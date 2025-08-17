पाकिस्तान में राष्ट्रपति की गद्दी हड़पना चाहते हैं असीम मुनीर? मुंह से निकाली ये बात

Pakistan News: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर इन दिनों अपने नेताओं से ज्यादा विदेश यात्रा कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था. उनको लेकर आए दिन कयास लगाए जाते रहते हैं कि वह पाकिस्तान की राजनीति में कदम रखने वाले हैं या मुल्क के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं. मुनीर ने अब खुद ही इन अफवाहों का खंडन किया है.

राजनीति में आएंगे मुनीर?

असीम मुनीर का कहना है कि उनकी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वह केवल अपने मुल्क के सेवक बने रहना चाहते हैं. 'डेली जंग' की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडिटर सुहैल वराइच ने अपने लेख में लिखा कि मुनीर ने अपनी अमेरिका यात्रा के बाद घर लौटते समय बेल्जियम में उन्हें ये बात बताई थी, हालांकि 'डॉन' अखबार का कहना है कि मुनीर के ऑफिस से अभी इसकी कोई पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है.

'हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त...'

वराइच के मुताबिक मुनीर ने ब्रुसेल्स में एक छोटी सी सभा में मंच से कहा था,' ईश्वर ने मुझे देश का रक्षक बनाया है. मुझे इसके अलावा किसी और पद की इच्छा नहीं है. मैं एक सैनिक हूं और मेरी सबसे बड़ी इच्छा शहादत है.' सुहैल वराइच के लेख में कहा गया है कि मुनीर ने भारत को प्रॉक्सी के इस्तेमाल के जरिए पाकिस्तान की शांति को अस्थिर करने के खिलाफ चेतावनी दी साथ ही अफगानिस्तान को तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने के खिलाफ आगाह किया. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखेगा. मुनीर ने कहा,' हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त की बलि नहीं चढ़ाएंगे.'

राष्ट्रपति बनना चाहते हैं मुनीर?

बता दें कि पाकिस्तान में तख्तापलट और मार्शल लॉ के इतिहास को देखते हुए पाकिस्तानी सेना के नेता मीडिया अटकलों का विषय होते हैं. मुनीर के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जगह लेने की इच्छा तब से सुर्खियों में है जब से उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया है. वह पाकिस्तान के इतिहास में इस पद को पाने वाले केवल दूसरे अधिकारी हैं. इससे पहले यह पद अयूब खान को मिला था, जिन्होंने पाकिस्तान का शासन संभाला था. वहीं हाल ही में मुनीर ने अमेरिका की भी कई यात्राएं की, जिसने इन अफवाहों को और अधिक बढ़ा दिया है.

FAQ

क्या असीम मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं?

असीम मुनीर ने इन अफवाहों का खंडन किया है और कहा है कि उन्हें देश का रक्षक बनाया गया है और उन्हें किसी अन्य पद की इच्छा नहीं है.

पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल क्या है?

हाइब्रिड मॉडल का अर्थ है सेना और नागरिक सरकार का मिलकर देश की सत्ता चलाना, जो पाकिस्तान में कई सालों से चल रहा है.