पहले जर्ब-ए-अज्ब में फेल, अब फिर वही गलती दोहराने जा रहा पाकिस्तान; भारी न पड़ जाए पठानों से भिड़ने का फैसला

Pakistan Army Action in Tirah Valley: पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर नए घमासान का प्लान बना रहे हैं . सरहद पार इस प्लान को पाकिस्तान वर्सेस पठान का नाम दिया जा रहा है. इस प्लान को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान गौर से जानना चाहिए.

एक मीडिया इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'ये समझना गलती होगी कि हमने अफगान तालिबान का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है. मैं दोहराना चाहता हूं कि अफगान तालिबान से निपटने का वक्त आ गया है. हमें बस दिन और जगह तय करनी है. आज जो हालात हैं उन्हें देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क बन चुका है.'

तिराह घाटी से पठानों को हटा रही पाकिस्तानी फौज

अफगान तालिबान का एक बड़ा हिस्सा पश्तून यानी पठान है. शहबाज सरकार के मंत्री इन्हीं पठानों से निपटने का दम भर रहे हैं. इसके लिए मुनीर की फौज तहरीक-ए-तालिबान के गढ़ यानी तिराह घाटी में बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन करा रही है. पाकिस्तानी फौज ने नागरिकों को घाटी छोड़ने के लिए 25 जनवरी की डेडलाइन दी थी. जिसे अब बढ़ाकर फरवरी के पहले हफ्ते तक कर दिया है.

अब तक इस घाटी की डेढ़ लाख की आबादी में से 80 हजार लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं. पाकिस्तानी फौज की कोशिश है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक इस घाटी से एक-एक आदमी को विस्थापित कर दिया जाए.

सैन्य अभियान की तैयारी कर रही पाकिस्तानी सेना

इतने बड़े विस्थापन से एक ही संकेत मिलता है कि मुनीर की फौज पाकिस्तान के अंदर बसे पठान यानी तहरीक-ए-तालिबान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रही है. फौजी हमलों में नागरिकों के मरने पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा. इसी वजह से पठान लड़ाकों से भिड़ने के लिए पाकिस्तान की कायर फौज नागरिकों को उनके घर-बार से दूर कर रही है.

अफगान तालिबान से पाकिस्तान किस तरह निपटेगा. निपट भी पाएगा या नहीं. इन सवालों का विश्लेषण भी हम करेंगे लेकिन उससे पहले मुनीर के प्लान का DNA टेस्ट करना जरूरी है . पाकिस्तानी फौज के इतिहास में ये दूसरी बार है जब पश्तून बागियों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की तैयारी की जा रही है. मुनीर का ये प्लान कितना कामयाब होगा. ये समझने के लिए आपको पहले ऑपरेशन के आंकड़े ध्यान से देखने और समझने चाहिए.

पहले भी नाकाम हुई थी कोशिश

पठान बागियों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज ने वर्ष 2014 में ऑपरेशन जर्ब-ए-अज्ब शुरु किया था. ये ऑपरेशन वर्ष 2017 तक चला था. इन तीन सालों में पठान बागियों से लड़ते हुए पाकिस्तानी फौज के 500 से ज्यादा अफसर और जवान मारे गए थे. उत्तरी वजीरिस्तान और उसके नजदीकी इलाकों से 10 लाख लोग विस्थापित हो गए थे. इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज को 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ गए थे.

इतने बड़े नुकसान के बाद भी पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से पठान बागियों को कुचलने में कामयाब नहीं हो पाई थी. पाकिस्तानी फौज की इस नाकाम कार्रवाई पर एक पाकिस्तानी अखबार के संपादकीय ने बड़ी दिलचस्प हेडलाइन लिखी थी. ये हेडलाइन आपको भी देखनी और समझनी चाहिए.

'ऑपरेशन कामयाब लेकिन मरीज मर गया'

इस संपादकीय का शीर्षक था, 'OPERATION WAS A SUCCESS BUT THE PATIENT IS DEAD'. इस तंज का अर्थ था कि पाकिस्तानी फौज ने कामयाब ऑपरेशन का ऐलान तो कर दिया लेकिन जो असली मकसद था वो पूरा ही नहीं हुआ.

आज से 12 साल पहले पाकिस्तान को पठानों से लड़ने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे. आज पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 7 प्रतिशत तो सिर्फ विदेशी कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च करता है. दूसरी तरफ तहरीक-ए-तालिबान भी पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो चुका है. इसी वजह से माना जाता है अगर मुनीर ने दोबारा पठानों को ललकारा तो पाकिस्तानी फौज को 2014 से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा.