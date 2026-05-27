पहले सजदा, अब आप कौन...? मुनीर की ट्रंप को जोरदार 'दुलत्ती'! कहा- इजरायल से दोस्ती हराम

Pakistan Cheat America: मुनीर की शह पर पाकिस्तान ने तो अमेरिका के मुंह पर तमाचा ही मार दिया. इजरायल पर पाकिस्तान ने अमेरिका को सुना दी खरी-खोटी! ‘शांतिदूत’ आखिर निकले कट्टरपंथी, कहा- इजरायल से दोस्ती हराम!
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पाकिस्तान जिन 60 लाख गधों पर गर्व करता है, उनकी पूरी आबादी ने मुनीर को अपना उस्ताद मान लिया है. उस्ताद, इसलिए क्योंकि दुलत्ती मारने में पाकिस्तान का आर्मी चीफ, गधों का भी बाप निकला. मुनीर की ये दुलत्ती सीधी पड़ी है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को, जिसके बाद पूरा संबोधन प्रबोधन ही बदल गया है. मुनीर ने पहले तो ट्रंप को जी जनाब, जी जनाब कहा... अब बोल रहे हैं आप कौन साहब? अब तक ट्रंप के सजदे में झुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की इसी बदली जुबान की वजह से गधों की दुलत्ती का विशेषण याद आया.
ऐसा इसलिए क्योंकि गधों के हित की बात में जरा सी कमी हुई, तो ये लात मारने से चूकते नहीं. मुनीर की शह पर पाकिस्तान ने तो अमेरिका के मुंह पर तमाचा ही मार दिया. इजरायल पर पाकिस्तान ने अमेरिका को सुना दी खरी-खोटी! ‘शांतिदूत’ आखिर निकले कट्टरपंथी, कहा- इजरायल से दोस्ती हराम! पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल के साथ दोस्ती को लेकर कहा कि आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे, जिन लोगों का एक दिन का ऐतबार नहीं किया जा सकता. इस पर हमारा स्टैंड बहुत क्लीयर है. ये चीज (इजरायल को मान्यता) हमें स्वीकार नहीं है और दूसरा ये है, कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर इजरायल का नाम नहीं शामिल.
इजरायल को मान्यता देने को लेकर पाकिस्तानी रक्षामंत्री के इस बयान के साथ ही ये बात भी क्लीयर हो गई, कि मुनीर और उसके पूरे मुल्क ने कैसे ट्रंप को ना सिर्फ दुलत्ती मारी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट प्लान पर पानी फेर दिया. क्योंकि ट्रंप चाहते थे, अरब और पश्चिम एशिया के देश 6 साल पुराने अब्राहम अकॉर्ड को माने और इस समझौते के तहत इजरायल को मान्यता दें, दोस्ती बढ़ाएं.
अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने इस समझौते को लेकर बड़ा दावा किया था, कहा था, कि कई देश में इसमें शामिल हो चुके हैं. उनका इशारा पाकिस्तान की भी तरफ था. ट्रंप ने कहा था कि मैं इस पर आगे कुछ कहना नहीं चाहता. हम उसे और बड़ा करने जा रहे हैं. कई देश अब्राहम (एकॉर्ड्स) में आना चाहते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास चार देश हैं और बाइडेन ने उस पर भी कुछ नहीं किया. वही चार हैं, लेकिन वे महान देश हैं. उन्होंने इसे करने का साहस दिखाया और यह बहुत अच्छा चला.
ट्रंप जिस अब्राहम अकॉर्ड के 4 देशों की बात कर रहे हैं, उसमें इजरायल के साथ यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देश ही है. लेकिन जब बात आई अरब और पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल करने की, तो पाकिस्तान ने सीधे मुंह से कह दिया कि जिसे हम मान्यता नहीं देते हैं उस देश से दोस्ती कैसी? वहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 'मैं तो जाति तौर पर मेरा इसमें कोई. मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी नजरिए के खिलाफ हो.'
ट्रंप ने एक तरह से पाकिस्तान और अरब देशों को धमकाया भी था, कि सभी देश अगर शांति के पक्ष में नहीं आए, ईरान से डील नहीं हुई, तो पूरे क्षेत्र में तबाही मच जाएगी. क्योंकि वो ईरान को किसी कीमत पर परमाणु शक्ति बनते नहीं देखना चाहते. लेकिन पाकिस्तान की सीधी ना के बाद अरब देशों में भी कोई खास सुगबुगाहट नहीं दिख रही. आपको बताते हैं, कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या और इसके पीछे ट्रंप की असली मंशा क्या है.
ये समझौता 2020 में अमेरिकी मध्यस्थता में तैयार हुआ था
मकसद अरब देशों और इजरायल के बीच दुश्मनी खत्म करना था
इसके तहत इजरायल के साथ कूटनीतिक र व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना था
इजरायल के साथ अरब देशों की एकजुटता से ईरान को दबाना बड़ा मकसद था
अब ईरान के साथ डील के बाद ट्रंप वही मकसद हासिल करना चाहते हैं
यानी ट्रंप एक तरफ ईरान से शांति वार्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके कद को छोटा करने के लिए इजरायल की ताकत अरब देशों से दोस्ती बढ़ाने की कूटनीतिक चाल चल रहे हैं. इस बात से अरब देश भी वाकिफ हैं और ईरान भी.
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