DNA Analysis: PAK में खुला घूम रहा आतंकी हाफिज सईद, नए साल पर मुनीर के साथ की मीटिंग; क्या है इस बैठक का मकसद?

Hafiz Saeed Meeting With Asim Munir: भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मीटिंग कर रहा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 01, 2026, 11:36 PM IST
Pakistan Politics: आज हम आसिम मुनीर और हाफिज सईद की 2026 वाली मीटिंग का विश्लेषण करने वाले हैं. नए साल पर लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का नया वीडियो सामने आया है.  इस वीडियो में आतंकी कसूरी नए साल पर अपने मंसूबों की पूरी लिस्ट बता रहा है. भारत को धमका रहा है. पाकिस्तान में आतंकियों की नए साल वाली मीटिंग में और क्या हुआ. इस मीटिंग का मकसद क्या था. इन्हीं सवालों को अब हम, डिकोड करेंगे. 

पाकिस्तान में मीटिंग कर रहा आतंकी 

लश्कर ए तैयबा के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो में सेमिनार हॉल में कई लोग बैठे दिख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में जो व्यक्ति मंच से संबोधित कर रहा है उसपर गौर करने की जरूरत है. यही है सैफुल्लाह कसूरी. पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ. 

भारत को दे रहा धमकी 

इस शख्स पर पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं को जान से मारने का आरोप है, जो न जाने कितने मासूमों को आतंक की आग में झोंक चुका है. वो व्यक्ति पाकिस्तान में खुलेआम मीटिंग्स कर रहा है. मीटिंग्स ही नहीं कर रहा है बल्कि भारत को धमकी दे रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने लश्कर-ए-तोएबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों के आतंकी अड्डों को तबाह किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सिर्फ लश्कर के ही प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आ रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है. ये जानने के लिए आपको इन दोनों गुटों का टेरर सिग्नेचर और मुनीर का टेरर प्लान बेहद गौर से समझना चाहिए. 

पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में आतंक 

जैश की टेरर नीति में एक चीज को हमेशा प्राथमिकता दी गई है. जैश के आतंकी बहुत ही लो-प्रोफाइल रहते हैं यानी वो अपने वीडियो या फोटो पोस्ट नहीं करते हैं. वो सिर्फ आतंकी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं. दूसरी तरफ लश्कर के आतंकी हमेशा अपना टेरर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फोटो, वीडियो शेयर करते हैं. आतंक को जिहाद के नाम पर बढ़ावा देते हैं. पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर में स्थानीय आतंकी बहुत कम हो गए हैं. हालिया आंकलन के मुताबिक कश्मीर में 122 विदेशी यानी पाकिस्तानी आतंकी और सिर्फ 9 स्थानीय आतंकी हैं. इसी वजह से मुनीर लश्कर को बढ़ावा दे रहा है ताकि उसकी जहरीली तकरीरें और आतंकियों का प्रोपेगेंडा कश्मीर के नौजवानों को दोबारा आतंक की भट्टी में धकेल सके. 

