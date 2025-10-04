Advertisement
बलूचिस्तान में जारी है पाक आर्मी का कहर, 3 युवकों को पहले अगवा किया फिर गोलियों से छलनी शव बरामद

Pak Army Murdered Baloch Youth after Kidnapping: पीड़ित परिवारों और मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सरकारी-प्रायोजित मिलिशिया पर इन हत्याओं का आरोप लगाया है और इसे पाकिस्तानी आर्मी का सिस्टमैटिक हिंसा का प्लान बताया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:02 PM IST
बलूचिस्तान में जारी है पाक आर्मी का कहर, 3 युवकों को पहले अगवा किया फिर गोलियों से छलनी शव बरामद

Pakistan Army Killed 4 Baloch Youth: पाकिस्तानी आर्मी का देश के सबसे बड़े और संसाधन-समृद्ध प्रांत बलूचिस्तान में कहर जारी है. बलूचिस्तान में पाक आर्मी के जुल्मो-सितम की वजह से वहां मानवाधिकार संकट लगातार गहराता जा रहा है. पाकिस्तानी आर्मी ने पहले एक अक्टूबर को बलूचिस्तान के 4 बलूच युवकों को अगवा कर लिया और फिर उसके अगले दिन इन युवकों के गोलियों से छलनी किए गए शव बरामद हुए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में पाक आर्मी के खिलाफ आक्रोश फैल गया है. पीड़ित परिवारों और मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सरकारी-प्रायोजित मिलिशिया पर इन हत्याओं का आरोप लगाया है और इसे पाकिस्तानी आर्मी का सिस्टमैटिक हिंसा का प्लान बताया है.

 ये घटनाएं बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगियों और अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं की बढ़ती सीरीज को दर्शाती हैं. इन्हें प्रांत की स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना की रणनीति मानी जा रही है.स्थानीय समाचार पोर्टल द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, मारे गए 4 में से 3 युवकों की पहचान की जा चुकी है. 4 में से 3 शव कुद्दूस बलूच पुत्र उमैद, नेक साल बलूच पुत्र दिलवाश और नजर अर्ज पुत्र अर्ज मुहम्मद के रूप में पहचाने गए हैं. मारे गए बलूच युवकों की लाशें केच जिले के बुलैदा इलाके में सोराप डैम के पास मिलीं. मारे गए तीनों शख्स पेशे से ड्राइवर थे और सीमा पार व्यापार से जुड़े हुए थे.

पीड़ित परिजनों ने लगाए पाक आर्मी पर गंभीर आरोप
मारे गए बलूच युवकों के परिजनों ने बताया कि 30 सितंबर को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और तथाकथित 'डेथ स्क्वॉड' नाम के एक सरकार के समर्थित मिलिशिया ने पहले उन युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. फिर इसके बाद अगले ही दिन यानि कि एक अक्टूबर को उन युवकों की गोलियों से छलनी हुई डेड बॉडी बरामद की गईं. लोकल न्यूज पोर्टल ने इससे पहले नजर अर्ज मुहम्मद की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पब्लिश की थी. इस मामले में पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनका भी इसी मिलिशिया ने पहले अपहरण किया था.  

पहले घर से अपहरण किया फिर कर दी हत्या
बलूचिस्तान में जबरन अपहरण और फिर उसके बाद पीड़ित के क्षत-विक्षत शव बरामदगी अब एक आम बात बन चुकी है. ऐसी ही एक अन्य घटना में लसबेला जिले के उथल इलाके में मकरान कोस्टल हाईवे के पास एक शव बरामद हुआ. इस बार मृतक की पहचान जंजैब बलूच पुत्र रोशिन के रूप में हुई. जंजैब ग्वादर जिले के पसनी क्षेत्र के बाब्बर शूर इलाके का रहने वाला एक मजदूर था. परिजनों ने बताया कि जंजैब को पाकिस्तानी आर्मी ने 28 सितंबर को ही उसके घर से उठा लिया था. ह्यमन राइट्स के बार-बार अपील करने के बावजूद पाकिस्तानी सरकार ने अब तक किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई या जवाबदेही में असफल रही है. वहीं पीड़ित परिवार लगातार जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तानी अधिकारी खामोश बैठे हैं. 

यह भी पढ़ेंः कॉलर पकड़ा, कुर्सियों से पीटा... PAK में पत्रकारों के साथ गुंडों जैसा बर्ताव क्यों?

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

;