पाकिस्तान एयरफोर्स का लड़ाकू विमान क्रैश, पैराशूट से निकले दोनों पायलट; कैसे हुआ ये हादसा?

पाकिस्तान की वायुसेना का एक ट्रेनिंग जेट क्रैश हो गया. गनीमत रही कि इसमें सवार दोनों पायलट पैराशूट की मदद से बाहर निकल आए. क्रैश हुआ विमान होंगडू JL-8 ट्रेनिंग जेट बताया जा रहा है.
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Jet Crash in Pakistan: पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है. पाकिस्तान में एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मियांवाली के पास ये हादसा हुआ है. क्रैश हुआ विमान होंगडू JL-8 ट्रेनिंग जेट बताया जा रहा है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. विमान के दोनो पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल हो गए.
हालांकि, इस हादसे को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है. घटना के बाद आपातकालीन टीमें और स्थानीय अधिकारी कथित तौर पर तुरंत क्रैश स्थल पर पहुंचे हैं। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी असली वजह सामने नहीं आ सकी है. इस घटना की जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ सकेगी.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दोनों पायलट पैराशूट की मदद से बाहर निकले. इस कारण उनकी जान बच गई. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों में एक पायलट को हल्की चोट आई है.
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कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस से उड़ान भरने के बाद इस फाइटर जेट्स में कुछ तकनीकी खराबी आ गई. इसके बाद विमान कंट्रोल के बाहर हो गया और पल भर में क्रैश हो गया. जमीन में विमान के टुकड़े गिरे हैं. हालांकि, अभी इस इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है, क्या केवल इसी कारण जेट क्रैश हुआ या कोई और वजह रही.
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