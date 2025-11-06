DNA: मुनीर के ऑर्डर पर फिर से 'पुलवामा' की साजिश, जवाब के लिए भारतीय सेना धारदार बना रही 'त्रिशूल'

Jammu Kashmir Terror News: लगता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का असर 6 महीने में ही भूल गया है. ऐसा हम 2 वजहों से कह रहे हैं. पहली वजह है- मसूद अजहर की आपा यानी बहन और दूसरी वजह है- मुनीर सेना की सबसे बड़ी टेरर मीटिंग. मुनीर ने एक बार फिर अपने आतंकी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया है. इस बार जैश-ए-मोहम्मद के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए आगे आई है..आतंकी मसूद अजहर की बहन.

आतंकी कैंप में शामिल होने के लिए बांटे जा रहे कार्ड

पक्की खबर ये है कि PoK से लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में आतंकियों के नेटवर्क को फिर से जिंदा किया जा रहा है. नए आतंकियों की भर्ती के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं. इसके लिए बाकायदा इन्विटेशन कार्ड बांटे जा रहे हैं. ये कार्ड उर्दू भाषा में हैं और इनमें कराची में हुए एक आतंकी भर्ती कैंप में शामिल होने का न्योता है.

इस इनविटेशन कार्ड में रविवार 9 नवंबर.. सुबह 10 बजे बैठक बुलाई गई है. इस इन्विटेशन कार्ड में सबसे नीचे छोटे अक्षरों में जो लिखा गया है उस पर गौर कीजिए. इसमें लिखा है- 'इस्लाम की सभी बेटियों को इसमें पूरी तरह से भाग लेना चाहिए.'

मुनीर मसूद अजहर को दी कैंप की जिम्मेदारी

इस बैठक में चीफ गेस्ट के कॉलम में लिखा गया है मसूद. माना जा रहा है कि ये मसूद अजहर है क्योंकि इस कैंप में महिला आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी मुनीर ने मसूद अजहर की बहन सैदा अजहर को दी है. अब आपको ये भी जानना चाहिए की इस बैठक में होगा क्या.

इस ट्रेनिंग कैंप में गरीब और युवा महिलाओं को चरमपंथी विचारधारा के लिए जरिए ब्रेनवॉश किया जाएगा. उन्हें आतंकी गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जाएगा. सैदा अजहर को महिला फिदायीन फौज तैयार करने का जिम्मा दिया गया है. यानी मुनीर एंड कंपनी अब 'आत्मघाती आपा फोर्स' तैयार कर रही है.

पीओके में आतंकी कैंप फिर हुए सक्रिय

एक तरफ तो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में नए आतंकियों के भर्ती कैंप चल रहे हैं. वहीं खबर ये भी है कि मुनीर के ऑर्डर पर पीओके के आतंकी कैंप्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, पिछले महीने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद और भिंबर क्षेत्रों में दो अहम बैठकें हुई थीं.

इन बैठकों में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद समेत, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन और तहरीक-उल-मुजाहिदीन समेत कई आतंकी संगठनों के कमांडर मौजूद थे.

अगर सरहद पार ऐसी मीटिंग्स हो रही है तो तय मानिए की मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद पडे आतंकी कैंप्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया है और एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की कोई साजिश रच रहा है.

सपोर्ट के लिए BAT को किया गया तैनात

आतंकियों को फिर से एक्टिवेट करने वाली इस थ्योरी को और हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अपने BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम की तैनाती को बढ़ा दिया है. पाकिस्तान ने पूरे PoK में BAT की टीमों को तैनात कर दिया है. पाकिस्तानी सेना के ये फौजी आतंकियों की घुसपैठ में मदद करते हैं.

कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है. ऐसे में इस बार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बूस्टर डोज की जरूरत है.