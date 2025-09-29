Advertisement
पाकिस्तान-चीन

PoK में बगावत के बाद आज लॉकडाउन का ऐलान, विद्रोह रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज तैनात

पीओके की अवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने सोमवार (29 सितंबर) को इस कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है. 'शटर डाउन और चक्का जाम' हड़ताल का नाम दिया गया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:06 AM IST
Lockdown in PoK: रविवार की रात को एशिया कप के खिताबी मुकाबले में एक ओर जहां भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है तो वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) अब तक के इतिहास में सबसे बड़े विद्रोह की तैयारी चल रही है. पीओके की अवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने सोमवार (29 सितंबर) को इस कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है. 'शटर डाउन और चक्का जाम' हड़ताल का नाम दिया गया है.  ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक चल सकती है. ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने बड़े पैमाने पर इस इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी है. देर रात के बाद से यहां पर इंटरनेट भी बैन कर दिया है. 

PoK में पिछले काफी दिनों से सक्रिय अवामी एक्शन कमेटी हाल के महीनों में तेजी से लोकप्रिय हुई है. ये पीओके में रहने वाले नागरिकों के समाज का एक गठबंधन है. इन लोगों ने कई दशकों से चले आ रहे सियासी हाशिए और आर्थिक उपेक्षा को मुद्दा बनाते हुए इस संगठन को अपने बैनर के नीचे हजारों लोगों को संगठित किया है. इस समूह ने 38-सूत्रीय चार्टर जारी किया है. इसमें कई संरचनात्मक सुधारों की मांग की गई है. इसमें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित पीओके विधानसभा की 12 विधायी सीटों को समाप्त करने की मांग भी शामिल है. 

स्थानीय लोगों की सरकार से है ये मांगे
स्थानीय लोगों का कहना है कि इन आरक्षित सीटों की मौजूदगी प्रतिनिधि शासन को कमजोर करती है. चार्टर में अन्य प्रमुख मांगों में सब्सिडी वाले आटे की उपलब्धता, मंगला जलविद्युत परियोजना से जुड़ी बिजली दरों को वाजिब बनाना और इस्लामाबाद द्वारा लंबे समय से वादे किए गए लेकिन अधूरे सुधारों को जमीन पर लागू करना शामिल है.

सरकार और सेना दोनों अलर्ट मोड पर
प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में रखने के लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों अलर्ट पर हैं. शनिवार को अधिकारियों ने पीओके के कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला. इसी बीच सवाल उठ रहा है कि क्या पीओके पाकिस्तान के कब्जे से आजाद हो पाएगा. नागरिक विरोधों को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने कई जगहों पर पाबंदियां लागू की हैं और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है. यह हालात स्थानीय असंतोष और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाते हैं.

प्रमुख शहरों में सेना का फ्लैग मार्च
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से बड़ी संख्या में सैनिकों को पीओके भेजा गया है. प्रमुख शहरों में फ्लैग मार्च कराए गए, जबकि शनिवार और रविवार को पुलिस ने इन शहरों में आने-जाने वाले प्रमुख मार्गों को पूरी तरह सील कर दिया. संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट मुदस्सर फारूक ने कहा कि शांति बनाए रखना नागरिकों और प्रशासन, दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है. यह बयान उस समय आया है जब क्षेत्र में विरोध प्रदर्शनों और असंतोष के कारण सुरक्षा स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है.

