जैश-लश्कर के बाद अब हमास भी घुसा...आतंकियों का घर बना पाकिस्तान, रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

Pakistan Hamas Connection: वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की पहचान आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाली रही है. पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है, जो आतंकियों को गर्व के साथ पनाह देता है. हैरान करने वाली बात है कि ये आतंकी कई बार उसके लिए भी हानिकारक साबित होते हैं. इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आतंकवादी संगठन हमास का पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में वैचारिक और लॉजिस्टिक आधार बनाना एक वास्तविक और गंभीर खतरा है।

हमास के लिए उपजाऊ क्षेत्र बन रहा पाकिस्तान

दरअसल, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब वैश्विक समुदाय गाजा में हमास के सैन्य ढांचे को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसी समय पाकिस्तान हमास के पुनर्गठन के लिए अगला उपजाऊ क्षेत्र बनता जा रहा है, जो पश्चिमी देशों और क्षेत्र में उनके हितों के लिए बड़ा जोखिम है। चूंकि अमेरिका स्थित मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट बनाई है. इसमें बताया गया है कि 15 जनवरी 2026 को अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर-सरकारी संगठन बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य गाजा में स्थिरता को बढ़ावा देना, भरोसेमंद और वैध शासन बहाल करना तथा स्थायी शांति सुनिश्चित करना है।

खुले मंचों पर भी दिखते हैं हमास के आतंकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया। हालांकि, रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर हमास के प्रतिनिधियों को खुली छूट देता है, वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और स्थानीय आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इस तरह का रवैया कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के पश्चिमी प्रयासों को कमजोर करता है और यह सवाल खड़ा करता है कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान को अब भी एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में देखना चाहिए.

इजरायल पर हमले के बाद बढ़ी हमास के नेता की पाक से करीबियां

सामने आई इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हुए भीषण हमले के बाद पाकिस्तान में हमास के नेता खालिद मशाल के विशेष प्रतिनिधि नाजी जहीर की राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ीं. बताया गया है कि जहीर हमास की आतंकी गतिविधियों के लिए समर्थन और वैधता जुटाने में सक्रिय हो गया. वहीं, नाजी ज़हीर को कई बड़े कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और वे पाकिस्तान में इजरायल विरोधी रैलियों व सम्मेलनों का नियमित चेहरा बन गए। कई मौकों पर देखा गया कि जहीर ने कई बड़े कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भी पहुंचा.

गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के उद्देश्य से तेहरान हमास के विशेष प्रतिनिधि खालिद कद्दूमी भी अक्टूबर 2023 के बाद पाकिस्तान के विभिन्न संस्थानों में आयोजित रैलियों और कार्यक्रमों में शामिल होते रहा है. पाकिस्तान में ज़हीर और कद्दूमी की मौजूदगी इस्लामाबाद द्वारा हमास के एजेंडे को मौन समर्थन देने का संकेत देती है। चूंकि, ये गतिविधियां अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय होनी चाहिए.

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पांच फरवरी 2025 को मनाए गए कश्मीर एकजुटता दिवस के दौरान पीओके में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था. इसमें पाकिस्तानी सेना, सरकार के कई मंत्री समेत विभिन्न आतंकी संगठनों ने हिस्सा लिया था. इतना ही नहीं इन कार्यक्रमों में जिहादी कमांडरों और हमास के नेताओं ने भी अपना संबोधन दिया था. रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में हमास की पकड़ लगातार मजबूत होती दिख रही है. (इनपुट- आईएएनएस)

