगलुरु में 16वें एयर चीफ मार्शल एल एम कात्रे मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करने के दौरान सुनने को मिली.

Khawaja Asif on Air Chief Marshal AP Singh: भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने आज पाकिस्तानी फौज (Pak Army) और सरकार के हर झूठ की धज्जियां उड़ाते हुए इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक में हुए नुकसान की पोल खोलकर रख दी. अपना झूठ पकड़े जाने से बिलबिलाए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने भारतीय वायुसेना प्रमुख के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स तिनके की तरह उड़ा दिए गए. 

नो... नो हमारा नुकसान नहीं हुआ: आसिफ

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को इस बात से साफ़ इनकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के किसी भी सैन्य विमान को निशाना बनाया या नष्ट किया था. ख्वाजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायु सेना (IAF) प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह द्वारा दिन में किए गए विस्तृत खुलासे का खंडन किया लेकिन अब उन्हीं के देश के लोग अपने ही रक्षा मंत्री की बात न मानकर उन्हें शक की निगाह से देख रहे हैं. हालांकि इसकी वजह ये है कि भारत की सेना ने जहां-जहां पाकिस्तान को मारा उसके सबूत खुद पाकिस्तानी लोग अपने हाथों में उठाकर घूम रहे थे.

क्या बोले ख्वाजा आसिफ?

आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भारत की ओर से एक भी पाकिस्तानी विमान को न तो मारा गया और न ही नष्ट किया गया. उन्होंने आगे कहा कि तीन महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ने तत्काल बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को विस्तृत तकनीकी जानकारी दी थी'.

और मारना था... 

 

PAK की कयामत की वो रात... ऑपरेशन सिंदूर के तीन महीने पूरे, अब भी दर्द से छटपटा रहे ख्वाजा

इंडियन आर्मी की तीनों सेनाओं थलसेना, वायुसेना, नौसेना के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक हमले किए. ये हमले 25 मिनट में पूरे हुए. भारत ने 5 ठिकानों पर फोकस किया था. पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी अड्डा ध्वस्त कर दिया था. अन्य टारगेट्स की बात करें तो मुजफ्फराबाद में मस्जिद सैयदना बिलाल, कोटली में गुलपुर ट्रेनिंग कैंप, मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप के अलावा बरनाला, भिंबर में ऑपरेशन चलाया था. वहीं सरजाल कैंप (सियालकोट), मेहमूना जोया (सियालकोट), मार्कज तैबा (मुरीदके), मस्जिद सुब्हान अल्लाह (बहावलपुर) में भी ऑपरेशन हुआ.

भारत की सेना उस समय पाकिस्तान को जितना मारती थी उसकी पूरी जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह देती थीं, तब भी पाकिस्तान अपनी पिटाई की बात से इनकार करता था.

FAQ

सवाल- ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ?
जवाब- भारत ने 6-7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इसका नाम सिंदूर इसलिए रखा गया, क्योंकि यह उन विधवा महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई थी, जिनके पतियों को पहलगाम में पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादियों ने सनातनी हिंदुओं का धर्म पूछकर उनका नरसंहार किया था. ये सैन्य ऑपरेशन 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद तीसरा बड़ा हमला था.

सवाल- ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ?
जवाब- एयर फोर्स चीफ एपी सिंह ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे. इसके अलावा एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया. यह सतह से हवा में टारगेट हिटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड था.'

