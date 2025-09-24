1971 की जंग चूहे-बिल्ली का खेल थी, इंडियन आर्मी आई तो...पूर्व PAK फौजी ने बताई युद्ध की कहानी
Pakistan Viral News: 1971 को पाकिस्तान- बांग्लादेश लड़ाई के कई किस्से हैं. बांग्लादेश इसी लड़ाई के बाद  एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, जिसके बाद 1971 के मुक्ति संग्राम खत्म हुआ. पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने वाला बांग्लादेश वजूद में आया. 

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:24 PM IST
Viral News: 1971 का बांग्लादेश जंग इतिहास की एक अहम घटना है, जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया. इस जंग के बाद पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर वजूद में आया. पाकिस्तान- बांग्लादेश लड़ाई के कई किस्से हैं. लेकिन इस लड़ाई में भारतीय सेना ने निर्णायक भूमिका निभाई. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कूटनीति और रणनीतिक सोच से बांग्लादेश को आजाद कराया.

हाल ही में इस जंग को लेकर एक पूर्व पाकिस्तानी सेना के अफसर ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने ढाका शहर पर इतनी भीषण बमबारी की कि वह खुद लफ्जों में बयां नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि एक दिन तो भारतीय सेना ने हजारों पाउंड का बम गिराया, जिससे इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि उसमें पानी निकलने लगा.

'सिर्फ हमारे लोग मारे जा रहे थे'

जब इंटरव्यू ले रहे शख्स ने पूछा कि इस दौरान पाकिस्तानी सेना भी मारे जा रहे थे और इंडियन आर्मी भी मारे जा रहे थे, तो पूर्व अफसर का जवाब सुनकर वो हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि हमारे लोग सिर्फ मारे जा रहे थे. उनके लिए तो ये जंग चूहे-बिल्ली का खेल थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर चुकी थी. जब भारतीय सेना आई तो उसके पीछे हजारों की तादाद में गाड़ियां और बंदूक नालें नजर आ रही थीं. इसके बाद उन्होंने जो कहा कि वो बेहद ही झकझोर देने वाला  है. उन्होंने कहा कि जैसे इंडियन आर्मी वहां से निकली वहां कत्ले आम हो गया. हर तरफ लाशें ही लाशें थीं.   

मुक्ति संग्राम: बड़ी तबाही 

बता दें कि, 1971 की बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम में बड़ी तबाही हुई थी. इस जंग के दौरान बांग्लादेश में स्वतंत्रता की लड़ाई में और जंग के बाद हिंसा में हजारों लोग मारे गए. कई लोग भूख, बीमारी और अत्याचार के कारण भी दम तोड़ दिए. इसके साथ ही लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार और करोड़ों लोग बेघर होकर शरणार्थी बन गए.

