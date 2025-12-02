'व्हाइट सीजफायर' में आंतकियों को पीछे बुला रही PAK फौज, मुनीर के डर की वजह है बड़ी

Indian Army: पहले युद्धाभ्यास त्रिशूल ने पाकिस्तान के हुक्मरानों के होश उड़ाए, फिर ऑपरेशन राम प्रहार ने नींद उड़ाई. अब पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत उसके आतंकी लॉन्च पैड फिर से न उड़ा दे. इसलिए वो अपने आतंकी लॉन्च पैड शिफ्ट कर रहा है. खबर है कि पाकिस्तान ने टेरर कैंप्स को और पीछे अपने मुल्क के गहराई वाले इलाकों में शिफ्ट कर दिया है, ताकि वो आतंकी लॉन्च पैड कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के टारगेट न बन जाए.

PAK फौज में भारत की सेना का खौफ चल रहा है

मुनीर खौफ खा रहा है आतंकियों को पीछे कर रहा है! ज़ी न्यूज़ भारत पाकिस्तान बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें लाया है, उसमें दिख रही भारतीय सेना और सुरक्षाबलों की तैयारियों से पाकिस्तान खौफजदा दिख रहा है. पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से पहले ही डरा हुआ है और अब पाकिस्तान पर कभी भी चौतरफा मार पड़ने वाली है. इसका आभास अभी से मुनीर एंड कंपनी हो गया है. जिससे मुल्ला मुनीर और पाक पीएम शहबाज पूरी तरह से डरे सहमे दिखाई दे रहे है.

'सेना और बीएसएफ सब जानती है'

इस बार ये डर किसी पाकिस्तानी मंत्री की गादड़भभकी नहीं है. इस बार ये डर दिखा है पाकिस्तान की एक करतूत से. BSF ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 72 आतंकवादी लॉन्च पैड्स भारत से दूर पाकिस्तान के गहराई वाले क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिए हैं. कई आतंकियों को एक साथ ट्रेंड किया जा रहा है.

भारत-पाकिस्तान सीमा से ग्राउंड रिपोर्ट

भारत-पाकिस्तान सीमा पर ज़ी न्यूज़ ने जायजा लिया तो पाकिस्तान के आतंकी आकाओं के मन में फैले भारतीय सेना के खौफ की पुष्टि हो गई. वैसे तो मई में चार दिनों के संघर्ष के बाद हमारी सेना ने अभी तक कार्रवाई में विराम रखा है. लेकिन BSF सरकार के आदेश मिलने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है. BSF ने भी सीमा पर गश्त और बढ़ा दी है.

दरअसल, नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते में POK में इतनी बर्फबारी शुरू हो जाती है कि जिसके बाद से गाड़ियां हो या इंसान सबका मूवमेंट रूक जाता है . इसको पाकिस्तानी सेना में व्हाइट सीजफायर भी कहते है. आसिम मुनीर को लग रहा की इंडियन आर्मी इसी बर्फबारी में अपनी सेना के साथ बहुत जल्द बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है और इंडियन आर्मी आम लोगों को निशाना तो बनाती नहीं, भारतीय सेना के निशाने पर होते हैं सिर्फ आतंकियों के लॉन्च पैड तो ऐसे में अपनी अवाम को मरने के लिए छोड़ चुके शहबाज़ और मुनीर को चिता है आतंकियों की. ऐसे में 72 आतंकी लॉन्च पैड पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से और दूर ट्रांसफर कर दिए हैं.

पिक्चर अभी बाकी है...

वैसे भी आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी तो पहले ही पाकिस्तान को ये संकेत दे चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ 88 घंटे का ट्रेलर है...पूरी पिक्चर अभी बाकी है. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कह चुके हैं- 'मैं कहना चाहूंगा मूवी शुरू भी नहीं हुई थी. सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था जो 88 घंटे में खत्म हो गया. आगे आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे. इसकी पूरी तैयारी करके हम बैठे हुए हैं.'

यानी मैसेज क्लियर है. मई में 'हेडक्ववार्टर' उड़े, नवंबर में 'कब्र' खुदेगी क्योंकि सीमा पर भारत की सेना के जवानों का विराट संख्या बल है, जितने हथियार उनके पास हैं. वो पाकिस्तान ने पहले नहीं देखा होगा. इसी वजह से वो अपने आतंकियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है.