इंसानियत भूल बेशर्मी पर उतरा पाक और ईरान, 10 हजार अफगानी शरणार्थियों को जबरन निकाला बाहर

Pakistan sent back Afghan refugee: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव के हालात लगातार बने हुए हैं. जिसके चलते अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है. पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकत लगातार जारी हैं. शनिवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए अफगान अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिनों में ईरान और पाकिस्तान ने 10000 से ज्यादा अफगानी शरणार्थियों को जबरदस्ती अपने देश से निकाल दिया है.

कितने शरणार्थी लौटे

अफगानिस्तानी सरकार के उप-प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर पोस्ट शेयर की गई है. जिसमें प्रवासियों के मुद्दों को सुलझाने वाले हाई कमीशन की एक रिपोर्ट को साझा किया है.हमदुल्ला ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को 1939 परिवार अफगानिस्तान वापस लौट आए हैं और इन परिवारों में कुल 10043 लोग शामिल थे. पाकिस्तान और ईरान से शरणार्थी हेरात में इस्लाम कला और निमरोज में पुल-ए-अब्रेशम के अलावा कंधार में स्पिन बोल्डक और हेलमंद में बहरामचा के साथ-साथ नंगरहार में तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते वापस अफगानिस्तान लौटे हैं. अफगान मीडिया के अनुसार उप-प्रवक्ता ने बताया कि इनमें 1464 रिफ्यूजी परिवारों के 8140 लोग शामिल थे, जिनको उनके अपने इलाकों में भेज दिया गया है. जबकि 1279 परिवारों को मानवीय मदद दी गई है. इसके अलावा तालिबान में टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने लौटने वाले लोगों को कुल 1626 सिम कार्ड भी दिए हैं.

कितनी गिरफ्तारी हुई

पिछले हफ्ते की घटना का जिक्र करते हुए उप-प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी और ईरानी के अधिकारियों ने 2300 अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती वापस भेजा है. इससे पहले नवंबर महीने की शुरुआत में बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान और ईरान ने वापस भेजा था. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) की तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तान ने 2025 के दौरान रिकॉर्ड संख्या में अफगानी प्रवासियों को हिरासत में लिया है. इन शरणार्थियों की सबसे ज्यादा गिरफ्तारी बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में हुई हैं.अफगानिस्तान मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यूएनएचसीआर की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि ज्यादातर गिरफ्तारियां बलूचिस्तान के चगाई और क्वेटा जिलों और पंजाब के अटक जिलों में हुई हैं. एजेंसी की तरफ से एक आंकड़ा भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 1 जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 100971 अफगानी शरणार्थियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले 2024 में लगभग 9000 और 2023 में 26000 से ज्यादा शरणार्थियों को गिरफ्तार किया गया था.

