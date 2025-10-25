Advertisement
trendingNow12975474
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'मुनीर का फील्ड मार्शल बनना पाकिस्तान के लिए बीमारी जैसा, अंदर से खोखला हो गया पड़ोसी मुल्क', रिपोर्ट में दावा

Pakistan Army: इंडिया नैरेटिव की एक रिपोर्ट में विस्तार से इस बारे में बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 'आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना और पाकिस्तान के राजनीतिक और संस्थाओं पर उनका लगातार दबदबा राष्ट्रीय ताकत का पुनर्जागरण नहीं, बल्कि एक बीमारी जैसा है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मुनीर का फील्ड मार्शल बनना पाकिस्तान के लिए बीमारी जैसा, अंदर से खोखला हो गया पड़ोसी मुल्क', रिपोर्ट में दावा

Pakistan Asim Munir: पाकिस्तान की मिलिट्री का भ्रम न सिर्फ बाहरी गलत अंदाजों में खतरा पैदा करता है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी नुकसानदायक है वो इसलिए क्योंकि जनरलों को शान-शौकत की लत ने उन्हें समाज की असलियत से बेपरवाह कर दिया है. 

इंडिया नैरेटिव की एक रिपोर्ट में विस्तार से इस बारे में बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 'आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना और पाकिस्तान के राजनीतिक और संस्थाओं पर उनका लगातार दबदबा राष्ट्रीय ताकत का पुनर्जागरण नहीं, बल्कि एक बीमारी जैसा है. सेना को खुद पर घमंड है, उसे बड़प्पन का भ्रम है जिसने देश की स्थिरता और विकास की क्षमता को बार-बार नुकसान पहुंचाया है.'

खुद को खुदा समझ बैठी है पाक सेना

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सेना प्रमुख अयूब खान, जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ के नक्शेकदम पर चलते हुए, मुनीर सेना के इस विश्वास को दिखाता है कि मुक्ति लोकतंत्र या विकास में नहीं, बल्कि एक सेना के सुझाए राष्ट्रवाद में है जो सैनिक को नागरिक से ऊपर रखता है और व्यावहारिकता से ऊपर डर को रखता है.

इसमें बताया गया है, '75 सालों से, पाकिस्तान के जनरलों ने खुद को एक कमजोर राज्य के देवदूत के रूप में पेश किया है, जो नागरिक अक्षमता से इसे 'बचाने' के लिए आते हैं. अयूब खान के तख्तापलट और जिया के इस्लामीकरण से लेकर मुशर्रफ के 'प्रबुद्ध संयम' तक, हर दखलअंदाजी को देशभक्ति की जरूरत के तौर पर सही ठहराया गया और हर बार देश कमजोर, गरीब और ज्यादा आक्रामक होता गया.'

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय गौरव और इस्लामी दृढ़ता के बारे में बयानबाजी की आड़ में, 2025 में मुनीर का फील्ड मार्शल के पद पर पहुंचना नाटकीय रूप से यह साबित करता है कि इस्लामाबाद में असली सत्ता रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर के खाकी पर्दे के पीछे है.

मुनीर ने खुद की बनाई है कट्टर छवि

इसमें कहा गया कि, 'मुनीर की खुद बनाई हुई छवि एक धर्मनिष्ठ जनरल कुरान याद करने वाला और नैतिक संरक्षक की है, जो धार्मिक-सैन्य राष्ट्रवाद में डूबे समाज में अच्छी लगती है. फिर भी यह जरूरी सच्चाई को छिपाती है कि पाकिस्तान के जनरल, अपनी मानी हुई दिव्य नियति के नशे में, बार-बार व्यक्तिगत अधिकार को राज्य की ताकत समझ बैठे हैं. इसका नतीजा विचारधारा में लिपटे अधिनायकवाद का एक अंतहीन चक्र रहा है, जिससे राजनीतिक ठहराव और आर्थिक बर्बादी दोनों पैदा हुई हैं.'

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनीर के तहत पाकिस्तान की त्रासदी उसकी दोहरी नीति में है - नाम का गणतंत्र लेकिन असल में एक छावनी, जिसमें सरकार केवल सेना की मर्जी के प्रशासनिक विस्तार के रूप में मौजूद है. न्यायपालिका राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के दबाव में झुक जाती है, जबकि मीडिया लगातार घेराबंदी में रहता है. 

मुनीर का क्या है फ्यूचर प्लान?

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनीर की हालिया चालें - जिसमें 2035 तक सत्ता में बने रहने के लिए दस साल का एक्सटेंशन प्लान भी शामिल है - यह दिखाती हैं कि सेना को यकीन है कि 'पाकिस्तान की मुक्ति' 'संवैधानिक जवाबदेही' के बजाय 'कमांड की निरंतरता' में है.

रिपोर्ट में कहा गया है, 'जब तक पाकिस्तान के नागरिक सेना से अपनी संप्रभुता वापस नहीं ले लेते, तब तक यह देश मिलिट्री के घमंड का एक दुखद थिएटर बना रहेगा - जहां जनरल साम्राज्य के सपने देखते हैं जबकि उनका देश कर्ज, निराशा और बर्बादी के बोझ तले दबा हुआ है. मुनीर का शासन, भले ही फील्ड मार्शल की शान से सजा हो, शायद जीत के लिए नहीं, बल्कि खोए हुए मौकों के लिए याद किया जाएगा - यह पाकिस्तान के सबसे लंबे, सबसे विनाशकारी भ्रम की निरंतरता है कि मुक्ति वर्दी पहनने में है.'

(इनपुट-IANS)

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा