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बांग्लादेश में कौन-सी साजिश का जाल बुन रहा 'आतंकिस्तान'? अचानक ढाका पहुंचा PAK एयरफोर्स अफसर

Pakistan Air Force Officer Visit Bangladesh: पाकिस्तानी एयर फोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं. दोनों देश बीते 2 सालों में कई समझौते कर चुके हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 12, 2026, 11:56 PM IST
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बांग्लादेश में कौन-सी साजिश का जाल बुन रहा 'आतंकिस्तान'? अचानक ढाका पहुंचा PAK एयरफोर्स अफसर

Pakistan Air Force: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ और पश्चिम बंगाल में TMC की हार के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है. पाकिस्तानी एयर फोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद अपने डेलिगेशन के साथ बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं. औरंगजेब अहमद को बीते दिनों इस्लामाबाद स्थित एयर हेडक्वार्टर में मरका-ए-हक की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया था. वहीं इस्लामाबाद कुछ समय से ढाका के साथ अपने संबंधों को अधिक मजबूत करने की कोशिश में जुटा है. 

बांग्लादेश के साथ बढ़ी नजदीकी 

बता दें कि बांग्लादेश में पिछली अंतरिम सरकार के दौरान बांग्लादेश एयर फोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ट्रेनिंग पायलट्स और टेक्नीशियंस की एडवांस ट्रेनिंग पर एक समझौता किया था. 'ET' की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते को एक महीने के अंदर ऑफीशियल किया जा सकता है. यह भी खबरें हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट रखता है. यह एक इंजन वाला हल्का फाइटर जेट है, जिसे चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर डेवलप किया है.  

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आपसी संबंध सुधार रहे पाक-बांग्लादेश 

पिछले हफ्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन और कैपिसिटी बिल्डिंग ऑपरेशंस के जरिए नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों को मजबूत करने पर सहमति जताई थी. इसके लिए दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था. बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद और पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी ने 10 साल तक लीगल रहने वाले इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए थे. 

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भारत के लिए मुसीबत?

बता दें कि बांग्लादेश बीते 2 साल से पाकिस्तान के साथ अपनी 1971 की लड़ाई भूल नजदीकियां बढ़ा रहा है. 2024 में यहां मुहम्मद युनूस के नेतृत्व की अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही पाकिस्तानी अधिकारियों का बांग्लादेश में आना जाना लगा हुआ है. मुहम्मद युनूस कई मौकों पर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं. ऐसे में एयर फोर्स ऑफिसर की बांग्लादेश यात्रा पर भारत की पैनी नजर है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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