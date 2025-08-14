अब दरकने लगी है डर की दीवार...शहबाज के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता, पाकिस्तान से मांगी 'आजादी'

Pakistan: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के बड़े शहर रावलाकोट में अचानक हजारों की संख्यां सड़कों पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से हालात काफी बिगड़ गए है.प्रदर्शन कर रहे लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं. यह हाल के सालों में इस इलाके का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है. प्रदर्शनकारियों में बच्चे, बुज़ुर्ग और महिलाएं भी शामिल थे. उन्होंने आजादी के नारे लगाए और झंडे नारे लगाए, 'अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले.' इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया।.इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए. लोगों का गुस्सा पाकिस्तानी सेना और शहाबाज सरकार के खिलाफ था.

Protests against Pakistan Army in Rawlakot of Pakistan Occupied Jammu & Kashmir (PoJK) on the eve of Pakistan’s Independence Day. Slogan: “America Ne Kutte Paale - Wardi Wale Wardi Wale” Protestors hit out at Asim Munir for becoming a puppet of Trump. pic.twitter.com/IfapxWPAy2 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 14, 2025

भारतीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक, ये विरोध लंबे वक्त से जारी सरकारी लापरवाही, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से पैदा हुआ है. हालात तब हिंसक हो गए जब पाकिस्तान सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनमें बुज़ुर्ग और महिलाएं भी थीं. सीएनएन-न्यूज18 ने टॉप भारतीय खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि पीओके के अन्य हिस्सों में फैलने से पहले ही विद्रोह को दबाने की कोशिशों में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. लेकिन जनता का गु्स्सा तब और ज्यादा भड़क गया, जब शहबाज ने प्रमुख आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद कई स्थानीय लोगों ने जोखिमों के बावजूद अपना संघर्ष जारी रखने की कसम खाई.

'जगह रावलकोट, लेकिन फायदा सेना और पंजाब को'

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान सेना ने जानबूझकर पीओके को आर्थिक रूप से निर्भर और राजनीतिक रूप से गुमनाम बनाए रखा है. यही वजह है कि यहां की अवाम सरकार के खिलाफ उतर आई है. यहां जो भी डेवलेपमेंट के काम होते हैं, वे ज्यादातर सेना की जरूरतों के लिए होते हैं. जबकि आम लोगों की हॉस्पिटल, स्कूल और सड़क जैसी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है. इसके अलावा, यहां के कुदरती रिसोर्सेस, खासकर जलविद्युत ( Hydroelectricity ) और खनिज का भरपूर दोहन किया जा रहा है. लेकिन इसका फायदा पंजाब प्रांत और सेना को मिलता है. स्थानीय लोगों को न तो उचित मुआवजा मिलता है और न ही विकास के मौके. एक सूत्र ने बताया, 'इस्लामाबाद ने जानबूझकर पीओके को पिछड़ा रखा है, ताकि उस पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके. जो भी ढांचा बना है, वह सेना के फायदे के लिए है, न कि यहां रहने वाले आम लोगों के लिए.'

'डर की दीवार अब टूटने लगी है'

जबकि, पीओके तकनीकी रूप से एक स्वशासित क्षेत्र ( Autonomous Region ) है, फिर भी पाकिस्तानी नौकरशाही इस इलाके पर मुदाखलत और सैन्य निगरानी के जरिए से सख्त कंट्रोल रखता है, जिससे मकामी कयादत अमली तौर पर बेइख्तियार (शक्तिहीन) हो जाता है. ह्यूमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लंबे वक्त से पाकिस्तान पर पीओके में मनमानी गिरफ़्तारियां, हिरासत में यातनाएं, जबरन गायब करना और विरोधियों की टारगेट किलींग करने जैसे कठोर हथकंडे अपनाने का इल्जाम लगाते रहे हैं. इन तरीकों ने सालों से विरोध को दबाया है, लेकिन मौजूदा विरोध प्रदर्शनों का पैमाना और गुस्से को दर्शाता है कि डर की दीवार टूटने लगी है.

