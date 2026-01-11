पाक आर्मी मुझे बुलाती है और...आतंकियों पर निर्भर है मुनीर की सेना, लश्कर के दरिंदे ने खुद किया खुलासा

Saifullah Kasuri Pakistan Army Terror Nexus: लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकी नेता सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान सेना और आतंकी संगठनों के रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उसने खुले मंच से कहा कि पाकिस्तान आर्मी उसे अपने कार्यक्रमों में बुलाती है. इतना ही नहीं, सेना के जवानों की अंतिम विदाई यानी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए भी उसे न्योता दिया जाता है. उसका यह बयान पाकिस्तान सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े करता है, जिनमें वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते रहते हैं.

सैफुल्लाह कसूरी से डरा है भारत?

यह बयान सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया है. वह बच्चों को संबोधित कर रहा था. इसी दौरान उसने कहा कि पाकिस्तान सेना खुद उसे बुलावा भेजती है. उसने यह भी दावा किया कि उसकी मौजूदगी से भारत डरा हुआ है. इस दौरान उसने भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें भी कही हैं. कसूरी हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है और पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है.

कसूरी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बयान दिया है. उसने माना कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. इसके बावजूद उसने भारत को धमकी भरे लहजे में कहा कि कश्मीर को लेकर उनका संगठन पीछे हटने वाला नहीं है. उसने कहा कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर गलती की है. उसके इस बयान से साफ है कि आतंकी संगठन अब भी अपने मंसूबों पर कायम हैं.

पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड

इससे पहले भी सैफुल्लाह कसूरी कई विवादित बयान दे चुका है. एक रैली में उसने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताए जाने के बाद वह दुनिया भर में मशहूर हो गया है. उसने इस बात को गर्व की तरह लोगों को बताया है. यह रैली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर इलाके में हुई थी. ऐसे बयान यह दिखाते हैं कि आतंकी नेताओं को पाकिस्तान में खुली छूट मिली हुई है.

गौरतलब है कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. यह कार्रवाई 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी. इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है. इसके बाद चार दिन तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा है. आखिरकार 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने पर सहमति बनी है. सैफुल्लाह कसूरी के ताजा बयान ने एक बार फिर पाकिस्तान की भूमिका को कठघरे में खड़ा करने का काम किया है.

