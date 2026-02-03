'विकलांग हो गई सेना...,' बलूचों के हमले से हिला पाकिस्तान, भरी सभा में कांपे ख्वाजा आसिफ; अपनी ही आर्मी को बता दिया कमजोर

Pakistan News: पाकिस्तान में इन दिनों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) की ओर से लगातार किए जा रहे हमले के चलते पूरा देश हिल गया है. अस्पताल से लेकर बाजार, जेल, सुरक्षा ठिकाने और पुलिस स्टेशन तक मौत का खूनी खेल देखने को मिला है. वहीं अब इन हमलों को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वह इस स्थिति को लेकर लाचार हैं. उन्होंने नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे कम आबादी वाले प्रांत में तैनात सैनिकों के सामने मौजूद चुनौती बैहद भयावह है.

पाकिस्तान के खिलाफ हमला

ख्वाजा आसिफ ने कहा,' बलूचिस्तान भागौलिक रूप से पाकिस्तान के 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है. इसे कंट्रोल करना किसी घनी आबादी वाले शहर को कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा कठिन है और इसके लिए भारी संख्या में बलों की तैनाती की आवश्यकता है. हमारे सैनिक वहां तैनात हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा और गश्त करने में वे शारीरिक रूप से असमर्थ हैं.' सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बड़े पैमाने पर छापेमारी और गोलीबारी के बाद पिछले 2 दिनों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है.

रेलवे सर्विस हुई बंद

पाकिस्तान में बलूची विद्रोहियों की ओर से 12 जगहों पर हमले किए. इसके बाद अधिकारियों की ओर से एक्शन लिए गए, जिसमें कम 17 पुलिस और सुरक्षाकर्मी और दर्जनों लोग मारे गए. पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि वीकेंड पर हुई हिंसा में 33 नागरिकों और सुरक्षा बलों के 17 जवानों की जान चली गई. उन्होंने BLA के साथ बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि नागरिकों की हत्या करने वाले, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं ऐसे आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी. BLA और सेना के बीच चल रही झड़प को देखते हुए बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच रेल सेवाएं लगातार तीसरे दिन भी निलंबित रहीं. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति ठीक होने के बाद सेवाएं वापस शुरु कर दी जाएंगी.

पाकिस्तान पर आरोप

बता दें कि बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोह चल रहा है, जिसमें जातीय बलूच समूह केंद्र सरकार पर भेदभाव और शोषण का आरोप लगा रहे हैं. BLA जैसे समूह सुरक्षा बलों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं. पाकिस्तान के अधिकारी बलूचिस्तान की उपेक्षा के दावों को खारिज करते हैं और कहते हैं कि प्रांत में काफी विकास हुआ है. उन्होंने लापता लोगों की कहानी को भी नकारते हुए आरोप लगाया कि इस तरह की लिस्ट में आतंकियों के नाम शामिल हैं. ख्वाजा आसिफ ने कहा,' यह कहानी मनगढ़ंत है. मैं भी पहले इस मुद्दे का समर्थन करता था और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता था, लेकिन आतंकवादियों और आपराधिक तत्वों ने इन सभी कहानियों को अपने कब्जे में ले लिया है.'