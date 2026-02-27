Advertisement
trendingNow13125010
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनबलूचों पर लगातार जारी पाकिस्तानी सेना का अत्याचार, महीनेभर में 107 की किडनैपिंग तो 78 लोगों को उतारा मौत के घाट; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बलूचों पर लगातार जारी पाकिस्तानी सेना का अत्याचार, महीनेभर में 107 की किडनैपिंग तो 78 लोगों को उतारा मौत के घाट; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Pakistan Atrocities In Balochistan: पाकिस्तान में सेना की ओर से लगातार बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का सोषण करने के मामले सामने आते रहते हैं. हाल ही में यहां सेना की ओर से लोगों की किडनैपिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 27, 2026, 11:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बलूचों पर लगातार जारी पाकिस्तानी सेना का अत्याचार, महीनेभर में 107 की किडनैपिंग तो 78 लोगों को उतारा मौत के घाट; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तान में लंबे समय से सेना की ओर से बलूचिस्तान में कई लोगों के किडनैप करने का मामला बढ़ते जा रहा है. इसको लेकर ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन ने बताया कि जनवरी 2026 में बलूचिस्तान में 107 लोगों को जबरन गायब किया गया और 78 लोगों की हत्या की गई. बलूचिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल (HRCB) ने 107 जबरन गुमशुदगी की रिपोर्ट्स को दर्ज किया. इनमें 1 महिला भी शामिल है.  

किडनैपिंग के मामले 

रिपोर्ट के मुताबिक दर्ज किए गए 107 मामलों में से 78 लोगों को घरों पर छापेमारी के दौरान किडनैप किया गया, जबकि 29 लोगों को अलग तरीके से हिरासत में लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) किडनैपिंग के मामले में 56 मामलों के साथ सबसे ज्यादा संख्या वाली लिस्ट में शामिल रही. इसके बाद 32 मामलों में खुफिया एजेंसियां और 12 मामलों के साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) शामिल रही. इसके साथ ही पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वॉड भी 7 घटनाओं में शामिल बताए गए. जिलों के हिसाब से 28 संख्या के साथ सबसे ज्यादा मामले केच में दर्ज किए गए. इसके बाद क्वेटा में 20, ग्वादर में 17 और पंजगुर में 14 लोग अपहरण किए गए. इसके अलावा खारान में 9, खुजदार में 6, कराची में 4 , हब और आवारान में 3-3, डेरा बुगती में 2 और मस्तुंग में 1 मामला दर्ज किया गया. 

ये भी पढ़ें- 'जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ...,' भारत के बाद चीन ने भी ईरान से वापस बुलाए अपने नागरिक, जंग को लेकर चेताया; कभी भी बरस सकते हैं बम?   

Add Zee News as a Preferred Source

78 हत्याएं दर्ज हुई

रिपोर्ट के मुतबिक बलूचिस्तान में जनवरी के महीने में  में कुल 78 हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें 77 पुरुष और 1 महिला शामिल थी. पीड़ितों में से 44 की पहचान नहीं हो पाई. मामले को लेकर HRCB ने कहा,' दर्ज 78 मामलों में कथित मुठभेड़ सबसे अधिक रहीं, जिनकी संख्या 41 थी. इसके बाद 15 फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने आए. ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि टारगेट किलिंग और हिरासत में मौत के 6-6 मामले दर्ज किए गए. ऑनर किलिंग सबसे कम रहीं, जिनके 2 मामले सामने आए.' बता दें कि इस रिपोर्ट में 41 घटनाओं के साथ पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार बताया. इसमें फ्रंटियर कॉर्प्स 11 और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट 13 मामलों में शामिल रही. वहीं डेथ स्क्वॉड और अज्ञात हमलावरों को 5-5 घटनाओं से जोड़ा गया.   

ये भी पढ़ें- 'अब हमारा धैर्य समाप्त हो रहा...,' काबुल के हमलों से बौखलाए ख्वाजा आसिफ,  तालिबान को देने लगे धमकी; दोनों तरफ छिड़ी खूनी जंग 

सेना की छापेमारी जारी 

मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती कमेटी (BYC) ने बताया कि बलूचिस्तान का बेहद ज्यादा सैन्यीकरण किया गया है. यहां पाकिस्तानी सैन्य चौकियां न केवल हाईवे बल्कि प्रांत के मुख्य शहरों के अंदर भी स्थापित की गई हैं. BYC ने कहा,' कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आवाजाही नहीं कर सकता. सैन्य चौकियों पर डराना-धमकाना, अपमान और जबरन गुमशुदगियां आम हैं. सैन्य छापेमारी रोजाना जारी है. सैन्य बल घरों में घुस जाते हैं, स्थानीय आबादी को परेशान और प्रताड़ित करते हैं, कीमती सामान लूट लेते हैं और घरों को तोड़ देते या जला देते हैं.' बलूचिस्तान में पाकिस्तानी बलों की ओर से कथित अत्याचारों का सिलसिला जारी है, जहां जबरन गुमशुदगियों और हत्याओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस