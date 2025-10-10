Advertisement
trendingNow12956599
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

DNA: क्या है फील्ड मार्शल असीम मुनीर का सुसाइड मिशन, फर्जी में काबुल पर बरसा दिया बम; TTP कब देगा जवाब ?

Kabul Attack: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमला किया है जिसमें तहरीक-ए-तालिबान (TTP) के कमांडर नूर वली महसूद को निशाना बनाने का दावा किया गया है. हालांकि, इस दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि नूर वली महसूद ने एक ऑडियो संदेश में अपने जिंदा होने का दावा किया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

DNA: बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया. ये हमला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के नजदीक किया गया था और पाकिस्तान का दावा है कि इस हमले में तहरीक-ए-तालिबान के कमांडर नूर वली महसूद को ढेर कर दिया गया है. पाकिस्तान की दलील है कि ओरकजई में TTP ने पाकिस्तानी फौज पर जो अटैक किया था ये हवाई हमला उसी के जवाब में किया गया है.

पाकिस्तान ने नूर वली महसूद को मारने का दावा किया तो कुछ ही घंटों के अंदर TTP की तरफ से एक ऑडियो शेयर किया गया जिसमें नूर वली महसूद ने अपने जिंदा होने का दावा किया. मुनीर का ये मिशन कामयाब हुआ या नहीं ये तो अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन इतना तय है कि महसूद पर हमला करके मुनीर ने तालिबान और TTP दोनों से अदावत मोल ले ली है और इसी वजह से पाकिस्तान के इस हवाई हमले को मुनीर का सुसाइड मिशन कहा जा रहा है. इस हमले पर तालिबान का बयान बेहद गौर करने वाला है. तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान का ये हमला अफगानिस्तान की संप्रुभता का उल्लंघन है और पाकिस्तान को इस हमले का जवाब दिया जाएगा. TTP का बहाना बनाकर अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हमला सिर्फ और सिर्फ उकसावे की कार्रवाई ही मानी जाएगी. अफगान लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत भरनी ही होगी.

मुनीर पर भारी पड़ सकती है ये करतूत

Add Zee News as a Preferred Source

हमले का जवाब और उकसावे से भरी कार्रवाई की बात कह कर तालिबान ने संकेत दे दिया है कि वो इस हमले पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा. तालिबान किस तरह जवाब देगा ये आगे पता चलेगा लेकिन जो TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अंदर बैठा है वो मुनीर की इस करतूत का जवाब बहुत जल्द देगा. ऐसा इसलिए माना जा रहा क्योंकि पाकिस्तानी फौज पर TTP के हमलों की लिस्ट काफी लंबी है. आज का TTP मुनीर के फौजियों पर लगातार इक्कीस ही साबित हो रहा है. सिर्फ वर्ष 2025 की बात करें तो TTP ने पाकिस्तानी फौज पर तकरीबन 30 से ज्यादा बड़े हमले किए हैं इन हमलों में 700 से लेकर एक हजार पाकिस्तानी फौजी और अर्धसैनिक बलों के जवान मारे गए हैं. खास बात ये है कि अब TTP के हमलों का दायरा भी बढ़ गया है. पहले ये गुट सिर्फ खाइबर पख्तून्ख्वा तक सीमित था लेकिन अब TTP बलोचिस्तान और पाकिस्तान के पंजाब में भी बड़े हमले करने लगा है.

सामरिक हलकों में पाकिस्तान के इस हमले से एक और कयास जोड़ा जा रहा है. ये हमला उस वक्त किया गया है जब अफगानिस्तान के विदेशमंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं. मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान को हो रही टेंशन भी जगजाहिर है. आज जब मुत्तकी की मुलाकात विदेशमंत्री एस जयशंकर से हुई तब भारत ने भी ये साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की सुरक्षा और संप्रुभता भारत के लिए भी प्राथमिकता है. अफगानिस्तान के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की आतंक परस्ती पर भारत का सख्त रुख कायम रहेगा. भारत ना तो अपनी धरती पर और ना किसी और देश की धरती पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को कबूल करेगा. इस निश्चय के साथ ही साथ अफगानिस्तान ने भारत को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत दोबारा दूतावास स्तर का मिशन शुरु करेगा. तालिबान के सरकार में काबिज होने के बाद भारत ने दूतावास का स्टाफ कम कर दिया था और भारत की कूटनीतिक सक्रियता सिर्फ तकनीकी मिशन तक सीमित थी लेकिन अब भारत का ये ऐलान बताता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच राजनयिक जुड़ाव तेजी से आगे बढ़ेगा.

शहबाज सरकार तालिबान से जंग ले रही मोल

शहबाज और मुनीर ने अफगानिस्तान में जो किया उसे लेकर पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में भी एक आशंका जताई जा रही है. विपक्ष कह रहा है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए शहबाज सरकार तालिबान से जंग मोल ले रही है. ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं आइए जानते है. बता दें, पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है दरअसल पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक ने गाजा युद्ध को लेकर अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने का ऐलान किया था जिसकी वजह से पहले बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई और फिर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया.

शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के अंदर चल रही उथल-पुथल को रोकने के लिए खूब हाथ पांव  मारे लेकिन इन इंतजामों के बावजूद तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे और सुरक्षाबलों से उनका खूनी टकराव भी हुआ. 

बता दें, जब पिछली बार तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे थे तब इमरान खान की सरकार थी और उस वक्त इन कट्टरपंथियों ने सिस्टम से ऐसी टक्कर ली थी कि 7 पुलिसवालों समेत 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों की मौत हो गई थी इसी वजह से माना जा रहा है कि शहबाज को दोबारा वैसे ही हालात पैदा होने का डर है और अगर हालात बेकाबू हुए तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान से अदावत को हवा दी जा रही है ताकि जनता के बीच सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने के लिए भ्रम फैलाया जा सके. पाकिस्तान की सियासत में अवाम को बेवकूफ बनाना झूठा झंडा अभियान कराना ये पुरानी रवायत है लेकिन इस बार मुनीर ने सरकार की शर्मिंदगी छिपाने के लिए तालिबान और TTP जैसे दुश्मनों को उकसाया है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुनीर ने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि कुल्हाड़ी पर पांव मारा है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
amit shah
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज