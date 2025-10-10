DNA: क्या है फील्ड मार्शल असीम मुनीर का सुसाइड मिशन, फर्जी में काबुल पर बरसा दिया बम; TTP कब देगा जवाब ?

DNA: बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया. ये हमला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के नजदीक किया गया था और पाकिस्तान का दावा है कि इस हमले में तहरीक-ए-तालिबान के कमांडर नूर वली महसूद को ढेर कर दिया गया है. पाकिस्तान की दलील है कि ओरकजई में TTP ने पाकिस्तानी फौज पर जो अटैक किया था ये हवाई हमला उसी के जवाब में किया गया है.

पाकिस्तान ने नूर वली महसूद को मारने का दावा किया तो कुछ ही घंटों के अंदर TTP की तरफ से एक ऑडियो शेयर किया गया जिसमें नूर वली महसूद ने अपने जिंदा होने का दावा किया. मुनीर का ये मिशन कामयाब हुआ या नहीं ये तो अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन इतना तय है कि महसूद पर हमला करके मुनीर ने तालिबान और TTP दोनों से अदावत मोल ले ली है और इसी वजह से पाकिस्तान के इस हवाई हमले को मुनीर का सुसाइड मिशन कहा जा रहा है. इस हमले पर तालिबान का बयान बेहद गौर करने वाला है. तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान का ये हमला अफगानिस्तान की संप्रुभता का उल्लंघन है और पाकिस्तान को इस हमले का जवाब दिया जाएगा. TTP का बहाना बनाकर अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हमला सिर्फ और सिर्फ उकसावे की कार्रवाई ही मानी जाएगी. अफगान लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत भरनी ही होगी.

मुनीर पर भारी पड़ सकती है ये करतूत

हमले का जवाब और उकसावे से भरी कार्रवाई की बात कह कर तालिबान ने संकेत दे दिया है कि वो इस हमले पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा. तालिबान किस तरह जवाब देगा ये आगे पता चलेगा लेकिन जो TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अंदर बैठा है वो मुनीर की इस करतूत का जवाब बहुत जल्द देगा. ऐसा इसलिए माना जा रहा क्योंकि पाकिस्तानी फौज पर TTP के हमलों की लिस्ट काफी लंबी है. आज का TTP मुनीर के फौजियों पर लगातार इक्कीस ही साबित हो रहा है. सिर्फ वर्ष 2025 की बात करें तो TTP ने पाकिस्तानी फौज पर तकरीबन 30 से ज्यादा बड़े हमले किए हैं इन हमलों में 700 से लेकर एक हजार पाकिस्तानी फौजी और अर्धसैनिक बलों के जवान मारे गए हैं. खास बात ये है कि अब TTP के हमलों का दायरा भी बढ़ गया है. पहले ये गुट सिर्फ खाइबर पख्तून्ख्वा तक सीमित था लेकिन अब TTP बलोचिस्तान और पाकिस्तान के पंजाब में भी बड़े हमले करने लगा है.

सामरिक हलकों में पाकिस्तान के इस हमले से एक और कयास जोड़ा जा रहा है. ये हमला उस वक्त किया गया है जब अफगानिस्तान के विदेशमंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं. मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान को हो रही टेंशन भी जगजाहिर है. आज जब मुत्तकी की मुलाकात विदेशमंत्री एस जयशंकर से हुई तब भारत ने भी ये साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की सुरक्षा और संप्रुभता भारत के लिए भी प्राथमिकता है. अफगानिस्तान के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की आतंक परस्ती पर भारत का सख्त रुख कायम रहेगा. भारत ना तो अपनी धरती पर और ना किसी और देश की धरती पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को कबूल करेगा. इस निश्चय के साथ ही साथ अफगानिस्तान ने भारत को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत दोबारा दूतावास स्तर का मिशन शुरु करेगा. तालिबान के सरकार में काबिज होने के बाद भारत ने दूतावास का स्टाफ कम कर दिया था और भारत की कूटनीतिक सक्रियता सिर्फ तकनीकी मिशन तक सीमित थी लेकिन अब भारत का ये ऐलान बताता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच राजनयिक जुड़ाव तेजी से आगे बढ़ेगा.

शहबाज सरकार तालिबान से जंग ले रही मोल

शहबाज और मुनीर ने अफगानिस्तान में जो किया उसे लेकर पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में भी एक आशंका जताई जा रही है. विपक्ष कह रहा है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए शहबाज सरकार तालिबान से जंग मोल ले रही है. ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं आइए जानते है. बता दें, पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है दरअसल पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक ने गाजा युद्ध को लेकर अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने का ऐलान किया था जिसकी वजह से पहले बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई और फिर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया.

शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के अंदर चल रही उथल-पुथल को रोकने के लिए खूब हाथ पांव मारे लेकिन इन इंतजामों के बावजूद तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे और सुरक्षाबलों से उनका खूनी टकराव भी हुआ.

बता दें, जब पिछली बार तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे थे तब इमरान खान की सरकार थी और उस वक्त इन कट्टरपंथियों ने सिस्टम से ऐसी टक्कर ली थी कि 7 पुलिसवालों समेत 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों की मौत हो गई थी इसी वजह से माना जा रहा है कि शहबाज को दोबारा वैसे ही हालात पैदा होने का डर है और अगर हालात बेकाबू हुए तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान से अदावत को हवा दी जा रही है ताकि जनता के बीच सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने के लिए भ्रम फैलाया जा सके. पाकिस्तान की सियासत में अवाम को बेवकूफ बनाना झूठा झंडा अभियान कराना ये पुरानी रवायत है लेकिन इस बार मुनीर ने सरकार की शर्मिंदगी छिपाने के लिए तालिबान और TTP जैसे दुश्मनों को उकसाया है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुनीर ने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि कुल्हाड़ी पर पांव मारा है.