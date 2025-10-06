भर गया मुनीर के पाप का 'घड़ा', धमकी और लाशों के ढेर पर चला रहे सत्ता; मानवाधिकार संगठनों ने खोला मोर्चा

Asim Munir Brutality Crosses Pak Border: पाकिस्तान के सेना चीफ आसिम मुनीर की बढ़ती क्रूरता को देखते हुए अब मानवाधिकार संगठनों ने उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है, मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार आसिम मुनीर के शासनकाल में पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय दवाब और भी ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण शक्ति हासिल कर ली है. पिछले तीन सालों में मुनीर की दमनकारी शक्ति पाकिस्तान की सीमाओं से कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई है. इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशों में भी पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों को डराना शुरू कर दिया है.

विदेश में मुनीर का डर

डेली मिरर के अनुसार, आसिम मुनीर विदेशों में भी पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों को अपना निशाना बना रहे हैं. पाकिस्तानी अधिकारी अब दूसरे देशों में जाकर नागरिकों को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विदेशों में बैठकर उनकी सेना की आलोचना करते हैं. उनकी ये कार्रवाई साफ कहती है कि सेना के खिलाफ बोलने वालों को, चाहे वह कराची में हो या न्यूयॉर्क में, उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

निशाने में पत्रकार

डेली मिरर के अनुसार उनकी इस नीति का सबसे बड़ा शिकार पत्रकार बन रहे हैं. अक्टूबर 2022 में, सीनियर टीवी एंकर अरशद शरीफ, पाकिस्तान से जान बचा कर भाग गए थे, बाद में उनकी केन्या में गोली मारकर हत्या कर दी गई. केन्याई अदालतों द्वारा इस हत्या को गैरकानूनी बनाते के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला. ऐसे माना जाता है कि इस हत्या में पाकिस्तानी सेना का हाथ है.

इसी तरह मार्च 2025 में, मुनीर की ताकत बढ़ने पर पत्रकार अहमद नूरानी ने एक रिपोर्ट पब्लिशड की थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उनके भाइयों को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया और उनका एक सहयोगी को बलूचिस्तान से लापता हो गया. इसके तुरंत बाद पाकिस्तान में उनके यूट्यूब चैनल को भा साइबर अपराध की जाँच के तहत ब्लॉक कर दिया गया. इस तरह के मामलों की इंटरनेशनल लेवल पर निंदा की गई.

राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर निशाना

पत्रकारों के बाद उनका निशाने पर राजनीतिक कार्यकर्ता आते हैं. इस लिस्ट में सबसे पहले पूर्व पाक पीएम इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ(PTI) है. 2022 में खान के निष्कासन के बाद PTI के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, कई मारे गए और दूसरों को इमरान खान से अलग होने को मजबूत किया गया. इतना ही नहीं 2025 में लंदन, टोरंटो और वाशिंगटन डी सी में पीटीआई प्रदर्शनों पर स्थानीय पुलिस का दबाव रहा.