पाकिस्तान में राष्ट्रपति की गद्दी हड़पना चाहते हैं असीम मुनीर? मुंह से निकाली ये बात
Advertisement
trendingNow12884889
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान में राष्ट्रपति की गद्दी हड़पना चाहते हैं असीम मुनीर? मुंह से निकाली ये बात

Asim Munir: पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वह पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं. अब मुनीर ने खुद इन बातों का खंडन किया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 17, 2025, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान में राष्ट्रपति की गद्दी हड़पना चाहते हैं असीम मुनीर? मुंह से निकाली ये बात

Pakistan News: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर इन दिनों अपने नेताओं से ज्यादा विदेश यात्रा कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था. उनको लेकर आए दिन कयास लगाए जाते रहते हैं कि वह पाकिस्तान की राजनीति में कदम रखने वाले हैं या मुल्क के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं. मुनीर ने अब खुद ही इन अफवाहों का खंडन किया है. 

राजनीति में आएंगे मुनीर? 
असीम मुनीर का कहना है कि उनकी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वह केवल अपने मुल्क के सेवक बने रहना चाहते हैं. 'डेली जंग' की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडिटर सुहैल वराइच ने अपने लेख में लिखा कि मुनीर ने अपनी अमेरिका यात्रा के बाद घर लौटते समय बेल्जियम में उन्हें ये बात बताई थी, हालांकि 'डॉन' अखबार का कहना है कि मुनीर के ऑफिस से अभी इसकी कोई पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है.  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तानी पत्रकार की गोली लगने से मौत, पिस्तौल के साथ गाड़ी में मिला शव

'हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त...' 
वराइच के मुताबिक मुनीर ने ब्रुसेल्स में एक छोटी सी सभा में मंच से कहा था,' ईश्वर ने मुझे देश का रक्षक बनाया है. मुझे इसके अलावा किसी और पद की इच्छा नहीं है. मैं एक सैनिक हूं और मेरी सबसे बड़ी इच्छा शहादत है.' सुहैल वराइच के लेख में कहा गया है कि मुनीर ने भारत को प्रॉक्सी के इस्तेमाल के जरिए पाकिस्तान की शांति को अस्थिर करने के खिलाफ चेतावनी दी साथ ही अफगानिस्तान को तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने के खिलाफ आगाह किया. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखेगा. मुनीर ने कहा,' हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त की बलि नहीं चढ़ाएंगे.'  

ये भी पढ़ें- 'पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी...', सिंधु जल के लिए छटपटाए शहबाज, भारत को देने लगे सबक सिखाने की धमकी

राष्ट्रपति बनना चाहते हैं मुनीर? 
बता दें कि पाकिस्तान में तख्तापलट और मार्शल लॉ के इतिहास को देखते हुए पाकिस्तानी सेना के नेता मीडिया अटकलों का विषय होते हैं. मुनीर के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जगह लेने की इच्छा तब से सुर्खियों में है जब से उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया है. वह पाकिस्तान के इतिहास में इस पद को पाने वाले केवल दूसरे अधिकारी हैं. इससे पहले यह पद अयूब खान को मिला था, जिन्होंने पाकिस्तान का शासन संभाला था. वहीं हाल ही में मुनीर ने अमेरिका की भी कई यात्राएं की, जिसने इन अफवाहों को और अधिक बढ़ा दिया है.  

FAQ

क्या असीम मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? 
असीम मुनीर ने इन अफवाहों का खंडन किया है और कहा है कि उन्हें देश का रक्षक बनाया गया है और उन्हें किसी अन्य पद की इच्छा नहीं है. 

पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल क्या है? 
हाइब्रिड मॉडल का अर्थ है सेना और नागरिक सरकार का मिलकर देश की सत्ता चलाना, जो पाकिस्तान में कई सालों से चल रहा है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
;