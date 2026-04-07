DNA: जनता महंगे पेट्रोल से पस्त, तो मध्यस्थता का क्रेडिट लेने के लिए किस हद तक गिरे मुनीर; ट्रंप की झोली में डाल दी बड़ी संपत्ति

Middle East War: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से जो संकट खड़ा हुआ है. पूरी दुनिया इससे उबरने की कोशिश कर रही है. एक तरफ तो युद्ध की वजह से पाकिस्तान की जनता बेहाल है, पेट्रोल की कीमत 450 रुपये के पार है, डीजल 500 के पार है तो वहीं इसी बीच मुनीर ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है. पाकिस्तान होर्मुज स्ट्रेट के पास एक एयरबेस तैयार कर रहा है यानि जब दुनिया होर्मुज के खुलने का इंतजार कर रही है. उसी वक्त मुनीर ने होर्मुज के पास एक नया गतिरोध तैयार करने की चाल चल दी है. पाकिस्तान बलूचिस्तान के जिवानी शहर में एयरबेस बना रहा है. ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लगभग 400-500 किमी की दूरी पर है. ये गल्फ ऑफ ओमान के बहुत करीब है जहां से होर्मुज का रास्ता शुरू होता है. ये ईरान की सीमा से सिर्फ 34 किमी दूर है. इसी वजह से इसका रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है. पाकिस्तान का जिवानी एयरबेस उन समुद्री मार्गों के ठीक पास है, जो फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं. ये एयरबेस उस समुद्री रास्ते के मुहाने पर है जहां से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल गुजरता है.

होर्मुज पर पाक की चाल

पाकिस्तान यहां से वैश्विक तेल मार्ग पर निगरानी कर सकता है. ये पाकिस्तान का गेटकीपर साबित हो सकता है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट पर होने वाली हर गतिविधि पर पाकिस्तान की नजर होगी. इस एयरबेस के बन जाने पर पाकिस्तान होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार को प्रभावित कर सकता है. पाकिस्तान यहां से पूरे मिडिल ईस्ट की निगरानी कर सकता है. पाकिस्तान के इस एयरबेस का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है. जिवानी एयर बेस चाबहार पोर्ट से महज 100-120 किलोमीटर की दूरी पर है. चाबहार पोर्ट भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना है. भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल विकसित किया है ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर के अफगानिस्तान और मध्य एशिया के रास्ते व्यापार किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान के जिवानी एयरबेस के जरिये पाकिस्तान चाबहार पर नजर रख सकता है. भारतीय जहाजों की मॉनिटरिंग कर सकता है. युद्ध की स्थिति में चाबहार पाकिस्तान का सॉफ्ट टारगेट बन सकता है. जिवानी एयरबेस से भारत की सप्लाई लाइन खतरे में आ सकती है और इस एयरबेस से तीसरा बड़ा खतरा ये है कि भारत के समुद्री रूट पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी मौजूदगी हो जाएगी क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान इस एयरबेस को चीन के साथ मिलकर विकसित कर रहा है. यहां चीनी एयरफोर्स की भी मौजूदगी संभव है.

भारत पर नजर रखना चाहता है पाक?

भारत ने आठ साल पहले ही जिवानी एयरपोर्ट की काट निकाल ली थी. पाकिस्तान के जिवानी का जवाब है ओमान के तीन पोर्ट दुक्म, रास अल हद पोर्ट और मस्कट पोर्ट, जहां भारतीय नौसेना की मौजूदगी है. ओमान में भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पोर्ट है दुक्म पोर्ट. ओमान और भारत के बीच 2018 में हुए समझौते के मुताबिक यहां भारतीय नौसैनिक जहाजों को डॉक करने की अनुमति है. इस पोर्ट से भारत अरब सागर पर अपना दबदबा बनाकर रख सकता है. रास अल हद में भारत का एक लिसनिंग स्टेशन है. यानी भारत ओमान और फारस की खाड़ी में मौजूद अपने और दुश्मन की वायुसेना और नौसेना की निगरानी करता है. ओमान के मस्कट पोर्ट पर भी भारत की मौजूदगी है.. मस्कट के पोर्ट पर भारत के नौसैनिक जहाज हॉल्ट कर सकते हैं. ओमान की खाड़ी से सटे जिस जिवानी शहर में पाकिस्तान एयरबेस बनाने की तैयारी में है वहां आजादी से पहले ब्रिटिश एयरफोर्स का एयरबेस था. जिवानी एयरबेस का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था. अमेरिकी और ब्रिटिश एयरफोर्स इस एयरबेस का इस्तेमाल करती थी. यहां अभी भी 1700 मीटर लंबा रनवे मौजूद है.. जिसका इस्तेमाल कभी कभी पाकिस्तानी एयरफोर्स करती है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच मुनीर ने एक बार फिर इस एयरबेस को एक्टिवेट करने की चाल चल दी है.

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पाकिस्तान ने गिरवी रखी संपत्ति

पूरी दुनिया को लगा था कि पाकिस्तान और ईरान 900 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं. दुनिया को लगा कि क्षेत्रीय अस्थिरता के खतरे और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता में पाकिस्तान ने मध्यस्था करवाने का प्रस्ताव रखा दुनिया इसे इस नजर से देख रही थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की ये सक्रियता शांति स्थापित करने की कतई नहीं है. ये तो डॉलर वाली एक डील है. ये लालच, सौदेबाजी और निजी हितों का मिश्रण है. डॉलर वाली इस डील के केंद्र में है एक होटल न्यूयॉर्क के मैनहैटन में पाकिस्तान की एक सरकारी संपत्ति है. रूजवेल्ट होटल, मुनीर ने इसी होटल को मानो गिरवी रखकर मेडिएटर का टैग खरीदा है. फरवरी 2026 में न्यूयॉर्क में स्थित पाकिस्तान के रूजवेल्ट होटल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील साइन हुई है. इस डील के तहत अब पाकिस्तान, अमेरिका के साथ मिलकर इस होटल का पुनर्विकास करेगा. अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देश इस होटल का पुनर्विकास कर के इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे और बढ़े हुए वैल्यू पर जब ये होटल बिकेगा तो अमेरिका इसमें से एक बड़ा हिस्सा लेकर जाएगा यानी मुनीर को मध्यस्थ बनने के लिए पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति को ही दांव पर लगा दिया, लेकिन यहां अमेरिका राष्ट्रपति का लालच भी साफ दिख रहा है.

होटल का लालच

इस युद्ध में ट्रंप चारों तरफ से मुनाफा कमाना चाहते हैं. पहले ट्रंप के ऊपर सट्टा और स्टॉक मार्केट के जरिये मुनाफा कमाने का आरोप लगा. इसके बाद उनके परिवार पर युद्ध के दौरान हथियार बेचकर पैसे कमाने का आरोप भी लगा और इसी बीच जब ट्रंप को मुनीर के मध्यस्थ बनने के लालच का पता चला तो उन्होंने होटल वाली डील कर के पाकिस्तान को मध्यस्थ का टैग दे दिया. जिस होट्ल को लेकर ट्रंप और मुनीर के बीच ये डील हुई है. वो कोई आम होटल नहीं है. इस होटल की शुरुआत साल 1924 में हुई थी. आठ मंजिला इस होटल में 1 हजार कमरे हैं. पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA ने इस होटल को साल 2000 में खरीदा, लेकिन साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ये होटल स्थाई रूप से बंद हो गया. आज की तारीख में इस होटल की कीमत 8,300 करोड़ रुपये से ज्यादा है. ट्रंप की नजर 100 साल पुराने इस ऐतिहासिक इमारत पर है और इस होटल में पार्टनर वाली डील के बदले ट्रंप ने मुनीर को मेडिएटर बना दिया. युद्ध की आड़ में न जाने क्या क्या खेल चल रहा है. एक व्यक्ति मुनाफा कमाने की फिराक में कुछ भी किए जा रहा है और दूसरा अपनी इमेज सुधारने के लिए जनता के पैसों को किसी और की झोली में डाल रहा है.