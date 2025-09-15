पाकिस्तानी फौज की घबराहट बढ़ रही है, TTP की ताकत बढ़ रही है, पड़ोसी देश में 'खौफ' चल रहा है!
Hindi News

पाकिस्तानी फौज की घबराहट बढ़ रही है, TTP की ताकत बढ़ रही है, पड़ोसी देश में 'खौफ' चल रहा है!

Pak Army: एक तरफ पाकिस्तान कर्ज के करंट से परेशान दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में TTP के हाथों पाकिस्तानी सैनिकों के मरने का सिलसिला जारी है. TTP को कुचलने के लिए फौज ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जितने TTP के आतंकी नहीं मारे जा रहे, उससे ज्यादा मुनीर के सैनिक मर रहे. लिहाजा PAK फौजी समझ नहीं पा रहे कि कैसे जान बचाएं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:09 AM IST
Pakistan Army: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है, खबरें आ रही है कि पाक फौज पर 3 जगह से हमला हुआ. खैबर पख्तूख्वा में भी पाक फौज की हालत खराब है. कहीं कर्फ्यू है तो कहीं कोई और बड़ी प्रॉब्लम है. पाकिस्तान के दर्जनों जवान ढेर हो चुके हैं. पाकिस्तानी पब्लिक का दावा है कि FC के हेड क्वार्टर को पेशावर से इस्लामाबाद शिफ्ट करने का फैसला हुआ है. दूसरी चौकी पर घात लगाए लड़ाकों ने घातक हथियारों से हमला किया और पाक फौज के 12 जवानों को मार दिया, चार की हालत गंभीर बनी हुई है. 

केपी में बगावत!

पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वाह यानी जिन्नालैंड का वो इलाका, जो दशकों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है. लाखों की आबादी खुद को मतलब परस्त और दहशतगर्द हुकूमत से अलग करने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रही है. जिसका खामियाज़ा उन्हें सेना की गोली खाकर चुकानी पड़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ज्यादतियों का जवाब देने के लिए TTP भी लगातार हमले कर रहा है और पाक फौज के अटैक का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है.

- पाकिस्तान के पख्तूनख्वा में तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई.
- पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी करके खुद यह जानकारी दी है.
- 10 से 13 सितंबर के बीच खैबर-पख्तूनख्वा में चलाए गए दो अलग-अलग खुफिया अभियानों में 12 सैनिकों की मौत हुई.
- इस दौरान पाक आर्मी ने टीटीपी के 35 आतंकवादियों के भी मरने का दावा किया है.

पाक सेना के मुताबिक ये अभियान बजौर और दक्षिण वज़ीरिस्तान जिलों में चलाए गए. खुफिया जानकारी के आधार पर बजौर में एक ऑपरेशन चलाया गया. जिसमें सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई. उस मुठभेड़ में 22 TTP आतंकी मारे गए. दक्षिण वज़ीरिस्तान में दूसरे ऑपरेशन में 13 आतंकवादी मारे गए. 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई हालात ऐसे हैं कि इन इलाकों से पाकिस्तान की पकड़ छूट चुकी है और पाकिस्तान की खिलाफत करने वाले फौजियों को चुन चुन कर मार रहे हैं.

TTP का ऐलान...खंड-खंड होगा पाकिस्तान!

पाकिस्तानी  टीवी चैनलों और यू-ट्यूब पोर्टल्स पर दावा किया जा रहा है कि वजीरिस्तान में जूबी वजीरिस्तान में भी वही हालात चल रहे हैं बनू में कर्फ्यू लगा है. जूबी मुकम्मल तौर पर शिद्दत पसंदों के कंट्रोल में इस तरह है कि वो पाक फौज को मारते हैं फिर उसका वीडियो बनाकर डालते हैं कि हमने यहां पर हमला कर दिया. पाक फौज के दुश्मन लड़ाके वो सारे वीडियो पाकिस्तानियों को पहुंचने से पहले एक तो इंडिया को दे देते हैं उनके अकाउंट इसको टैग कर देते हैं. सीधे ट्विटर, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं.

ये भी पढे़ं- नेपाल के बाद पाकिस्तान में 8 करोड़ Gen Z ने कसी कमर, क्या है मिशन नूर? शहबाज-मुनीर को 6 दिन का अल्टीमेटम!

पाकिस्तान का बदला...पाकिस्तान पर भारी पड़ा!

पाकिस्तान की फौज अपने हुक्मरानों और फील्ड मार्शल के गुनाहों की सजा भुगत रही है और पाकिस्तान के सियासी मक्कार भारत और अफगानिस्तान पर इसका आरोप मढ़ रहे हैं. TTP के हाथों सैनिकों की मौत के बाद पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी तालिबान को अफगान तालिबान सुरक्षित पनाह दे रहा है और भारत भी उन्हें सपोर्ट करता है. पाक मीडिया में खबरें ये भी आईं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कुछ ठिकानों पर हमला करके बदला लिया है.  

कुछ दिन पहले 27 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना पर बड़ा हमला किया गया. पाकिस्तानी सेना के वाहनों पर किए गए इस हमले में करीब 23 लोगों की मौत हो गई. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इस हमले में पाक सेना का एक अधिकारी भी मारा गया. 27 जून को भी उत्तरी वजीरिस्तान में पाक आर्मी पर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी और दो दर्जन घायल हुए थे. 

इतना सब होने के बावजूद मुनीर को अक्ल नहीं आ रही है और वो बार-बार बलूचों को मारने के लिए फौज भेज रहा है. कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट कहती हैं कि पाकिस्तान सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकारों का हनन किया है. जिससे वहां के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. शायद वो दिन दूर नहीं जब बलूचों के गुस्से की चिंगारी बारूद बनकर पाकिस्तानी फौज के साथ पूरा मुल्क बर्बाद कर देगी.

