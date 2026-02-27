बलूचों पर लगातार जारी पाकिस्तानी सेना का अत्याचार, महीनेभर में 107 की किडनैपिंग तो 78 लोगों को उतारा मौत के घाट; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तान में लंबे समय से सेना की ओर से बलूचिस्तान में कई लोगों के किडनैप करने का मामला बढ़ते जा रहा है. इसको लेकर ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन ने बताया कि जनवरी 2026 में बलूचिस्तान में 107 लोगों को जबरन गायब किया गया और 78 लोगों की हत्या की गई. बलूचिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल (HRCB) ने 107 जबरन गुमशुदगी की रिपोर्ट्स को दर्ज किया. इनमें 1 महिला भी शामिल है.

किडनैपिंग के मामले

रिपोर्ट के मुताबिक दर्ज किए गए 107 मामलों में से 78 लोगों को घरों पर छापेमारी के दौरान किडनैप किया गया, जबकि 29 लोगों को अलग तरीके से हिरासत में लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) किडनैपिंग के मामले में 56 मामलों के साथ सबसे ज्यादा संख्या वाली लिस्ट में शामिल रही. इसके बाद 32 मामलों में खुफिया एजेंसियां और 12 मामलों के साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) शामिल रही. इसके साथ ही पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वॉड भी 7 घटनाओं में शामिल बताए गए. जिलों के हिसाब से 28 संख्या के साथ सबसे ज्यादा मामले केच में दर्ज किए गए. इसके बाद क्वेटा में 20, ग्वादर में 17 और पंजगुर में 14 लोग अपहरण किए गए. इसके अलावा खारान में 9, खुजदार में 6, कराची में 4 , हब और आवारान में 3-3, डेरा बुगती में 2 और मस्तुंग में 1 मामला दर्ज किया गया.

78 हत्याएं दर्ज हुई

रिपोर्ट के मुतबिक बलूचिस्तान में जनवरी के महीने में में कुल 78 हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें 77 पुरुष और 1 महिला शामिल थी. पीड़ितों में से 44 की पहचान नहीं हो पाई. मामले को लेकर HRCB ने कहा,' दर्ज 78 मामलों में कथित मुठभेड़ सबसे अधिक रहीं, जिनकी संख्या 41 थी. इसके बाद 15 फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने आए. ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि टारगेट किलिंग और हिरासत में मौत के 6-6 मामले दर्ज किए गए. ऑनर किलिंग सबसे कम रहीं, जिनके 2 मामले सामने आए.' बता दें कि इस रिपोर्ट में 41 घटनाओं के साथ पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार बताया. इसमें फ्रंटियर कॉर्प्स 11 और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट 13 मामलों में शामिल रही. वहीं डेथ स्क्वॉड और अज्ञात हमलावरों को 5-5 घटनाओं से जोड़ा गया.

सेना की छापेमारी जारी

मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती कमेटी (BYC) ने बताया कि बलूचिस्तान का बेहद ज्यादा सैन्यीकरण किया गया है. यहां पाकिस्तानी सैन्य चौकियां न केवल हाईवे बल्कि प्रांत के मुख्य शहरों के अंदर भी स्थापित की गई हैं. BYC ने कहा,' कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आवाजाही नहीं कर सकता. सैन्य चौकियों पर डराना-धमकाना, अपमान और जबरन गुमशुदगियां आम हैं. सैन्य छापेमारी रोजाना जारी है. सैन्य बल घरों में घुस जाते हैं, स्थानीय आबादी को परेशान और प्रताड़ित करते हैं, कीमती सामान लूट लेते हैं और घरों को तोड़ देते या जला देते हैं.' बलूचिस्तान में पाकिस्तानी बलों की ओर से कथित अत्याचारों का सिलसिला जारी है, जहां जबरन गुमशुदगियों और हत्याओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.