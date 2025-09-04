क्या शहबाज शरीफ से सत्ता छीन लेंगे आसिम मुनीर! नवाज शरीफ के घर पर बंद कमरे में क्या हुआ?
Asim Munir: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के फार्म हाउस पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर समेत कई टॉप लीडर मौजूद थे. इस बैठक में कई अहम फैसले हुए. 

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 04, 2025, 04:41 PM IST
Pakistan News: पाकिस्तान की सियासी सियासी गलियारों में काफी गहमागहमी है और चर्चाएं हो रही हैं कि क्या आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर 2030 के बाद भी देश की सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं? दरअसल, इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है. सूत्रों ने बताया कि इस मीटिंग में सैन्य नेतृत्व ने 'व्यवस्था की निरंतरता' और देश में लॉन्ग टर्म सियासत और इकोनॉमिीक स्टैबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए 10 साल के लिए एक स्ट्रैटजिक पावर प्लान तैयार किया है.
 
यह बैठक पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ के एक निजी फार्महाउस के एक बंद कमरे में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पंजाब की सीएम मरियम नवाज, फील्ड मार्शल असीम मुनीर और आईएसआई महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक शामिल थे.सीएनएन-न्यूज18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक,   बैठक के दौरान पाकिस्तान में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 10 साल की 'Continuity of the System' प्लान पर आम सहमति बन गई है. 

मुनीर का क्या है प्लान?

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों का चुनाव सैन्य प्रमुख की सहमति के बाद ही होता है. बावजूद इसके देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है. ऐसे में अगर, ये नई योजना लागू होती है, तो यह साफ संकेत है कि मुनीर किस तरफ से सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने और शहबाज शरीफ सरकार के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं. 

मुनीर को मिलेगी अहम जिम्मेदारी

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लान के मुताबिक, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को फिर से सेना प्रमुख नियुक्त किया जाएगा. जबकि, उनका वर्तमान कार्यकाल 28 नवंबर, 2025 को खत्म होने वाला है. सूत्रों ने कहा कि मुनीर मूल रूप से 2022 में तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन  अब पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 में किए गए संशोधनों के तहत पांच साल का विस्तार मिलने की संभावना है. इतना ही नहीं,  मुनीर की दोबारा नियुक्ति के लिए ऑफिशियस नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की संभावना है. 

जल्द ही कई अहम पदों पर होगी नियुक्तियां

माना जा रहा है कि मुर्री में हुई हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तान के सैन्य शासन ढांचे की भी पुष्टि की गई. इसके तहत अहम फैसले भी लिए, जिसमें सीनियर सैन्य नियुक्तियां भी शामिल हैं.  इस दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि ISI महानिदेशक, सैन्य खुफिया महानिदेशक और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस के डाइरेक्टर (Counterintelligence) जैसे अहम पदों को भी भरा जाएगा. अफसरों ने बताया कि इस व्यवस्था का मकसद हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बीच 'संस्थागत संतुलन और साझा नियंत्रण' बनाए रखना है.

मीटिंग में इमरान खान पर हुई ये चर्चा

अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि मुर्री की इस बैठक में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पॉलिटिकल फ्यूचर पर भी चर्चा हुई.  इस दौरान मीटिंग की अगुआई कर रहे लोगों का रुख साफ था, 'इमरान खान को कोई राहत या सियासी रियायत नहीं दी जाएगी.'

