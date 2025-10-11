Pakistan-Taliban Gunfight: काबुल पर हमला कर खुद को शेर समझ रहा था PAK, TTP ने निकाल दी धौंस; अब इंतकाम से कांप रहा जिन्नालैंड

Pakistan-TTP Conflict News: गुरूवार रात पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की और TTP के ठिकानों को निशाना बनाया. दावा तो यहां तक किया गया कि PAK के हवाई हमले में TTP के टॉप कमांडर भी मारे गए. बस इसी बात पर पाकिस्तानी छाती फुला रहे थे. मगर बीती रात पाकिस्तान में ऐसा बारूदी भूचाल आया. जिससे देख 25 करोड़ पाकिस्तानी सदमे में हैं. मुनीर-शहबाज की जान हलक में अटक गई.

चौबीस घंटे के अंदर पाकिस्तान को उसके किए कि ऐसी सजा मिली, जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानि TTP ने एक जोरदार हमला किया जिसमें 7 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई. TTP के लड़ाके सिर्फ पुलिस ट्रेंनिंग सेंटर में दाखिल ही नहीं हुए बल्कि पुलिसवालों के कमरों में बैठकर वीडियो भी बनाया और बाद में खुद को उड़ा लिया.

पाकिस्तान पर टूटने लगा TTP का कहर

हमलावरों ने पहले आत्मघाती बम धमाका किया और फिर भारी हथियारों के साथ स्कूल में घुसपैठ की. इसके बाद उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों पर जोरदार गोलीबारी की. जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई देती रही.

अफगानिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के जोकरों को लगा था कि अमेरिका के हाथों से निकला ये मुल्क क्या ही कर लेगा. लेकिन चौबीस घंटे के अंदर TTP के बदले ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी.

पाकिस्तानी हुक्मरानों के किए की सजा उसकी अवाम भुगत रही है. कभी फौजी जान गंवा रहे हैं. कभी पुलिसवाले बेमौत मारे जा रहे हैं. पाकिस्तान में जो जंग अब तक बॉर्डर के अंदर थी. वो लांघकर बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है और पाकिस्तान खुद अपने लिए कब्र खोद चुका है.

अब अपनी गलती पर पछताएगा पाकिस्तान

अमेरिका से गलबहियां करके पाकिस्तान खुद को ही अमेरिका समझने लगा है. यही वजह है कि जो पाकिस्तान अब तक TTP को अपना दुश्मन मानता था. वो अब पूरे अफगानिस्तान को अपना गुलाम समझ बैठा है. पाकिस्तान की इस फितरत को पाकिस्तानी समझदार बखूबी समझ रहे हैं.

TTP के नाम पर काबुल में हमला करके पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कमजोर समझने की बड़ी भूल की है. पाकिस्तान के सियासी गीदड़ों ने खुलेआम अफगानिस्तान को चैलेंज देने की गलती की तो अफगानिस्तान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई.

आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आतंक के नाम पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खून की होली खेलते आए हैं. लेकिन अब पाकिस्तान अपनी हद पार करके अफगानिस्तान के अंदर तक पहुंच चुका है. बगराम एयरबेस को लेकर ट्रंप की ख्वाहिश, हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान की करीबी और चीनी प्रोजेक्ट्स पर TTP के टारगेट ने पाकिस्तान को अपनी हैसियस से बड़ा हमला करने के लिए मजबूर कर दिया. . लेकिन पाकिस्तान की इस एक्शन और एक्शन के जवाब में TTP के रिएक्शन को लेकर अवाम खुद ही सवाल पूछ रही है और अपनी किस्मत को कोस रही है.

भारत-अफगानिस्तान की दोस्ती से चिढ़ा पाकिस्तान

पाकिस्तान के अंदर बदले की कार्रवाई तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है. अफगानों की फितरत को जानने समझने वाले आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो सोचा, जो किया या जो करने की सोच रहा है. उससे तौबा कर ले नहीं तो अफगानिस्तान के गुस्से की आंच पाकिस्तान की और भी रातों को जहन्नुम बना देगी.

वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की बढ़ती गरमाहट भी पाकिस्तान को परेशान कर रही है. उसकी ये जलन तब और बढ़ गई जब भारत ने पाकिस्तान के खूनी हमले के जवाब में अफगानिस्तान को एंबुलेंस तोहफे में दिए. भारत की पहल को देखकर अफगानिस्तान के लोग खुश हैं... और अफगानी लोग पाकिस्तान को जमकर कोस रहे हैं. इस पहल से हिंदुस्तान अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की एक मजबूत शुरूआत हुई. लेकिन इस रिश्ते की मिठास को सूंघकर ही पाकिस्तान को डाइबिटीज हो गया है. पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है और भारत-अफगानिस्तान को कोस रहा है... और पाकिस्तान के इस दर्द के पीछे की असल वजह है ये तस्वीरें...

तोहफे में एंबुलेंस को सच्चा उपहार बता रहे अफगानी

मुत्तकी के दौरे पर भारत ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवा सहयोग के तहत कई नई परियोजनाओं की घोषणा की है. एक विशेष पहले के रूप में भारत ने अफगानिस्तान को 20 एंबुलेंस उपहार में दी हैं. नई दिल्ली की घोषणा के बाद अफगानिस्तान में भारत की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है. विदेश मंत्री जयशंकर और अमीर खान मुत्तकी की एंबुलेंस के साथ वायरल हो रही तस्वीरों को पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी देख रहा है और कुढ़ा जा रहा है. लेकिन भारत की इस दरियादिली की तस्वीरों को शेयर करते हुए अफगानिस्तान के लोग भारत को सच्चा दोस्त बता रहे हैं और पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं.

भारत की तरफ से अफगानिस्तान को तोहफे में दी गईं 20 एडवांस एंबुलेंस दोस्ती का प्रतीक हैं. क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के लिए मदद के वो दरवाजे खोले हैं जिनको पाकिस्तान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था. भारत अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए एमआरआई मशीनें, सीटी स्कैन मशीनें और कैंसर की दवाएं दे रहा है. भारत काबुल के बगरामी जिले में 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनवाएगा. पक्तिका और खोस्त प्रांत में पांच प्रसूति स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनवाएगा. साथ ही भारत अफगान छात्रों के लिए स्कॉलरशिप जारी रखेगा.

भारत अफगानिस्तान के लिए इतना सब ऐसे वक्त पर कर रहा है जब पाकिस्तान आतंवाद के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर हमला करने लगा है. अब पाकिस्तान को भी समझ आने लगा है कि उसके इस आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान और भारत साथ साथ हैं.